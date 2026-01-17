Враг бьет по объекту критической инфраструктуры в Харькове: пострадал человек (обновлено)

В настоящее время враг обстреливает Харьков, в городе слышны взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Воздушные силы предупреждали о скоростных целях в сторону города.

"Зафиксирован вражеский удар по Индустриальному району города. Последствия уточняем. В результате вражеского обстрела Индустриального района есть пострадавшие", - уточнил он.

Читайте также: Зеленский провел энергетический селектор: поручил разобраться с домами в Киеве, которые до сих пор без отопления. ФОТО

"Враг бьет по объекту критической инфраструктуры", - позже уточнил он.

Более официальной информации на данный момент нет.

В соцсетях пишут о пожаре на месте вражеского удара.

Читайте также: Войска РФ разрушили крупный объект энергетической инфраструктуры в Харькове, - Терехов

Обновленная информация

По данным ОВА, один человек пострадал в результате вражеского обстрела Харькова.

Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.