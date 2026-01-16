РУС
Россия ночью атаковала энергетику: отключение электроэнергии в Запорожской и Харьковской областях, - Минэнерго

В результате ночной атаки российских войск на объекты энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Запорожской и Харьковской областях.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

По словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, ситуация в энергосистеме остается сложной из-за постоянных атак России на энергообъекты и сложных погодных условий, что вынуждает применять ограничения по всей территории страны.

В Минэнерго отметили, что этой ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. По состоянию на утро отключения электроэнергии зафиксированы в Запорожской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Где самая сложная ситуация?

Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторы распределительных систем применяют сетевые ограничения, при этом ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам возможно после стабилизации энергосистемы.

Также сетевые ограничения сохраняются в Одесской области, где продолжаются аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак. В Минэнерго подчеркнули, что во всех областях Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.

Режим чрезвычайной ситуации

В ведомстве добавили, что из-за массированных атак РФ в энергосистеме Украины введен режим чрезвычайной ситуации. Координацию ликвидации последствий осуществляет первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, все службы работают в усиленном режиме.

Запорожская область (3979) Минэнерго (513) Харьковская область (2122)
- хуже не будет
- хоть не Порошенко
- скоро Порошенко пасадют і зажівем
- кава в Криму
- КОНТРНАСТУП(за рік до нього - це інновація така)
- безпекові угоди 100 штук
......

далі буде
- онлайн голосування
- народ сам захотів на референдумі ОНЛАЙН віддати територію
- російська державна
- "а мі здесь ні прічом а мі здесь ні при чім мі ем МАЦУ і счітаем что і по чем"
16.01.2026 12:09 Ответить
Скільки кацапської енергетики атакувала Україна?
16.01.2026 12:10 Ответить
Красний крєст каже що то є прєступлєніє!
16.01.2026 12:17 Ответить
так в Харкові належним чином підготувались до касапських атак на енергетику! Сам Зе заявив! Там не повино бути відключень!
Чи ні?

Чи по харківськм енергетичним об'єктам касапи раніше не били, тільки зараз почали?
16.01.2026 12:22 Ответить
 
 