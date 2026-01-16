"Київтеплоенерго" виділило 50 млн гривень на премії працівникам, - Кличко

Кличко про премії "Київтеплоенерго"

КП "Київтеплоенерго" виділило 50 млн гривень на преміювання працівників за дорученням мера Києва Віталія Кличка.

Про це Кличко написав у себе в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Хто отримає премії

"КП "Київтеплоенерго" вже виділило 50 млн гривень на преміювання працівників за моїм дорученням. (У грудні минулого року Київрада виділяла теплопідприємству 350 млн на поповнення обігових коштів)", - написав Кличко.

Крім того, виплатити додаткову грошову винагороду мають керуючі компанії, "Київводоканал", "Київавтодор" та Київська служба порятунку.

"Нагадаю, я давав доручення столичним підприємствам, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації в столиці, виплатити додаткову грошову винагороду їх фахівцям, які вдень і вночі працюють, щоб повернути киянам необхідні послуги. Зокрема, "Київтеплоенерго", "Київводоканал", керуючим компаніям, "Київавтодору", КАРС", - повідомив мер Києва.

Зеленим на руку обстріли Києва, відсутність світла, мороз. Адже легше переконати киян що то все Кличко винуватий. Зеля щовечора згадує.

Може дещо робиться спеціально в тому плані, щоб вся країна сиділа мінімум 15 годин без світла щодня
16.01.2026 09:48 Відповісти
Енергетики та комунальники на це заслуговують.Вони теж воюють на своєму фронті. Велика ім подяка, що працюють в таких важких умовах.
16.01.2026 10:24 Відповісти
Віталя, тримайся...💪💪💪

ЗЕ-не-лох не вічний
16.01.2026 10:22 Відповісти
В мене через дорогу - кілька хріноетажок. Вони повністю на ЕЕ..позавчора туди комунальники з МЧСниками приперли здоровезний генератор, підключили до трансформаторної й люди хоч з електрикою..бо з 9 числа біля багаття у дворі грілись й готували на ньому..гуде, правда - жесть..але, що поробиш..

А зелені тільки потужничають..хоча, якщо їх розкуркулити...
16.01.2026 09:55 Відповісти
А Міндіча не забули?
16.01.2026 09:55 Відповісти
ти святе не чіпай
16.01.2026 10:09 Відповісти
забовкаєшся, так ще і Баканова з Юзіком приплетеш. А всує поминати - то гріх.
16.01.2026 10:10 Відповісти
А чи не повинна захистом та підготовкою до обстрілів займатись Військова адміністрація? Кмда все ж це асфальт, квіточки, а не захисні споруди, бомбосховища та ппо. Тьоті в помаранчевих жилетках не дуже в цьому.
16.01.2026 10:36 Відповісти
Роботягам хоч би щось з того перепало, шо малоймовірно.
16.01.2026 10:39 Відповісти
Із 15 когенераційних (газо-поршневих) установок, які були закуплені Києвом на початку 2024 року, сьогодні працюють 2( ДВІ)!!! Це мабуть зєлєнський забороняв дурномордому меру-мародеру їх встановлювати і запускати!) клІчку на гілляку!
16.01.2026 19:38 Відповісти
Краще б закупили 500 генераторів, що б люди не працювали в такі морози, а жителі будинків не мерзли! Але ж не з цим мером, бо йому важливіше було бруківку по 10 раз перекладати!
17.01.2026 07:17 Відповісти
 
 