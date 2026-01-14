Жодних обмежень споживання газу в Україні не застосовується і не планується, - "Нафтогаз"

У "Нафтогазі" спростували поширювану в телеграм-каналах недостовірну інформацію про нібито запровадження графіків обмеження газопостачання на Хмельниччині.

Про це йдеться в заяві компанії, передає Цензор.НЕТ.

Обмежень немає і не планується

"Офіційно повідомляємо: жодних обмежень - ані в Хмельницькому, ані в будь-якому іншому регіоні України - немає і не планується", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що газопостачання для всіх споживачів здійснюється в повному обсязі, попри постійні атаки ворога на газову інфраструктуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підвищення тарифів на розподіл газу перекладає ризики на населення, – голова ВСВБ

Дискредитаційна кампанія

У "Нафтогазі" заявили, що подібні фейки є цілеспрямованою дискредитаційною кампанією.



"Закликаємо довіряти виключно офіційним джерелам та не поширювати фейки й маніпуляції", - додали в копанії.

Читайте: В Україні минулого року ввели в експлуатацію 762 МВт розподіленої газової генерації