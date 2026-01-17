Ночная атака дронами на Киев: есть повреждения в Оболонском районе, повреждена техника
В ночь на субботу, 17 января, войска РФ пытались атаковать Киев ударными беспилотниками.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Фиксируем последствия ночной дронной атаки на столицу. В Оболонском районе есть повреждения в нежилой зоне, повреждена техника. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, ночью враг атаковал Украину ударными дронами.
- По данным Воздушных сил, в общей сложности обезврежено 96 вражеских БПЛА из 115, есть попадания в 11 локациях.
- Как сообщает ДТЭК, 56 тыс. семей остались без света в Бучанском районе из-за атаки РФ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Василий Васильев #602664
показать весь комментарий17.01.2026 10:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль