Враг бьет по объекту критической инфраструктуры в Харькове: пострадал человек (обновлено)

ракета на Харьков

В настоящее время враг обстреливает Харьков, в городе слышны взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Воздушные силы предупреждали о скоростных целях в сторону города.

"Зафиксирован вражеский удар по Индустриальному району города. Последствия уточняем. В результате вражеского обстрела Индустриального района есть пострадавшие", - уточнил он.

"Враг бьет по объекту критической инфраструктуры", - позже уточнил он.

Более официальной информации на данный момент нет.

В соцсетях пишут о пожаре на месте вражеского удара.

Обновленная информация

По данным ОВА, один человек пострадал в результате вражеского обстрела Харькова.

Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Кто то недавно говорил что Харьков очень круто готов к обстрелам в плане инфраструктуры. И вот уже второй день как орки проверяют так ли это. Кто же это сказал, никак не могу вспомнить...Кто сей потужный и незламный оратор?
17.01.2026 14:52 Ответить
Валадымыр гигаВатный
17.01.2026 15:10 Ответить
 
 