Жодних обмежень споживання газу в Україні не застосовується і не планується, - "Нафтогаз"
У "Нафтогазі" спростували поширювану в телеграм-каналах недостовірну інформацію про нібито запровадження графіків обмеження газопостачання на Хмельниччині.
Про це йдеться в заяві компанії, передає Цензор.НЕТ.
Обмежень немає і не планується
"Офіційно повідомляємо: жодних обмежень - ані в Хмельницькому, ані в будь-якому іншому регіоні України - немає і не планується", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що газопостачання для всіх споживачів здійснюється в повному обсязі, попри постійні атаки ворога на газову інфраструктуру.
Дискредитаційна кампанія
У "Нафтогазі" заявили, що подібні фейки є цілеспрямованою дискредитаційною кампанією.
"Закликаємо довіряти виключно офіційним джерелам та не поширювати фейки й маніпуляції", - додали в копанії.
