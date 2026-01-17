Враг бьет по объекту критической инфраструктуры в Харькове: пострадал человек (обновлено)
В настоящее время враг обстреливает Харьков, в городе слышны взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Воздушные силы предупреждали о скоростных целях в сторону города.
"Зафиксирован вражеский удар по Индустриальному району города. Последствия уточняем. В результате вражеского обстрела Индустриального района есть пострадавшие", - уточнил он.
"Враг бьет по объекту критической инфраструктуры", - позже уточнил он.
Более официальной информации на данный момент нет.
В соцсетях пишут о пожаре на месте вражеского удара.
Обновленная информация
По данным ОВА, один человек пострадал в результате вражеского обстрела Харькова.
Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
