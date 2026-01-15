УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10513 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці
6 506 51

Україна вже увійшла в активну фазу "каскадних ефектів" через удари РФ по енергетиці, - "слуга народу" Федієнко

Народний депутат від партії "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко заявив, що Україна вже перебуває в активній фазі так званих каскадних ефектів через системні удари Росії по енергетичній інфраструктурі.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Федієнка, російські атаки спрямовані на виснаження протиповітряної оборони та поступове руйнування енергосистеми, що запускає ланцюгову реакцію збоїв у житті міст.

Він описав каскадні ефекти як процес, коли знеструмлення призводить до зупинки зв’язку, роботи магазинів, АЗС, транспорту та лікарень, які тримаються лише на резервному живленні. "Будинки є, але система більше не працює. Збій тягне за собою наступний", - зазначив депутат.

Федієнко наголосив, що подальшим етапом може стати перехід операторів до плану скорочення території покриття та утримання лише ключових сегментів мережі. У зв’язку з цим, за його словами, громадянам необхідно говорити правду про реальний стан речей.

Окремо депутат подякував енергетикам і зв’язківцям, які, попри надважкі умови, утримують та відновлюють мережі. За його словами, нині ці фахівці виконують роль, співмірну з роботою Збройних сил України.

Федієнко також зазначив, що вихід із ситуації можливий лише через захист неба та зупинку каскадних ефектів, однак цей шлях є складним і може супроводжуватися подальшими руйнуваннями енергетичної інфраструктури.

Автор: 

енергетика (3721) Федієнко Олександр (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Хто цей гігант мислі?
15.01.2026 13:32
15.01.2026 13:32 Відповісти
+25
Є@анько, який фоткав виставку військової техніки та повикладав фото кацапам, нарешті мабуть дочекався ефекту «доміно». Але боневтіка підісрав, бо за сценарієм цирку в цьому має бути винен Кличко і Садовий.
15.01.2026 13:34
15.01.2026 13:34 Відповісти
+25
обычный тупой балабол,на которого даже не стоит обращать внимания
15.01.2026 13:36
15.01.2026 13:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто цей гігант мислі?
15.01.2026 13:32
15.01.2026 13:32 Відповісти
обычный тупой балабол,на которого даже не стоит обращать внимания
15.01.2026 13:36 Відповісти
15.01.2026 13:36
15.01.2026 13:36 Відповісти
треба триматися, бо ось-ось має статися перелом на фронті, і поженемо кацапів за Урал!
15.01.2026 13:33
15.01.2026 13:33 Відповісти
Ще 2-3 місяці...ну може до виборів в конгрес...
15.01.2026 14:15
15.01.2026 14:15 Відповісти
Є@анько, який фоткав виставку військової техніки та повикладав фото кацапам, нарешті мабуть дочекався ефекту «доміно». Але боневтіка підісрав, бо за сценарієм цирку в цьому має бути винен Кличко і Садовий.
15.01.2026 13:34 Відповісти
15.01.2026 13:34
15.01.2026 13:34 Відповісти
Він і цю заяву зробив для параші напередодні підготовки нового удару російських в...дків по Україні.
Чому ця падальне у в'язниці зовсім не зрозуміло.
15.01.2026 13:38
15.01.2026 13:38 Відповісти
Ну и кто же это у нас до этого всего довел? Не хочет рассказать?
15.01.2026 13:35
15.01.2026 13:35 Відповісти
Украинцы всегда должны помнить три простые вещи:

1. Русня - всегда пи@арасы и враги Украины. Это не обсуждается.
2. Зеленский со своими гельминтами типа Миндича, Галущенко или кума Чернышова, угробившие строительство защит и развитие распределенной энергетики ради бабла в собственных карманах - такие же самые пи@арасы и злейшие враги Украины.
3. Нужно думать головой, а не жопой на выборах, чтобы потом не разводить руками "что это изменит?". Мы живем именно так, как проголосовали на выборах. Это проверенная временем аксиома.

