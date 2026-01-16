РУС
"Киевтеплоэнерго" выделило 50 млн гривен на премии работникам, - Кличко

Кличко о премиях "Киевтеплоэнерго"

КП "Киевтеплоэнерго" выделило 50 млн гривен на премирование работников по поручению мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом Кличко написал у себя в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Кто получит премии

"КП "Киевтеплоэнерго" уже выделило 50 млн гривен на премирование работников по моему поручению. (В декабре прошлого года Киевсовет выделял теплопредприятию 350 млн на пополнение оборотных средств)", – написал Виталий Кличко.

Читайте также: Специалисты, восстанавливающие инфраструктуру столицы после вражеских атак, получат дополнительное вознаграждение, - Кличко

Кроме того, выплатить дополнительное денежное вознаграждение должны управляющие компании, "Киевводоканал", "Киевавтодор" и "Киевская служба спасения".

"Напомню, я давал поручение столичным предприятиям, задействованным в ликвидации чрезвычайной ситуации в столице, выплатить дополнительное денежное вознаграждение их специалистам, работающим днем и ночью, чтобы вернуть киевлянам необходимые услуги. В частности, "Киевтеплоэнерго", "Киевводоканал", управляющим компаниям, "Киевавтодору", КАРС", - сообщил мэр Киева.

Читайте: Правительство вводит доплаты энергетикам, работающим в ремонтно-восстановительных бригадах, - Свириденко

Что предшествовало?

  • Напомним, президент Зеленский объявил о создании штаба координации ситуации в Киеве и введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике. После массированных атак РФ в столице и регионах продолжаются экстренные отключения электроэнергии, а ремонтные службы работают круглосуточно.
  • Кличко отреагировал на обвинения президента в плохой подготовке Киева к блэкауту: "Такие заявления нивелируют труд тысяч людей".

Киев (26598) Кличко Виталий (4716) премия (489)
Зеленим на руку обстріли Києва, відсутність світла, мороз. Адже легше переконати киян що то все Кличко винуватий. Зеля щовечора згадує.

Може дещо робиться спеціально в тому плані, щоб вся країна сиділа мінімум 15 годин без світла щодня
показать весь комментарий
16.01.2026 09:48 Ответить
В мене через дорогу - кілька хріноетажок. Вони повністю на ЕЕ..позавчора туди комунальники з МЧСниками приперли здоровезний генератор, підключили до трансформаторної й люди хоч з електрикою..бо з 9 числа біля багаття у дворі грілись й готували на ньому..гуде, правда - жесть..але, що поробиш..

А зелені тільки потужничають..хоча, якщо їх розкуркулити...
показать весь комментарий
16.01.2026 09:55 Ответить
А Міндіча не забули?
показать весь комментарий
16.01.2026 09:55 Ответить
ти святе не чіпай
показать весь комментарий
16.01.2026 10:09 Ответить
забовкаєшся, так ще і Баканова з Юзіком приплетеш. А всує поминати - то гріх.
показать весь комментарий
16.01.2026 10:10 Ответить
 
 