Комендантську годину не скасовують та не переглядають, але будуть винятки, - Кулеба

Чи змінять тривалість комендантської години в Києві?

Режим комендантської години не скасовується і не переглядається.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Після завершення першого засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у Києві, віцепрем'єр заявив, що учасники сфокусувалися на першочергових рішеннях:

  • прискоренні відновлювальних робіт;
  • формуванні резервів обладнання;
  • координації з міжнародними партнерами.

Також окремо обговорили посилення захисту енергетичної інфраструктури.

"Разом з Агентством відновлення виконуємо погоджений план заходів на визначених обʼєктах", - додав Кулеба.

Комендантська година

Також окремо розглянули питання комендантської години та роботи Пунктів Незламності.

"Наголошую: режим комендантської години не скасовується і не переглядається. Водночас у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії держава має діяти гнучко, не порушуючи безпекових рішень", - наголосив віцепрем'єр.

Йдеться про можливі тимчасові та точкові винятки, що дозволять:

  • забезпечити безперебійну роботу обʼєктів критичного життєзабезпечення;
  • дати людям можливість безпечно дістатися до Пунктів незламності – за аналогією з доступом до укриттів;
  • забезпечити роботу закладів, що офіційно виконують функцію Пунктів Незламності.

Рішення ухвалюватимуть винятково за участі військового командування та Рад оборони й лише там, де це дозволяє безпекова ситуація. Самовільних рішень на місцях бути не може.

Пункти незламності

Також посилять роботу Пунктів Незламності. Триває загальнонаціональний аудит – уже перевірено понад 10 тисяч пунктів, частина з них доукомплектовується.

"Готуємо оновлену модель з акцентом на опорні Пункти Незламності: цілодобова робота, резервне живлення, стабільний звʼязок, вода та базові умови для тривалого перебування людей, зокрема маломобільних.

Окремо опрацьовуємо механізми підтримки Пунктів незламності на базі приватних обʼєктів – зокрема компенсацію витрат на резервне живлення та пальне. Уже маємо позитивний досвід у Харкові та Одесі. У цьому напрямі посилюємо співпрацю з бізнесом", - підсумував він.

Що передувало?

комендантська година (271) енергетика (3721) Кулеба Олексій (305) пункт незламності (92)
Топ коментарі
+7
Знову зеленський набрехав
показати весь коментар
15.01.2026 13:33 Відповісти
+7
Винятки були з самого початку, навіть для ***** Віктора Павлика перепустку зробили, якщо хтось забув.
показати весь коментар
15.01.2026 13:58 Відповісти
+6
Для цвинтарів комендантська година взагалі не потрібна.
Заява так собі, аби що небуть заявити, бо забудуть хто такий Кулеба від Єрмака.
показати весь коментар
15.01.2026 13:46 Відповісти
смысл той коменд.годыны. вообще непонятен)а бы было
показати весь коментар
15.01.2026 13:34 Відповісти
Сенс комендатської в тому, щоб всілякі кацапи й просто дебіли менше диверсій влаштовували.
показати весь коментар
15.01.2026 13:41 Відповісти
По суті, комендантська година у нас уже з 2020р.
показати весь коментар
15.01.2026 14:04 Відповісти
Якби хтось пояснив - навіщо та комендантська година? На днях приїхала донька в Київ. З-за непогоди автобус прибув після 1 ночі. Я не міг її зустріти! Таксі не працюють! Довелося їй ночувати в автобусі в таку погоду!
показати весь коментар
15.01.2026 13:41 Відповісти
Щоб тримати народ в стійлі і плавно закручувати гайки, але можна й перекрутити..
показати весь коментар
15.01.2026 14:38 Відповісти
Переносити лями в руках у комендантську - та ще робота. Звісно, зелень потрібує винятку.
показати весь коментар
15.01.2026 14:03 Відповісти
Йдеться про можливі тимчасові та точкові винятки, що дозволять: розвинути бізнес на продажі перепусток?
показати весь коментар
15.01.2026 14:07 Відповісти
Ещё бы,интересно по чем киевлянам продают пропуска на к.г.?
показати весь коментар
15.01.2026 14:32 Відповісти
Як зручна їм ця комендантська година, можна творити все що завгодно...цьому **ідармоту віри нема, хай йде на кладовище з лопатою, воно ж об'єднує.
показати весь коментар
15.01.2026 14:36 Відповісти
Для зе-мандатних винятки?
показати весь коментар
15.01.2026 15:10 Відповісти
Якась дурня
показати весь коментар
15.01.2026 15:13 Відповісти
 
 