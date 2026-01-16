В Киеве еще остаются без отопления около 100 многоэтажек, - Кличко

По состоянию на середину дня 16 января в Киеве без отопления остаются около 100 многоэтажных домов из более чем шести тысяч, где теплоснабжение отсутствовало после массированной атаки РФ 9 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

Кличко подчеркнул, что коммунальщики не прекращают круглосуточно ремонтировать поврежденную врагом критическую инфраструктуру.

"Ситуация с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается очень сложной. Киев продолжает жить по экстренным графикам отключений света. Энергетики тоже продолжают работать, чтобы стабилизировать ситуацию", - написал он.

Мэр отметил, что все задействованные городские службы делают все, что могут, чтобы вернуть киевлянам необходимые услуги.

"Я благодарю коммунальщиков и энергетиков за их самоотверженный труд. А киевлянам - за выдержку и стойкость! Понимаю, насколько это сложно. Но только так, все вместе, мы выстоим!", - подчеркнул мэр.

