Комендантську годину не скасовують та не переглядають, але будуть винятки, - Кулеба

Режим комендантської години не скасовується і не переглядається.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Після завершення першого засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у Києві, віцепрем'єр заявив, що учасники сфокусувалися на першочергових рішеннях:

прискоренні відновлювальних робіт;

формуванні резервів обладнання;

координації з міжнародними партнерами.

Також окремо обговорили посилення захисту енергетичної інфраструктури.

"Разом з Агентством відновлення виконуємо погоджений план заходів на визначених обʼєктах", - додав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація в енергосистемі складна, найважче у столичному регіоні, - Міненерго

Комендантська година

Також окремо розглянули питання комендантської години та роботи Пунктів Незламності.

"Наголошую: режим комендантської години не скасовується і не переглядається. Водночас у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії держава має діяти гнучко, не порушуючи безпекових рішень", - наголосив віцепрем'єр.

Йдеться про можливі тимчасові та точкові винятки, що дозволять:

забезпечити безперебійну роботу обʼєктів критичного життєзабезпечення;

дати людям можливість безпечно дістатися до Пунктів незламності – за аналогією з доступом до укриттів;

забезпечити роботу закладів, що офіційно виконують функцію Пунктів Незламності.

Рішення ухвалюватимуть винятково за участі військового командування та Рад оборони й лише там, де це дозволяє безпекова ситуація. Самовільних рішень на місцях бути не може.

Читайте також: Якщо світла немає понад 12 годин, це може свідчити про локальну аварію, – ДТЕК

Пункти незламності

Також посилять роботу Пунктів Незламності. Триває загальнонаціональний аудит – уже перевірено понад 10 тисяч пунктів, частина з них доукомплектовується.

"Готуємо оновлену модель з акцентом на опорні Пункти Незламності: цілодобова робота, резервне живлення, стабільний звʼязок, вода та базові умови для тривалого перебування людей, зокрема маломобільних.



Окремо опрацьовуємо механізми підтримки Пунктів незламності на базі приватних обʼєктів – зокрема компенсацію витрат на резервне живлення та пальне. Уже маємо позитивний досвід у Харкові та Одесі. У цьому напрямі посилюємо співпрацю з бізнесом", - підсумував він.

Дивіться: Удари РФ по енергетиці України кваліфікуються як злочини проти людяності, - СБУ. ВIДЕО

Що передувало?

Відомо, що у Києві без теплопостачання залишаються ще 287 житлових будинків.

Президент Зеленський заявив, що в енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації.

Також у частині громад та регіонів можуть скасувати комендантську годину на час надзвичайної ситуації в енергетиці.

14 січня відбулося перше засідання штабу з ліквідації наслідків ударів РФ по енергетиці Києва.

Також читайте: "Слуга народу" Нагорняк закликав не залишати міста: "Масовий виїзд - одна з цілей Росії"