Создан штаб по ликвидации последствий ударов РФ по энергетике Киева: будет работать круглосуточно

Состоялось первое заседание штаба по ликвидации последствий ударов РФ по энергообъектам в Киеве.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам Шмыгаля, такие заседания будут регулярными, штаб будет работать 24/7.

"Наша задача - оперативно и эффективно реагировать на текущие вызовы, чтобы стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением. Дал задание обеспечить бесперебойную деятельность штаба в Киеве и Киевской области", - рассказал министр.

Также была заслушана актуальная информация о принятых мерах от ГСЧС, МВД, представителей местного самоуправления города Киева и Киевской области.

"Обсудили необходимые шаги для быстрого ремонта энергообъектов, формирования запасов оборудования и привлечения международной помощи. Должны двигаться в этом вопросе системно и слаженно.



Отдельное внимание — усиление защиты энергетической инфраструктуры. Без деталей. Сформирован перечень мер. Будут определены ответственные за организацию процесса", — добавил Шмыгаль.

Что предшествовало?

Известно, что в Киеве без теплоснабжения остаются еще 287 жилых домов.

Президент Зеленский заявил, что в энергетике введут режим чрезвычайной ситуации.

Также в части общин и регионов могут отменить комендантский час на время чрезвычайной ситуации в энергетике.

