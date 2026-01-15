Комендантский час не отменяют и не пересматривают, - Кулеба
Режим комендантского часа не отменяется и не пересматривается.
Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
После завершения первого заседания штаба по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в Киеве вице-премьер заявил, что участники сосредоточились на первоочередных решениях:
- ускорении восстановительных работ;
- формировании резервов оборудования;
- координации с международными партнерами.
Также отдельно обсудили усиление защиты энергетической инфраструктуры.
"Вместе с Агентством восстановления выполняем согласованный план мероприятий на определенных объектах", - добавил Кулеба.
Комендантский час
Также отдельно рассмотрели вопрос комендантского часа и работы "пунктов несокрушимости".
"Подчеркиваю: режим комендантского часа не отменяется и не пересматривается. В то же время, в случае длительных отключений тепла или электроэнергии, государство должно действовать гибко, не нарушая решений по безопасности", - подчеркнул вице-премьер.
Речь идет о возможных временных и точечных исключениях, которые позволят:
- обеспечении бесперебойной работы объектов критического жизнеобеспечения;
- дать людям возможность безопасно добраться до Пунктов несокрушимости – по аналогии с доступом к укрытиям;
- обеспечить работу учреждений, официально выполняющих функцию пунктов несокрушимости.
Решения будут приниматься исключительно при участии военного командования и Советов обороны и только там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Самовольных решений на местах быть не может.
Пункты несокрушимости
Также усилят работу пунктов несокрушимости. Продолжается общенациональный аудит – уже проверено более 10 тысяч пунктов, часть из них доукомплектовывается.
"Готовим обновленную модель с акцентом на опорные пункты несокрушимости: круглосуточная работа, резервное питание, стабильная связь, вода и базовые условия для длительного пребывания людей, в частности маломобильных.
Отдельно прорабатываем механизмы поддержки пунктов несокрушимости на базе частных объектов – в частности, компенсацию расходов на резервное питание и топливо. Уже имеем положительный опыт в Харькове и Одессе. В этом направлении усиливаем сотрудничество с бизнесом", – подытожил он.
Что предшествовало?
- Известно, что в Киеве без теплоснабжения остаются еще 287 жилых домов.
- Президент Зеленский заявил, что в энергетике введут режим чрезвычайной ситуации.
- Также в части общин и регионов могут отменить комендантский час на время чрезвычайной ситуации в энергетике.
- 14 января состоялось первое заседание штаба по ликвидации последствий ударов РФ по энергетике Киева.
