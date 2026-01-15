РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13538 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
706 8

Создан штаб по ликвидации последствий ударов РФ по энергетике Киева: будет работать круглосуточно

Удары по энергетике: создан штаб по ликвидации последствий

Состоялось первое заседание штаба по ликвидации последствий ударов РФ по энергообъектам в Киеве.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По словам Шмыгаля, такие заседания будут регулярными, штаб будет работать 24/7.

"Наша задача - оперативно и эффективно реагировать на текущие вызовы, чтобы стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением. Дал задание обеспечить бесперебойную деятельность штаба в Киеве и Киевской области", - рассказал министр.

Читайте также: Кличко отреагировал на обвинения Зеленского в плохой подготовке Киева к блэкауту: "Такие заявления нивелируют труд тысяч людей"

Также была заслушана актуальная информация о принятых мерах от ГСЧС, МВД, представителей местного самоуправления города Киева и Киевской области.

"Обсудили необходимые шаги для быстрого ремонта энергообъектов, формирования запасов оборудования и привлечения международной помощи. Должны двигаться в этом вопросе системно и слаженно.

Отдельное внимание — усиление защиты энергетической инфраструктуры. Без деталей. Сформирован перечень мер. Будут определены ответственные за организацию процесса", — добавил Шмыгаль.

Читайте: "Слуга народа" Нагорняк призвал не покидать города: "Массовый выезд - одна из целей России"

Что предшествовало?

Читайте: Если света нет более 12 часов, это может свидетельствовать о локальной аварии, - ДТЭК

Автор: 

энергетика (3051) Шмыгаль Денис (2958)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як в нас багато штабів і засідань. І як критично не вистачає зварювальників, сантехніків і розумних інженерів....
показать весь комментарий
15.01.2026 13:23 Ответить
це як двушечки на мацкву будуть надсилатися цілодобово....
показать весь комментарий
15.01.2026 13:26 Ответить
Електрики та сантехніки без штабу ну ніяк не здатні працювати.
показать весь комментарий
15.01.2026 13:27 Ответить
Пропав командир батальйону, шукали його солдатами, міліціантами, знайшли в лісі, сидить дивиться на мурашник і каже: "Три дні спостерігав за мурашником. Ніяких тобі зборів, ні нарад. І головне - всі працюють!"
показать весь комментарий
15.01.2026 13:29 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2026 13:39 Ответить
Шмигаль штаб створив. Всєм радовацца.
показать весь комментарий
15.01.2026 13:30 Ответить
Радянщива ваша отчизна,шоб ви всі туди поїхали
показать весь комментарий
15.01.2026 13:43 Ответить
и полетели миллионы. Уроды, что вы делали семь лет младорыги?
показать весь комментарий
15.01.2026 13:47 Ответить
 
 