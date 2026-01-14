Никаких ограничений потребления газа в Украине не применяется и не планируется, - "Нафтогаз"

В "Нафтогазе" опровергли распространяемую в телеграм-каналах недостоверную информацию о якобы введении графиков ограничения газоснабжения в Хмельницкой области.

Об этом говорится в заявлении компании, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ограничений нет и не планируется

"Официально сообщаем: никаких ограничений - ни в Хмельницком, ни в каком-либо другом регионе Украины - нет и не планируется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что газоснабжение для всех потребителей осуществляется в полном объеме, несмотря на постоянные атаки врага на газовую инфраструктуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повышение тарифов на распределение газа перекладывает риски на население, – глава ВСВБ

Дискредитационная кампания

В "Нафтогазе" заявили, что подобные фейки являются целенаправленной дискредитационной кампанией.



"Призываем доверять исключительно официальным источникам и не распространять фейки и манипуляции", - добавили в компании.

Читайте: В Украине в прошлом году ввели в эксплуатацию 762 МВт распределенной газовой генерации