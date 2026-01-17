Майже у всіх будинках Києва відновили опалення після масованого обстрілу, - Кличко. ВIДЕО

Станом на ранок 17 січня у Києві близько 50 будинків із 6 тисяч, які були без теплопостачання після масованої атаки РФ, залишаються без опалення.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Комунальники працюють цілодобово

"Міські служби продовжують 24/7 відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб забезпечити киян необхідними послугами", - написав Віталій Кличко. 

Роботи з відновлення тривають

Як повідомлялося раніше, мер Києва дав доручення керуючим компаніям, "Київтеплоенерго", "Київводоканалу" та Київській службі порятунку виплатити додаткову грошову винагороду працівникам, які ліквідовують наслідки обстрілів.

Що передувало?

  • У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
  • Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
  • Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

Топ коментарі
якби там не було - 2 різні світи.

Київський мер Кличко на Майдані


і Оманська Гнида

17.01.2026 11:14 Відповісти
Відвали від Віталіка.. зеленого дойобуй.
17.01.2026 11:21 Відповісти
дайте Кличку , піаніст все профукає
17.01.2026 11:25 Відповісти
Витаха вызови на ринг зеленского
17.01.2026 13:26 Відповісти
17.01.2026 13:27 Відповісти
Німеччина виділила 60 млн євро на енергетику України
17.01.2026 11:22 Відповісти
Оце, шмигалю подгончік......
17.01.2026 11:34 Відповісти
Ну якщо було 500, залишилось 50, то результат хороший.
17.01.2026 11:43 Відповісти
Да ни одна столица в мире не способна справиться с такой катастрофой
Лучше, чем это получается у нас
На Западе сильный снегопад остановит все!!!
А у нас дроны и ракеты каждый день
И коммунальные службы работают не при температуре как во Флориде
При минус 20 круглыми сутками работать!!!!!!
И никто про этих людей не снимет сериал
Подобный знаменитому ПОЖАРНЫЕ ЧИКАГО!!
А за какие зарплаты коммунальщики мудохаются?
Да ни один пожарный ЧИКАГО жопу от дивана не оторвет за такую зарплату
Скажет - хай горить....
17.01.2026 13:03 Відповісти
У Запада есть хорошая ПВО и ударные ракеты. У Украины разве что первое и то уже сильно ослабленная. И власть не может сделать даже "Герань".
17.01.2026 13:34 Відповісти
Та чо' там. Герберу з пінопласту збивали ракетою ППО 🤔
17.01.2026 13:50 Відповісти
Просто війна йде вже довше за ВОВ, і не треба бути великим експертом, щоб давно зрозуміти, що великі енергооб'єкти вразливі для повітряних ударів (по-перше, в них легше влучити; по-друге, через значні наслідки такого влучання удар якоюсь балістикою є виправданим). Я згадав ВОВ тому, що за цей час можна було б диверсифікувати і теплопостачання (що простіше), і електропостачання (що складніше, але теж можливо хоча б частково). Наприклад, щодо теплопостачання існують ******* рішення встановлення модульних котелень для кожної окремо взятої багатоповерхівки. Так, це не дешево, значно знижує прибутки теплопостачальних організацій, але це можливо, а війна взагалі справа не з дешевих.
17.01.2026 13:52 Відповісти
Согласна с Вами,пан Сергей
Но ведь и войной и энергетикой должны заниматься профессионалы
А не аматоры
А наши аматоры к тому же без совести и чести...
Зато какие жадные
Никогда не нажрутся!!!!!!
17.01.2026 13:59 Відповісти
Тепло подали, но система дома имела воздух и не все стояки работали.
Просили работника ЖЕКа -слесаря, но тот не имел желания работать, так как не было света. Пришлось самим жильцам стравливать воздух.
Система работает, а ЖЕКу обещают премию.
17.01.2026 14:51 Відповісти
Рассказ уважаемого Алекса Тимо очень впечатлил и в очередной раз показал, что Главное богатство Украины - это люди, сами украинцы.
18.01.2026 07:45 Відповісти
Угу .. диверсифікація ... на папері ... У реалі скільки багатоповерхових будинків у Києві, наприклад ?
У Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові ??
А по 25 -35 поверхів ??
17.01.2026 17:18 Відповісти
Щось підказує, що ти забула написати про " у нас є потужний ХЕРПІДУ САМ"
17.01.2026 14:29 Відповісти
Ульо..в мене знову нема є ЕЕ..18 годин..якій зеленій падлі дзвонити й куди???
17.01.2026 14:46 Відповісти
ви така наївна..я всіх вже обдзвонила. Нуль на масу. Дати адресу? Може Ви пограєтесь.
17.01.2026 15:09 Відповісти
Ну то не 68 годин. Й не порівнюйте з фронтом.

