Комендантську годину не скасовують та не переглядають, але будуть винятки, - Кулеба
Режим комендантської години не скасовується і не переглядається.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Після завершення першого засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у Києві, віцепрем'єр заявив, що учасники сфокусувалися на першочергових рішеннях:
- прискоренні відновлювальних робіт;
- формуванні резервів обладнання;
- координації з міжнародними партнерами.
Також окремо обговорили посилення захисту енергетичної інфраструктури.
"Разом з Агентством відновлення виконуємо погоджений план заходів на визначених обʼєктах", - додав Кулеба.
Комендантська година
Також окремо розглянули питання комендантської години та роботи Пунктів Незламності.
"Наголошую: режим комендантської години не скасовується і не переглядається. Водночас у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії держава має діяти гнучко, не порушуючи безпекових рішень", - наголосив віцепрем'єр.
Йдеться про можливі тимчасові та точкові винятки, що дозволять:
- забезпечити безперебійну роботу обʼєктів критичного життєзабезпечення;
- дати людям можливість безпечно дістатися до Пунктів незламності – за аналогією з доступом до укриттів;
- забезпечити роботу закладів, що офіційно виконують функцію Пунктів Незламності.
Рішення ухвалюватимуть винятково за участі військового командування та Рад оборони й лише там, де це дозволяє безпекова ситуація. Самовільних рішень на місцях бути не може.
Пункти незламності
Також посилять роботу Пунктів Незламності. Триває загальнонаціональний аудит – уже перевірено понад 10 тисяч пунктів, частина з них доукомплектовується.
"Готуємо оновлену модель з акцентом на опорні Пункти Незламності: цілодобова робота, резервне живлення, стабільний звʼязок, вода та базові умови для тривалого перебування людей, зокрема маломобільних.
Окремо опрацьовуємо механізми підтримки Пунктів незламності на базі приватних обʼєктів – зокрема компенсацію витрат на резервне живлення та пальне. Уже маємо позитивний досвід у Харкові та Одесі. У цьому напрямі посилюємо співпрацю з бізнесом", - підсумував він.
Що передувало?
- Відомо, що у Києві без теплопостачання залишаються ще 287 житлових будинків.
- Президент Зеленський заявив, що в енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації.
- Також у частині громад та регіонів можуть скасувати комендантську годину на час надзвичайної ситуації в енергетиці.
- 14 січня відбулося перше засідання штабу з ліквідації наслідків ударів РФ по енергетиці Києва.
Заява так собі, аби що небуть заявити, бо забудуть хто такий Кулеба від Єрмака.