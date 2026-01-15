Кличко: накануне обстрела Киева обсуждал со Свириденко угрозы для столицы

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что еще накануне массированной российской атаки на столицу информировал правительство о возможных рисках для критической инфраструктуры и предлагал создать совместный штаб реагирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Кличко в Telegram-канале.

По словам городского головы, после удара 9 января координации действий между центральной властью и городской администрацией не произошло. Создание общенационального штаба было объявлено только позже, уже после масштабных повреждений энергетической инфраструктуры.

Кличко: предупреждал правительство и предлагал совместный штаб

Кличко сообщил, что его встреча с премьер-министром Юлией Свириденко 8 января стала первой личной рабочей встречей за годы полномасштабной войны. Во время разговора он обозначил ключевые угрозы для столицы в случае массированных обстрелов.

"Я донес все угрозы и риски, которые могут быть вследствие сильных повреждений критической инфраструктуры столицы. Предложил создать совместный штаб для реагирования на возможную чрезвычайную ситуацию. Но после атаки координации с правительством не было", - написал Кличко.

Мэр также подчеркнул, что вокруг подготовки Киева к зиме распространяется много манипуляций и ложных утверждений. По его словам, город системно готовился к холодному периоду, а вся информация о проделанной работе находится в открытом доступе.

У Кличко заявили о политизации ситуации

Первый заместитель председателя партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный подчеркнул, что Киев начал готовиться к обороне еще до начала полномасштабного вторжения РФ. Речь идет о формировании территориальной обороны, налаживании логистики и подготовке городских служб.

Он отметил, что столица стала опорой в первые дни войны, в то время как государство только переходило к режиму реального осознания угроз. В то же время политик раскритиковал попытки переложить ответственность на местные власти.

Палатный подчеркнул, что внутренние конфликты и взаимные обвинения играют на руку России, которая пытается ослабить тыл ударами по энергетике и созданием хаоса зимой.

Напомним, президент Зеленский объявил о создании штаба координации ситуации в Киеве и введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике. После массированных атак РФ в столице и регионах продолжаются экстренные отключения электроэнергии, а ремонтные службы работают круглосуточно.

