Новини
Жодних обмежень споживання газу в Україні не застосовується і не планується, - "Нафтогаз"

Обмежень газу немає і не буде

У "Нафтогазі" спростували поширювану в телеграм-каналах недостовірну інформацію про нібито запровадження графіків обмеження газопостачання на Хмельниччині.

Обмежень немає і не планується

"Офіційно повідомляємо: жодних обмежень - ані в Хмельницькому, ані в будь-якому іншому регіоні України - немає і не планується", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що газопостачання для всіх споживачів здійснюється в повному обсязі, попри постійні атаки ворога на газову інфраструктуру.

Дискредитаційна кампанія

У "Нафтогазі" заявили, що подібні фейки є цілеспрямованою дискредитаційною кампанією.

"Закликаємо довіряти виключно офіційним джерелам та не поширювати фейки й маніпуляції", - додали в копанії.

Зельоними плануються завжди тільки шашлики.
14.01.2026 17:55 Відповісти
Если вы представите себе как отключить зимой микрорайон от отопления, а потом подключить обратно - знайте. С газом это в сто раз сложнее.
Поэтому магистральный газ будут ограничивать в самую последнюю очередь
14.01.2026 20:42 Відповісти
 
 