Кто не понял - может это перечитать еще раз.
15.01.2026 13:49
15.01.2026 13:49 Відповісти
кому лінь читати, федієнко каже: "Ось такий ви головнокомандувач, пане президенте"
15.01.2026 13:35
15.01.2026 13:35 Відповісти
А він який? Всі слуги президенти буквально, боизнюки однояйцеві
15.01.2026 13:39
15.01.2026 13:39 Відповісти
Перший каскад був в 2019 коли обрали це чмо. А далі на кожному каскаді були міндічі, баканови, чернишови, їрмаки, юзіки, тищенки та решта аналтабушних гандонів.

А тепер одне чмо закликає не покидати міста, а друге пердить ротом про те що потрібно інформувати населення яка срака його очікує.

А працювати денно і нощно, вибивати гроші в партнерів, вкопувати трансформатори на 20-30 метрів, та хоть в тунелях метро для початку їх розміщувати, збирати по всій Європі мобільні генератори на дизелі - ні, це робота не для слуг урода.

********, сподіваюсь вас всіх захєрачать якщо не наступна адекватна влада то суди Лінча.
15.01.2026 13:36
15.01.2026 13:36 Відповісти
Ти будеш вибивати табуретку під шибеницею, під відеозйомку. Лінчеватели блд...
15.01.2026 15:15
15.01.2026 15:15 Відповісти
Виглядає як звіт московським кураторам.
15.01.2026 13:39
15.01.2026 13:39 Відповісти
Цей федієнко просто кремлівський агент. Якщо це не можна довести, то треба надавати йому по голові або заклеїти рот скотчем! Куди дивиться голова фракції Арахамія? Після висловлювань таких федієнків кацапи продовжують мріяти, що Україна ось-ось здасться їм!
15.01.2026 13:39
15.01.2026 13:39 Відповісти
а без федієнка вони нічого не бачать ))) ну так, вони ж тупіііі ))
15.01.2026 13:42
15.01.2026 13:42 Відповісти
Звісно, що бачать, але федієнко їм створює готову картинку для пропагандонів!
15.01.2026 13:56
15.01.2026 13:56 Відповісти
Що він меле?
Початок війни,було теж важко.
Люди на Алясці виживають,
при -40°С.Якийсь агент фсб...
15.01.2026 13:43
15.01.2026 13:43 Відповісти
Люди на Алясці живуть, а не виживають, маючи світло, опалення і т.д без вимкнень. Якщо немає ні світла, ні тепла, зв'язку - це вже виживання часів кам'яного віку.
15.01.2026 14:17
15.01.2026 14:17 Відповісти
Наші сусіди,які не виїхали з оточення
під Києвом на початку війни,сиділи
без світла,їжі,зв'язку(тільки пічки
могли топити),вижили...поруч їздили
рашисти...Тому,треба щось робити,
а не панікувати.
15.01.2026 15:19
15.01.2026 15:19 Відповісти
то був березень і не -20
15.01.2026 01:25
16.01.2026 01:25 Відповісти
Багата скотина.
15.01.2026 14:37
15.01.2026 14:37 Відповісти
Федієнко. В 1998 р. закінчив радіотехнічний факультет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F_%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%C2%BB Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Конструювання і технологія радіоелектронних засобів»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-opfdn-3 [3], у 2005 р. отримав кваліфікацію «Організація комплексної безпеки об'єктів інформаційної діяльності» в Національному авіаційному університеті України.
Решта "освіти" куплена вже будучи в Раді слугою Лідара.
Дуже розуміється на каскадах.
15.01.2026 13:43
15.01.2026 13:43 Відповісти
Автор правильно розуміє подальший розвиток ситуації в енергетиці і закликає звернути на
це увагу виконавчої влади, поки в черговий раз не стало пізно.
Енергетика - другий фронт, на якому відбувається наступ ворога на Україну. Потрібно будувати "енергетичні укріпрайони", створювати відповідні напіввійськові інженерно-технічні формування для утримання енергетичного фронту. Вже час звернути увагу західних партнерів на бойові дії РФ проти української енергетики, залучити їх ресурси для імпорту додаткових потужностей в Україну, а також для відновлення інфраструктури електроенергетики із швидкістю, необхідною для компенсації втрат від атак ворога.
15.01.2026 14:04
15.01.2026 14:04 Відповісти
Очільник військової адміністрації (ОВА/МВА) відповідає за забезпечення законності, безпеки, оборони та життєдіяльності на підвідомчій території під час воєнного стану, керує роботою адміністрації, призначає співробітників, є розпорядником бюджетних коштів та представляє громаду й адміністрацію перед іншими органами, забезпечуючи виконання актів Президента й Уряду та координуючи місцеві органи влади.
15.01.2026 14:17
15.01.2026 14:17 Відповісти
ВІдповідає чим? Посадою? Власними коштами? Свободою? А які права і ресурси він має?
І як така відповідальність захищає від системного знищення ворогом нашої енергетики?

