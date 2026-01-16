Росія вночі атакувала енергетику: знеструмлення у Запорізькій та Харківській областях, - Міненерго

Унаслідок нічної атаки російських військ на об’єкти енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися споживачі у Запорізькій та Харківській областях.

Про це повідомило Міністерство енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

За словами першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова, ситуація в енергосистемі залишається складною через постійні атаки Росії на енергооб’єкти та складні погодні умови, що змушує застосовувати обмеження по всій території країни.

У Міненерго зазначили, що цієї ночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах. Станом на ранок знеструмлення зафіксовані у Запорізькій та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Де найскладніша ситуація?

Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині оператори систем розподілу застосовують мережеві обмеження, при цьому раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Повернення до прогнозованих графіків можливе після стабілізації енергосистеми.

Також мережеві обмеження зберігаються в Одеській області, де тривають аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак. У Міненерго наголосили, що в усіх областях України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

Режим надзвичайної ситуації

У відомстві додали, що через масовані атаки РФ в енергосистемі України запроваджено режим надзвичайної ситуації. Координацію ліквідації наслідків здійснює перший віце-прем’єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль, усі служби працюють у посиленому режимі.

