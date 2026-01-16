РУС
В Киеве могут продлить зимние каникулы до февраля

Каникулы в школах могут продлить

Министерство образования и науки Украины совместно с Киевской городской государственной администрацией должны принять решение о продлении или введении зимних каникул в столице до 1 февраля 2026 года. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Украины Юлии Свириденко, сделанном в рамках обсуждения ситуации с безопасностью и организации образовательного процесса.

Решение для Киева и регионов

По словам главы правительства, в столице соответствующее решение должны реализовать МОН совместно с КГГА. Речь идет о возможности как продления уже действующих зимних каникул, так и их установления в случае необходимости.

  • При этом детские сады продолжат работу в обычном режиме. Ограничения на них не распространяются.

Дистанционное обучение и ситуация с безопасностью

Отдельно премьер подчеркнула, что Минобразования вместе с областными военными администрациями должны оценить ситуацию в регионах.

В зависимости от уровня угроз, учебные заведения по всей стране могут временно перейти с очного формата обучения на дистанционный или же ввести дополнительные каникулы.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что еще накануне массированной российской атаки на столицу информировал правительство о возможных рисках для критической инфраструктуры и предлагал создать совместный штаб реагирования.

По словам городского головы, после удара 9 января координации действий между центральной властью и городской администрацией не произошло. Создание общенационального штаба было объявлено только позже, уже после масштабных повреждений энергетической инфраструктуры.

А ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ У ШКОЛАХ !) ІДІЙОТИ !!!
16.01.2026 03:56 Ответить
дайте діткам хоч в школі погрітися
16.01.2026 06:19 Ответить
 
 