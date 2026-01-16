"Київтеплоенерго" виділило 50 млн гривень на премії працівникам, - Кличко

КП "Київтеплоенерго" виділило 50 млн гривень на преміювання працівників за дорученням мера Києва Віталія Кличка.

Про це Кличко написав у себе в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Хто отримає премії

"КП "Київтеплоенерго" вже виділило 50 млн гривень на преміювання працівників за моїм дорученням. (У грудні минулого року Київрада виділяла теплопідприємству 350 млн на поповнення обігових коштів)", - написав Кличко.

Також читайте: Фахівці, які відновлюють інфраструктуру столиці після ворожих атак, отримають додаткову винагороду, - Кличко

Крім того, виплатити додаткову грошову винагороду мають керуючі компанії, "Київводоканал", "Київавтодор" та Київська служба порятунку.

"Нагадаю, я давав доручення столичним підприємствам, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації в столиці, виплатити додаткову грошову винагороду їх фахівцям, які вдень і вночі працюють, щоб повернути киянам необхідні послуги. Зокрема, "Київтеплоенерго", "Київводоканал", керуючим компаніям, "Київавтодору", КАРС", - повідомив мер Києва.

Читайте: Уряд запроваджує доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах, - Свириденко

Що передувало?