Новини Удари по енергетиці Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
Ворог завдав удару по обладнанню, яке забезпечує видобуток газу, - "Нафтогаз"

Ворог продовжує бити по підприємствах Групи "Нафтогаз". Цієї ночі завдано чергового удару по обладнанню, яке забезпечує видобуток газу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Групи.

Що відомо?

"Лише за тиждень маємо шість атак. Це цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, щоб залишити українців без тепла і газу в холодну пору. На щастя, постраждалих немає. На місці вже працюють профільні фахівці. Усі служби Нафтогазу - у посиленому режимі", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що ворог знову атакував енергетику. Найскладніша ситуація у столичному регіоні.
  • Також зазначалося, що 56 тис. родин залишилися без світла у Бучанському районі через атаку РФ.

Сьогодні знову буде потужний відосик про закликання одного ішака
17.01.2026 12:44 Відповісти
Останнім часом хтось бачить влучання в кацапські НПЗ? Що відбувається?
17.01.2026 12:46 Відповісти
Асфальт, схоже, закінчується. Докерувалася земразота до самого краю
17.01.2026 13:33 Відповісти
17.01.2026 12:48 Відповісти
От-от. ЗЄ визначив цілі ударів і координати.
17.01.2026 12:53 Відповісти
А де потужна відповідь незламним асфальтом, чи хоча б дюжиною фламіндічів?
17.01.2026 13:32 Відповісти
Опять та знову...
Лідор Хєрпіду на прізвисько Проєыалі..
17.01.2026 17:33 Відповісти
Власники цього обладнання та Міненерго, з гончаруком-шмигалем - свириденко та зеленським з єрмаком, мали достатньо грошей з ПРИБУТКІВ та часу, щоб забечити його живучість для життєдіяльності України, оскільки з 2015 року діяв режим Особливо періоду!! !!
Генпрокурори України а не ****** з ухилянтом та ДБР, це теж знали!!!
18.01.2026 00:26 Відповісти
 
 