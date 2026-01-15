Создан штаб по ликвидации последствий ударов РФ по энергетике Киева: будет работать круглосуточно
Состоялось первое заседание штаба по ликвидации последствий ударов РФ по энергообъектам в Киеве.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам Шмыгаля, такие заседания будут регулярными, штаб будет работать 24/7.
"Наша задача - оперативно и эффективно реагировать на текущие вызовы, чтобы стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением. Дал задание обеспечить бесперебойную деятельность штаба в Киеве и Киевской области", - рассказал министр.
Также была заслушана актуальная информация о принятых мерах от ГСЧС, МВД, представителей местного самоуправления города Киева и Киевской области.
"Обсудили необходимые шаги для быстрого ремонта энергообъектов, формирования запасов оборудования и привлечения международной помощи. Должны двигаться в этом вопросе системно и слаженно.
Отдельное внимание — усиление защиты энергетической инфраструктуры. Без деталей. Сформирован перечень мер. Будут определены ответственные за организацию процесса", — добавил Шмыгаль.
Что предшествовало?
- Известно, что в Киеве без теплоснабжения остаются еще 287 жилых домов.
- Президент Зеленский заявил, что в энергетике введут режим чрезвычайной ситуации.
- Также в части общин и регионов могут отменить комендантский час на время чрезвычайной ситуации в энергетике.
