Россия ночью атаковала энергетику: отключение электроэнергии в Запорожской и Харьковской областях, - Минэнерго

В результате ночной атаки российских войск на объекты энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Запорожской и Харьковской областях.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

По словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, ситуация в энергосистеме остается сложной из-за постоянных атак России на энергообъекты и сложных погодных условий, что вынуждает применять ограничения по всей территории страны.

В Минэнерго отметили, что этой ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. По состоянию на утро отключения электроэнергии зафиксированы в Запорожской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Где самая сложная ситуация?

Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторы распределительных систем применяют сетевые ограничения, при этом ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют. Возвращение к прогнозируемым графикам возможно после стабилизации энергосистемы.

Также сетевые ограничения сохраняются в Одесской области, где продолжаются аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак. В Минэнерго подчеркнули, что во всех областях Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.

Режим чрезвычайной ситуации

В ведомстве добавили, что из-за массированных атак РФ в энергосистеме Украины введен режим чрезвычайной ситуации. Координацию ликвидации последствий осуществляет первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, все службы работают в усиленном режиме.

