"Киевтеплоэнерго" выделило 50 млн гривен на премии работникам, - Кличко
КП "Киевтеплоэнерго" выделило 50 млн гривен на премирование работников по поручению мэра Киева Виталия Кличко.
Об этом Кличко написал у себя в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Кто получит премии
"КП "Киевтеплоэнерго" уже выделило 50 млн гривен на премирование работников по моему поручению. (В декабре прошлого года Киевсовет выделял теплопредприятию 350 млн на пополнение оборотных средств)", – написал Виталий Кличко.
Кроме того, выплатить дополнительное денежное вознаграждение должны управляющие компании, "Киевводоканал", "Киевавтодор" и "Киевская служба спасения".
"Напомню, я давал поручение столичным предприятиям, задействованным в ликвидации чрезвычайной ситуации в столице, выплатить дополнительное денежное вознаграждение их специалистам, работающим днем и ночью, чтобы вернуть киевлянам необходимые услуги. В частности, "Киевтеплоэнерго", "Киевводоканал", управляющим компаниям, "Киевавтодору", КАРС", - сообщил мэр Киева.
Что предшествовало?
- Напомним, президент Зеленский объявил о создании штаба координации ситуации в Киеве и введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике. После массированных атак РФ в столице и регионах продолжаются экстренные отключения электроэнергии, а ремонтные службы работают круглосуточно.
- Кличко отреагировал на обвинения президента в плохой подготовке Киева к блэкауту: "Такие заявления нивелируют труд тысяч людей".
Може дещо робиться спеціально в тому плані, щоб вся країна сиділа мінімум 15 годин без світла щодня
А зелені тільки потужничають..хоча, якщо їх розкуркулити...