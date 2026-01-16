"Київтеплоенерго" виділило 50 млн гривень на премії працівникам, - Кличко
КП "Київтеплоенерго" виділило 50 млн гривень на преміювання працівників за дорученням мера Києва Віталія Кличка.
Про це Кличко написав у себе в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Хто отримає премії
"КП "Київтеплоенерго" вже виділило 50 млн гривень на преміювання працівників за моїм дорученням. (У грудні минулого року Київрада виділяла теплопідприємству 350 млн на поповнення обігових коштів)", - написав Кличко.
Крім того, виплатити додаткову грошову винагороду мають керуючі компанії, "Київводоканал", "Київавтодор" та Київська служба порятунку.
"Нагадаю, я давав доручення столичним підприємствам, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації в столиці, виплатити додаткову грошову винагороду їх фахівцям, які вдень і вночі працюють, щоб повернути киянам необхідні послуги. Зокрема, "Київтеплоенерго", "Київводоканал", керуючим компаніям, "Київавтодору", КАРС", - повідомив мер Києва.
Що передувало?
- Нагадаємо, президент Зеленський оголосив про створення штабу координації ситуації в Києві та запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці. Після масованих атак РФ у столиці та регіонах тривають екстрені відключення електроенергії, а ремонтні служби працюють цілодобово.
- Кличко відреагував на звинувачення президента щодо поганої підготовки Києва до блекауту: "Такі заяви нівелюють працю тисяч людей".
Може дещо робиться спеціально в тому плані, щоб вся країна сиділа мінімум 15 годин без світла щодня
А зелені тільки потужничають..хоча, якщо їх розкуркулити...
ЗЕ-не-лох не вічний