Комендантский час не отменяют и не пересматривают, - Кулеба

Изменят ли продолжительность комендантского часа в Киеве?

Режим комендантского часа не отменяется и не пересматривается.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

После завершения первого заседания штаба по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в Киеве вице-премьер заявил, что участники сосредоточились на первоочередных решениях:

  • ускорении восстановительных работ;
  • формировании резервов оборудования;
  • координации с международными партнерами.

Также отдельно обсудили усиление защиты энергетической инфраструктуры.

"Вместе с Агентством восстановления выполняем согласованный план мероприятий на определенных объектах", - добавил Кулеба.

Комендантский час

Также отдельно рассмотрели вопрос комендантского часа и работы "пунктов несокрушимости".

"Подчеркиваю: режим комендантского часа не отменяется и не пересматривается. В то же время, в случае длительных отключений тепла или электроэнергии, государство должно действовать гибко, не нарушая решений по безопасности", - подчеркнул вице-премьер.

Речь идет о возможных временных и точечных исключениях, которые позволят:

  • обеспечении бесперебойной работы объектов критического жизнеобеспечения;
  • дать людям возможность безопасно добраться до Пунктов несокрушимости – по аналогии с доступом к укрытиям;
  • обеспечить работу учреждений, официально выполняющих функцию пунктов несокрушимости.

Решения будут приниматься исключительно при участии военного командования и Советов обороны и только там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Самовольных решений на местах быть не может.

Пункты несокрушимости

Также усилят работу пунктов несокрушимости. Продолжается общенациональный аудит – уже проверено более 10 тысяч пунктов, часть из них доукомплектовывается.

"Готовим обновленную модель с акцентом на опорные пункты несокрушимости: круглосуточная работа, резервное питание, стабильная связь, вода и базовые условия для длительного пребывания людей, в частности маломобильных.

Отдельно прорабатываем механизмы поддержки пунктов несокрушимости на базе частных объектов – в частности, компенсацию расходов на резервное питание и топливо. Уже имеем положительный опыт в Харькове и Одессе. В этом направлении усиливаем сотрудничество с бизнесом", – подытожил он.

Что предшествовало?

Знову зеленський набрехав
15.01.2026 13:33 Ответить
смысл той коменд.годыны. вообще непонятен)а бы было
15.01.2026 13:34 Ответить
Сенс комендатської в тому, щоб всілякі кацапи й просто дебіли менше диверсій влаштовували.
15.01.2026 13:41 Ответить
По суті, комендантська година у нас уже з 2020р.
15.01.2026 14:04 Ответить
Якби хтось пояснив - навіщо та комендантська година? На днях приїхала донька в Київ. З-за непогоди автобус прибув після 1 ночі. Я не міг її зустріти! Таксі не працюють! Довелося їй ночувати в автобусі в таку погоду!
15.01.2026 13:41 Ответить
Для цвинтарів комендантська година взагалі не потрібна.
Заява так собі, аби що небуть заявити, бо забудуть хто такий Кулеба від Єрмака.
15.01.2026 13:46 Ответить
Винятки були з самого початку, навіть для ***** Віктора Павлика перепустку зробили, якщо хтось забув.
15.01.2026 13:58 Ответить
Ой мама шикідим, шикідим оу
15.01.2026 14:02 Ответить
Переносити лями в руках у комендантську - та ще робота. Звісно, зелень потрібує винятку.
15.01.2026 14:03 Ответить
 
 