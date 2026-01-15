Комендантский час не отменяют и не пересматривают, - Кулеба

Режим комендантского часа не отменяется и не пересматривается.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

После завершения первого заседания штаба по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в Киеве вице-премьер заявил, что участники сосредоточились на первоочередных решениях:

ускорении восстановительных работ;

формировании резервов оборудования;

координации с международными партнерами.

Также отдельно обсудили усиление защиты энергетической инфраструктуры.

"Вместе с Агентством восстановления выполняем согласованный план мероприятий на определенных объектах", - добавил Кулеба.

Комендантский час

Также отдельно рассмотрели вопрос комендантского часа и работы "пунктов несокрушимости".

"Подчеркиваю: режим комендантского часа не отменяется и не пересматривается. В то же время, в случае длительных отключений тепла или электроэнергии, государство должно действовать гибко, не нарушая решений по безопасности", - подчеркнул вице-премьер.

Речь идет о возможных временных и точечных исключениях, которые позволят:

обеспечении бесперебойной работы объектов критического жизнеобеспечения;

дать людям возможность безопасно добраться до Пунктов несокрушимости – по аналогии с доступом к укрытиям;

обеспечить работу учреждений, официально выполняющих функцию пунктов несокрушимости.

Решения будут приниматься исключительно при участии военного командования и Советов обороны и только там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Самовольных решений на местах быть не может.

Пункты несокрушимости

Также усилят работу пунктов несокрушимости. Продолжается общенациональный аудит – уже проверено более 10 тысяч пунктов, часть из них доукомплектовывается.

"Готовим обновленную модель с акцентом на опорные пункты несокрушимости: круглосуточная работа, резервное питание, стабильная связь, вода и базовые условия для длительного пребывания людей, в частности маломобильных.



Отдельно прорабатываем механизмы поддержки пунктов несокрушимости на базе частных объектов – в частности, компенсацию расходов на резервное питание и топливо. Уже имеем положительный опыт в Харькове и Одессе. В этом направлении усиливаем сотрудничество с бизнесом", – подытожил он.

Что предшествовало?

Известно, что в Киеве без теплоснабжения остаются еще 287 жилых домов.

Президент Зеленский заявил, что в энергетике введут режим чрезвычайной ситуации.

Также в части общин и регионов могут отменить комендантский час на время чрезвычайной ситуации в энергетике.

14 января состоялось первое заседание штаба по ликвидации последствий ударов РФ по энергетике Киева.

