Створено штаб з ліквідації наслідків ударів РФ по енергетиці Києва: працюватиме цілодобово

Відбулося перше засідання штабу з ліквідації наслідків ударів РФ по енергооб'єктах у Києві.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, такі засідання будуть регулярними, штаб працюватиме 24/7.

"Наше завдання - оперативно й ефективно реагувати на поточні виклики, аби стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням. Дав завдання забезпечити безперервну діяльність штабу в Києві та Київській області", - розповів міністр.

Також було заслухано актуальну інформацію щодо вжитих заходів від ДСНС, МВС, представників місцевого самоврядування міста Києва та Київської області.

"Обговорили необхідні кроки для швидкого ремонту енергообʼєктів, формування запасів обладнання й залучення міжнародної допомоги. Маємо рухатися в цьому питанні системно й злагоджено.

Окрема увага — посилення захисту енергетичної інфраструктури. Без деталей. Сформовано перелік заходів. Будуть визначені відповідальні за організацію процесу", - додав Шмигаль.

+11
Як в нас багато штабів і засідань. І як критично не вистачає зварювальників, сантехніків і розумних інженерів....
15.01.2026 13:23 Відповісти
+10
Пропав командир батальйону, шукали його солдатами, міліціантами, знайшли в лісі, сидить дивиться на мурашник і каже: "Три дні спостерігав за мурашником. Ніяких тобі зборів, ні нарад. І головне - всі працюють!"
15.01.2026 13:29 Відповісти
+5
це як двушечки на мацкву будуть надсилатися цілодобово....
15.01.2026 13:26 Відповісти
Шмигаль штаб створив. Всєм радовацца.
15.01.2026 13:30 Відповісти
Радянщива ваша отчизна,шоб ви всі туди поїхали
15.01.2026 13:43 Відповісти
и полетели миллионы. Уроды, что вы делали семь лет младорыги?
15.01.2026 13:47 Відповісти
Я так розумію, керувати штабом буде Тімур Ткаченко-Мамедов. І гроші давайте, гроші!
15.01.2026 14:12 Відповісти
Zalman Shuher

Без ракет AIM- 9L, от которых отказалась зеленая плесень, украинские F- 16 не вылетают на боевое дежурство. Это основная ракеты для украинских ВВС. Вопрос решили, они поступят на следующей неделе .
15.01.2026 14:17 Відповісти
Правельно, штаб, комісію, фонд , платформу!
15.01.2026 14:21 Відповісти
Фсе! Раз штаб фунциклірує, та ще й Шмигаль на коні, то все буде ровно. Сміх і гріх.
15.01.2026 14:33 Відповісти
Зелені запроданці-корупціонери-штабісти... Гіляки за вами плачуть...
15.01.2026 15:33 Відповісти
Ща Шмигаль покаже Кличку, як треба керувати)
Інколи здається, що якщо бубусік накаже Шмигалю руку собі відтяти, той виконає без вагань.
15.01.2026 15:55 Відповісти
А не треба було знімати шмигаля з прем'єрів.
Бо тоді все працювало чікі пікі. Віталя взагалі не заважав.
А от при шмигалі енергетику, Кличко все розвалив і негайно потрібен штаб!
До речі, а де зелений холуй деградант хач тімурчик?
Мовчить, ****.....
15.01.2026 17:15 Відповісти
А чому не дочекалися весни холод спаде тоді й створити той штаб, щоб не замерзнути захищаючи замерзших Киян?
15.01.2026 19:12 Відповісти
 
 