Майже у всіх будинках Києва відновили опалення після масованого обстрілу, - Кличко. ВIДЕО
Станом на ранок 17 січня у Києві близько 50 будинків із 6 тисяч, які були без теплопостачання після масованої атаки РФ, залишаються без опалення.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Комунальники працюють цілодобово
"Міські служби продовжують 24/7 відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб забезпечити киян необхідними послугами", - написав Віталій Кличко.
Роботи з відновлення тривають
Як повідомлялося раніше, мер Києва дав доручення керуючим компаніям, "Київтеплоенерго", "Київводоканалу" та Київській службі порятунку виплатити додаткову грошову винагороду працівникам, які ліквідовують наслідки обстрілів.
Що передувало?
- У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
- Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
- Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.
Київський мер Кличко на Майдані
і Оманська Гнида
Лучше, чем это получается у нас
На Западе сильный снегопад остановит все!!!
А у нас дроны и ракеты каждый день
И коммунальные службы работают не при температуре как во Флориде
При минус 20 круглыми сутками работать!!!!!!
И никто про этих людей не снимет сериал
Подобный знаменитому ПОЖАРНЫЕ ЧИКАГО!!
А за какие зарплаты коммунальщики мудохаются?
Да ни один пожарный ЧИКАГО жопу от дивана не оторвет за такую зарплату
Скажет - хай горить....
Но ведь и войной и энергетикой должны заниматься профессионалы
А не аматоры
А наши аматоры к тому же без совести и чести...
Зато какие жадные
Никогда не нажрутся!!!!!!
Просили работника ЖЕКа -слесаря, но тот не имел желания работать, так как не было света. Пришлось самим жильцам стравливать воздух.
Система работает, а ЖЕКу обещают премию.
У Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові ??
А по 25 -35 поверхів ??
А, вивчіть вже українську. Очі ріже кацапсяча.
Пробували колись вашу систему в Тулузі, в 85-му році, прийшов капець. Там мер міста був комуніст в 70-80-х, поїхав в совок, побачив як там гріються і в себе вирішив так зробити. Там будували квартал нових багатоповерхівок і він у всі підів обігрів від однієї котельні. В 85-му році різко похолодало до -8 і холод тримався коло двож тижнів. В котельні щось поламалось і швидко відремонтувати не було можливості. Прийшлось жителів цілого кварталу виселяти і розселяти по місту. Слідуючим літом проблему вирішив вже новий мер, всі багатоповерхівки були переведені на автоматичні міні котельні розраховані на будинок.
І відновиити їх швидко не вийде.
Удар по Одесі регіон тиждень без світла.
По Дніпру - оголошено НС допомога з усіх регіонів.
По Києву - винуватий Клічко!
А чого так? А бо в Дніпрі та Одесі всі свої - або повністю свої або зелену сраку цілують беззупинно - і звунуватити нема за що!
А от Клічко то да!
І з заходу постійно гуманітарку вибиває у вигляді пожежних машин..й по всій Україні їх роздає..