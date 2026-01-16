У Києві можуть продовжити зимові канікули до лютого

Міністерство освіти і науки України разом із Київською міською державною адміністрацією мають ухвалити рішення щодо продовження або запровадження зимових канікул у столиці до 1 лютого 2026 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, зробленій у межах обговорення безпекової ситуації та організації освітнього процесу.

Рішення для Києва та регіонів

За словами глави уряду, у столиці відповідне рішення мають реалізувати МОН спільно з КМДА. Йдеться про можливість як продовження вже чинних зимових канікул, так і їх встановлення у разі потреби.

При цьому дитячі садки продовжать роботу у звичному режимі. Обмеження на них не поширюються.

Дистанційне навчання та безпекова ситуація

Окремо прем’єрка наголосила, що Міносвіти разом з обласними військовими адміністраціями мають оцінити ситуацію в регіонах.

Залежно від рівня загроз, заклади освіти по всій країні можуть тимчасово перейти з очного формату навчання на дистанційний або ж запровадити додаткові канікули.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що ще напередодні масованої російської атаки на столицю інформував уряд про можливі ризики для критичної інфраструктури та пропонував створити спільний штаб реагування.

За словами міського голови, після удару 9 січня координації дій між центральною владою та міською адміністрацією не відбулося. Створення загальнонаціонального штабу було оголошено лише згодом, уже після масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури.

