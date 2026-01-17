Нічна атака дронами на Київ: є пошкодження в Оболонському районі, понівечено техніку
У ніч проти суботи, 17 січня, війська РФ намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Фіксуємо наслідки нічної дронової атаки на столицю. В Оболонському районі є пошкодження в нежитловій зоні, понівечено техніку. На щастя, обійшлося без потерпілих", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Як повідомлялося, вночі ворог атакував Україну ударними дронами.
- За даними Повітряних сил, загалом знешкоджено 96 ворожих БпЛА зі 115, є влучання на 11 локаціях.
- Як інформує ДТЕК, 56 тис. родин залишилися без світла у Бучанському районі через атаку РФ.
Василий Васильев #602664