А, вивчіть вже українську. Очі ріже кацапсяча.
17.01.2026 19:41 Відповісти
Ось так. Москалям доповіли. Чекаємо сьогодні-завтра чергового масованого обстрілу.
17.01.2026 14:27 Відповісти
Тут ніхто так не гріється як у вас - одна котельня на квартал і частину тепла губите по дорозі. Тут міні автоматичка котельня на будинок, або на під'їзд. Тепло циркулює в будинку, по дорозі не губиться. До будинку підводиться вода, світло, газ, телефон і тепер опто-волокно.
Пробували колись вашу систему в Тулузі, в 85-му році, прийшов капець. Там мер міста був комуніст в 70-80-х, поїхав в совок, побачив як там гріються і в себе вирішив так зробити. Там будували квартал нових багатоповерхівок і він у всі підів обігрів від однієї котельні. В 85-му році різко похолодало до -8 і холод тримався коло двож тижнів. В котельні щось поламалось і швидко відремонтувати не було можливості. Прийшлось жителів цілого кварталу виселяти і розселяти по місту. Слідуючим літом проблему вирішив вже новий мер, всі багатоповерхівки були переведені на автоматичні міні котельні розраховані на будинок.
17.01.2026 15:11 Відповісти
котельні на квартал ??? ха-ха-ха ... а на пів-міста не хочете - гігантські. Тому такі проблеми.
І відновиити їх швидко не вийде.
17.01.2026 17:21 Відповісти
Тут є котельня десь 4-5 км за містом в якій сміття спалюють, люди сортують самі. Видали всім по декілька смітників - один на харчові відходи, інший на метал, ще інший на всяку упаковку яка горить. На скло стоять на вулиці спеціальні конейнери. Скло-тару не приймають, а переплавляють і роблять нову. Ось ці відходи які горять возять туди і там спалюють. З цієї котельні гріють адміністративні будинки - префектуру, поліцію, школи, дитсадки в частині міста яка знаходиться ближче до котельні. Але там якщо щось поламається то не критично, дітям зроблять канікули, б'юрократам відпустку, а поліція буде електричними грітись. Поліції спеціальний кабель підвели замість старого і трансформатор поміняли. В Тулузі не могли грітись електриою бо кабелі на навантаження не були розраховані. В декількох квартирах грілись, але всі не могли, прийшлось виселяти тих хто може рухатись.
17.01.2026 19:57 Відповісти
Віталій Кличко це Людиеа із великої Літери який приніс Українцям Славу своїми перемогами на відміну від Корупціонера і Зрадника України зеленського!
17.01.2026 15:46 Відповісти
Шо за наїзд на нашого Вову Зельонкіна ? Він з Трумпом бодається і не боїться !! Во-как ...
17.01.2026 17:23 Відповісти
Чемпіон, ти єдиний залишився, серед представників голів громад, кого зелена тварюка зеленский ще не зміг знищити. Тримайся. Міцно. Коли вже буде тяжко - лівий хук к голову, а ногою у яйця.
17.01.2026 17:27 Відповісти
Доречі, в мене таке враження, що він таки відм@д@хав голову Єврореконструкції. Бо в мене з кранів нереальний кип'яток і батареї так шпарять, що капець..з 90х такого небуло..
18.01.2026 06:14 Відповісти
взагалі вважаю Кличку дати Героя України.втримати столицю в такий лютий террор зовнішніх і внутрішніх ворогів мародерів це - ПОДВИГ.
17.01.2026 19:55 Відповісти
Головне, щоб тварюка зелена його не зжерла..
17.01.2026 20:44 Відповісти
Guido Fawkes
@Guido_FawkesTWI
·
16 січ.
Удар по Одесі регіон тиждень без світла.
По Дніпру - оголошено НС допомога з усіх регіонів.
По Києву - винуватий Клічко!
А чого так? А бо в Дніпрі та Одесі всі свої - або повністю свої або зелену сраку цілують беззупинно - і звунуватити нема за що!
А от Клічко то да!
17.01.2026 20:48 Відповісти
Це при тому, що Кличко постійно на фронт ввдправляє дрони, машини, їддо й т.і.

І з заходу постійно гуманітарку вибиває у вигляді пожежних машин..й по всій Україні їх роздає..
17.01.2026 20:56 Відповісти
Бо він неправильно відправляє. Так само як Порошенко і блогер Полтава, якого турнули з міської ради. Не крадуть і іншим не дають. Не порядочно це
17.01.2026 21:01 Відповісти
Огромное спасибо камунальным работникам!
18.01.2026 01:26 Відповісти
Альфе, а на Мельмаку води немає взагалі))
18.01.2026 06:16 Відповісти
 
 