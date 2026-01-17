Нічна атака дронами на Київ: є пошкодження в Оболонському районі, понівечено техніку

У ніч проти суботи, 17 січня, війська РФ намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Фіксуємо наслідки нічної дронової атаки на столицю. В Оболонському районі є пошкодження в нежитловій зоні, понівечено техніку. На щастя, обійшлося без потерпілих", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: 67 столичних багатоповерхівок ще залишаються без опалення, - Кличко

Що передувало?

Як повідомлялося, вночі ворог атакував Україну ударними дронами.

За даними Повітряних сил, загалом знешкоджено 96 ворожих БпЛА зі 115, є влучання на 11 локаціях.

Як інформує ДТЕК, 56 тис. родин залишилися без світла у Бучанському районі через атаку РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На одній з вулиць у центрі Києва виявили уламок повітряної цілі, - Кличко