В ситуації, що склалася, потрібна системна робота армії енергетиків, організація енергетичного "фронту" для спротиву бойовим діям ворога проти нашої енергетики, міжнародна енергетична "коаліція охочих". В енергетиці потрібен свій головнокомандувач із правами Сирського в ЗСУ.
15.01.2026 14:28
15.01.2026 14:28 Відповісти
Нічим не відповідає, окрім відосиків.
Потрібна.
15.01.2026 14:40
15.01.2026 14:40 Відповісти
Як ви думаєте, якщо розвалити трансформатор у селі- буде електропостачання?
Не буде. Про це знає навіть приблудна кішка за сараєм.
Замість констатувати всім відомі речі- може тому депутату почати щось робити, а не сьомий рік протирати штани в кріслі.
15.01.2026 14:21
15.01.2026 14:21 Відповісти
Все вирішує одна людина. Найвеличніший.
15.01.2026 14:38
15.01.2026 14:38 Відповісти
Якщо розумієш, що у військовий час, від бойових дій, які ворог здійснює для знищення нашої енергетичної інфраструктури (попередження, щодо цього наміру давно робилися тим самим ворогом), то необхідно забезпечити наявність резерву обладнання (ТМ), комплектуючі та матеріали, підготовлену техніку та персонал. Якщо це зроблено, то заміна пошкодженого трансформатора в селі за сприятливих погодних умов - від кількох годин до 1-2 діб.
Автор цього посту на Цензорі, депутат - законодавець, якраз зробив додаткову частину до своєї роботи законодавця - привернув увагу виконавчої влади до проблеми, що насувається.
Не злякався, хоча міг би, як більшість, змовчати.
15.01.2026 14:45
15.01.2026 14:45 Відповісти
якщо закопати трансформатор під землю - ніякий шахед його не дістане і навіть не кожна ракета, а вони дорогі і на всі об'єкти русні ніколи не вистачить.
Але зелена потороч про таке ніколи не думала, бо неначасі і взагалі в них на 7-й рік царювання нема часу думати стратегічно.
15.01.2026 14:58
15.01.2026 14:58 Відповісти
Катастрофа в енергосистемі це узгоджений з ****** умисний саботаж Зеленського і його мародерської шайки щоб змусити народ погодитися на капітуляцію перед рашкою .
15.01.2026 13:48
15.01.2026 13:48 Відповісти
Плюс більша катастрофа більше грошей на відновлення можна освоїти, немає тендерів і контролю, ЄС поступливіший по наданню допомоги.

