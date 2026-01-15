РУС
Кличко: накануне обстрела Киева обсуждал со Свириденко угрозы для столицы

Кличко обсуждал со Свириденко угрозы для столицы

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что еще накануне массированной российской атаки на столицу информировал правительство о возможных рисках для критической инфраструктуры и предлагал создать совместный штаб реагирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Кличко в Telegram-канале

По словам городского головы, после удара 9 января координации действий между центральной властью и городской администрацией не произошло. Создание общенационального штаба было объявлено только позже, уже после масштабных повреждений энергетической инфраструктуры.

Читайте также: Кличко показал, как коммунальщики восстанавливают поврежденный объект, и поблагодарил их за героический труд. ВИДЕО

Кличко: предупреждал правительство и предлагал совместный штаб

Кличко сообщил, что его встреча с премьер-министром Юлией Свириденко 8 января стала первой личной рабочей встречей за годы полномасштабной войны. Во время разговора он обозначил ключевые угрозы для столицы в случае массированных обстрелов.

"Я донес все угрозы и риски, которые могут быть вследствие сильных повреждений критической инфраструктуры столицы. Предложил создать совместный штаб для реагирования на возможную чрезвычайную ситуацию. Но после атаки координации с правительством не было", - написал Кличко.

Мэр также подчеркнул, что вокруг подготовки Киева к зиме распространяется много манипуляций и ложных утверждений. По его словам, город системно готовился к холодному периоду, а вся информация о проделанной работе находится в открытом доступе.

Читайте: Части домов, где сейчас нет отопления, тепло вернут до конца суток, - Кличко собрал комиссию по чрезвычайным ситуациям

У Кличко заявили о политизации ситуации

Первый заместитель председателя партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный подчеркнул, что Киев начал готовиться к обороне еще до начала полномасштабного вторжения РФ. Речь идет о формировании территориальной обороны, налаживании логистики и подготовке городских служб.

Он отметил, что столица стала опорой в первые дни войны, в то время как государство только переходило к режиму реального осознания угроз. В то же время политик раскритиковал попытки переложить ответственность на местные власти.

Палатный подчеркнул, что внутренние конфликты и взаимные обвинения играют на руку России, которая пытается ослабить тыл ударами по энергетике и созданием хаоса зимой.

  • Напомним, президент Зеленский объявил о создании штаба координации ситуации в Киеве и введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике. После массированных атак РФ в столице и регионах продолжаются экстренные отключения электроэнергии, а ремонтные службы работают круглосуточно.
  • Кличко отреагировал на обвинения президента в плохой подготовке Киева к блэкауту: "Такие заявления нивелируют труд тысяч людей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия массированными ударами по энергообъектам хочет сделать Киев непригодным для жизни, - NYT

+10
пане Віталій, українці чудово знають хто винен в НЕ підготовці України до війни і в Холодоморі

Ваша заява ще раз підтверджує некомпетентність та саботаж ЗЄльоних

.
15.01.2026 19:18 Ответить
+9
15.01.2026 19:18 Ответить
+6
Але як гарно підготувався Володимир Олександрович до повномасштабної війни - це ж просто мєга - потужно. Хай поділіться досвідом з Кличко.
15.01.2026 19:20 Ответить
Вона що, Алібабі інфу злила?
15.01.2026 19:13 Ответить
Я так розумію, окрім постійних обговорень на сьогодні новин немає.
15.01.2026 19:16 Ответить
Ніхто не хоче бути крайнім .
Натомість , до таких речей , ВСІМ треба було готуватися завчасно !
15.01.2026 19:19 Ответить
Цікаво що коли пропонували готуватись, то зелене бидло високопоставлене, середнього калібру і лохи включали ржаку і радили не пхати носа у державні справи
15.01.2026 19:36 Ответить
За словами міського голови, після удару 9 січня координації дій між центральною владою та міською адміністрацією не відбулося. Створення загальнонаціонального штабу було оголошено лише згодом, уже після масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Джерело: https://censor.net/ua/n3595675, так тоді ж можливий розпил бабла а наперед дадуть копійки, чому їмтоді замарачуватися.
15.01.2026 19:16 Ответить
15.01.2026 19:18 Ответить
15.01.2026 19:18 Ответить
15.01.2026 19:20 Ответить
Віталя! Згадай свій коронний удар....
15.01.2026 19:28 Ответить
Багато хто мріє щоб коронний удар Кличка був застосований до найосяйнішої пики
15.01.2026 19:34 Ответить
Так в якомусь інтерв'ю Віталя сказав, що з початку повномаштабної йому а ні разу із зе! не вийшло зустрітись, як він не старався.))

зе! чогось баітсо)))
15.01.2026 19:38 Ответить
Чим більше штабів незламності , тим легше привладним балаболам .
15.01.2026 19:46 Ответить
Ой та всі притомні розуміють нащо Зеленський притягнув Притулу вчора в кабінет, познайомити киян з " новим" мером. Ще одного клоуна, хто був зверху? А Сірьожа 😸
15.01.2026 19:54 Ответить
 
 