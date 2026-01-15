Україна вже увійшла в активну фазу "каскадних ефектів" через удари РФ по енергетиці, - "слуга народу" Федієнко

Народний депутат від партії "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко заявив, що Україна вже перебуває в активній фазі так званих каскадних ефектів через системні удари Росії по енергетичній інфраструктурі.

Про це він написав у фейсбуці.

За словами Федієнка, російські атаки спрямовані на виснаження протиповітряної оборони та поступове руйнування енергосистеми, що запускає ланцюгову реакцію збоїв у житті міст.

Він описав каскадні ефекти як процес, коли знеструмлення призводить до зупинки зв’язку, роботи магазинів, АЗС, транспорту та лікарень, які тримаються лише на резервному живленні. "Будинки є, але система більше не працює. Збій тягне за собою наступний", - зазначив депутат.

Федієнко наголосив, що подальшим етапом може стати перехід операторів до плану скорочення території покриття та утримання лише ключових сегментів мережі. У зв’язку з цим, за його словами, громадянам необхідно говорити правду про реальний стан речей.

Окремо депутат подякував енергетикам і зв’язківцям, які, попри надважкі умови, утримують та відновлюють мережі. За його словами, нині ці фахівці виконують роль, співмірну з роботою Збройних сил України.

Федієнко також зазначив, що вихід із ситуації можливий лише через захист неба та зупинку каскадних ефектів, однак цей шлях є складним і може супроводжуватися подальшими руйнуваннями енергетичної інфраструктури.