Тому за 4 роки війни немає РЕБ щоб глушити шахеди, хоча їх вартість копійчана порівняно з втратами.
15.01.2026 14:52
15.01.2026 14:52 Відповісти
Один слуга народу каже, "Слуга народу" Нагорняк закликав не залишати міста: "Масовий виїзд - одна з цілей Росії", інший каже, що в містах жити не можливо РФ успішно знищує всю інфраструктуру... Зеля просить ракети для ППО, бо їх у нас геть обмаль... висновки нехай кожен робить сам для себе...
15.01.2026 13:48
15.01.2026 13:48 Відповісти
Ой як заговорили, а де ж ви зелені гниди були з 22 -го року, чи ви не знали, що агресор буде знищувати енергетику?
15.01.2026 14:05
15.01.2026 14:05 Відповісти
****,нема Малюка,спеціально зняли.Почали рот відкривати ЗЕлені гидоти.Працюй ,тварина!Зарплату собі зробили по 200 тис.Ти й на мінімальну не тямиш.
15.01.2026 14:07
15.01.2026 14:07 Відповісти
Просрано практично все - час, можливості, гроші, довіра партнерів, залучення фахівців. Надія на диво, природу, героїзм ЗСУ та комунальників. Чи хтось не знав про наміри путлера? Знали і саботували підготовку до поганих сценаріїв. Заклики до стійкості з вуст політичних банкротів та імпотентів, сприймаються як глузування. У народа України стійкості достатньо, але не чіпайте її своїми брудними руками зелені негідники.
15.01.2026 14:16
15.01.2026 14:16 Відповісти
та йдіть слугі нах...,докерувалися з 🤡 ,пів держави здали ,розграбували !!! ...
15.01.2026 14:19
15.01.2026 14:19 Відповісти
Поки не стало пізно, для термінової допомоги Україніи необхідно створювати ще й енергетичну коаліцію охочих.
Атаки на українську енергетику стають не менш небезпечними для існування України, ніж атаки ворога, яки стримуються ЗСУ на фронті. Про це цілком правильно попереджає автор.
Небезпечно зволікати із терміновим, разом із партнерами, створенням ресурсів для компенсації втрат енергетики у відповідності із швидкістю їх втрат від ударів ворога. Очевидна марність зусиль і витрат часу на імітацію мирного процесу, яка на справді корисна лише рашистам для продовження захоплення наших територій, просувань на фронті і реальних бойових дій ворога для пришвидшеного і системного знищення енергетики України. Для протидії необхідно, разом із партнерами, терміново організовувати другий фронт для стримування бойових дій рашистів у галузі енергетики.
15.01.2026 14:20
15.01.2026 14:20 Відповісти
Каскадний ефект стався в 2019 році на стадіоні
15.01.2026 14:39
15.01.2026 14:39 Відповісти
Судячи по цій пиці йому треба з початку розповісти правду своїй жінці!! Коли вона вирве йому...."трембіту"...та отой прип...й чуб - він зрозуміє своєю макитрою,що іноді треба мовчати,в не пи....ти! Хоча там,у Раді, таких йолопів 90 відсотків...а може і більше...
15.01.2026 14:41
15.01.2026 14:41 Відповісти
Принципове не завдавання ударів у відповідь по ворогу- це що такке?????????????????????????
Чому ворог сидить з теплом і світлом. Чому ми не выдповідаємо. Так війни не виграють.
15.01.2026 14:44
15.01.2026 14:44 Відповісти
Це цілком очікуваний результат для країни, яка виступає як хлопчик для биття.
15.01.2026 14:45
15.01.2026 14:45 Відповісти
Скільки сотен тисяч і яких саме своїх ворогів з арміями на рівні других армій світу знищили потужні країни, які не виступають "хлопчиками для биття"?
Яка країна в світі пробувала відбити широкомасштабний наступ армії РФ?
15.01.2026 16:15
15.01.2026 16:15 Відповісти
в мене таке враження, що він радіє
15.01.2026 16:21
15.01.2026 16:21 Відповісти
Під час підписання капітуляції, давайте слово тільки зрадниками !
15.01.2026 20:36
15.01.2026 20:36 Відповісти
Этот каскад наблюдаю с 19 года
15.01.2026 21:10
15.01.2026 21:10 Відповісти
 
 