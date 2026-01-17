Ворог завдав удару по обладнанню, яке забезпечує видобуток газу, - "Нафтогаз"
Ворог продовжує бити по підприємствах Групи "Нафтогаз". Цієї ночі завдано чергового удару по обладнанню, яке забезпечує видобуток газу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Групи.
Що відомо?
"Лише за тиждень маємо шість атак. Це цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, щоб залишити українців без тепла і газу в холодну пору. На щастя, постраждалих немає. На місці вже працюють профільні фахівці. Усі служби Нафтогазу - у посиленому режимі", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ворог знову атакував енергетику. Найскладніша ситуація у столичному регіоні.
- Також зазначалося, що 56 тис. родин залишилися без світла у Бучанському районі через атаку РФ.
