Створено штаб з ліквідації наслідків ударів РФ по енергетиці Києва: працюватиме цілодобово
Відбулося перше засідання штабу з ліквідації наслідків ударів РФ по енергооб'єктах у Києві.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами Шмигаля, такі засідання будуть регулярними, штаб працюватиме 24/7.
"Наше завдання - оперативно й ефективно реагувати на поточні виклики, аби стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням. Дав завдання забезпечити безперервну діяльність штабу в Києві та Київській області", - розповів міністр.
Також було заслухано актуальну інформацію щодо вжитих заходів від ДСНС, МВС, представників місцевого самоврядування міста Києва та Київської області.
"Обговорили необхідні кроки для швидкого ремонту енергообʼєктів, формування запасів обладнання й залучення міжнародної допомоги. Маємо рухатися в цьому питанні системно й злагоджено.
Окрема увага — посилення захисту енергетичної інфраструктури. Без деталей. Сформовано перелік заходів. Будуть визначені відповідальні за організацію процесу", - додав Шмигаль.
Що передувало?
- Відомо, що у Києві без теплопостачання залишаються ще 287 житлових будинків.
- Президент Зеленський заявив, що в енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації.
- Також у частині громад та регіонів можуть скасувати комендантську годину на час надзвичайної ситуації в енергетиці
Без ракет AIM- 9L, от которых отказалась зеленая плесень, украинские F- 16 не вылетают на боевое дежурство. Это основная ракеты для украинских ВВС. Вопрос решили, они поступят на следующей неделе .
