Україна вже увійшла в активну фазу "каскадних ефектів" через удари РФ по енергетиці, - "слуга народу" Федієнко
Народний депутат від партії "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко заявив, що Україна вже перебуває в активній фазі так званих каскадних ефектів через системні удари Росії по енергетичній інфраструктурі.
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Федієнка, російські атаки спрямовані на виснаження протиповітряної оборони та поступове руйнування енергосистеми, що запускає ланцюгову реакцію збоїв у житті міст.
Він описав каскадні ефекти як процес, коли знеструмлення призводить до зупинки зв’язку, роботи магазинів, АЗС, транспорту та лікарень, які тримаються лише на резервному живленні. "Будинки є, але система більше не працює. Збій тягне за собою наступний", - зазначив депутат.
Федієнко наголосив, що подальшим етапом може стати перехід операторів до плану скорочення території покриття та утримання лише ключових сегментів мережі. У зв’язку з цим, за його словами, громадянам необхідно говорити правду про реальний стан речей.
Окремо депутат подякував енергетикам і зв’язківцям, які, попри надважкі умови, утримують та відновлюють мережі. За його словами, нині ці фахівці виконують роль, співмірну з роботою Збройних сил України.
Федієнко також зазначив, що вихід із ситуації можливий лише через захист неба та зупинку каскадних ефектів, однак цей шлях є складним і може супроводжуватися подальшими руйнуваннями енергетичної інфраструктури.
Чому ця падальне у в'язниці зовсім не зрозуміло.
1. Русня - всегда пи@арасы и враги Украины. Это не обсуждается.
2. Зеленский со своими гельминтами типа Миндича, Галущенко или кума Чернышова, угробившие строительство защит и развитие распределенной энергетики ради бабла в собственных карманах - такие же самые пи@арасы и злейшие враги Украины.
3. Нужно думать головой, а не жопой на выборах, чтобы потом не разводить руками "что это изменит?". Мы живем именно так, как проголосовали на выборах. Это проверенная временем аксиома.
Кто не понял - может это перечитать еще раз.
А тепер одне чмо закликає не покидати міста, а друге пердить ротом про те що потрібно інформувати населення яка срака його очікує.
А працювати денно і нощно, вибивати гроші в партнерів, вкопувати трансформатори на 20-30 метрів, та хоть в тунелях метро для початку їх розміщувати, збирати по всій Європі мобільні генератори на дизелі - ні, це робота не для слуг урода.
********, сподіваюсь вас всіх захєрачать якщо не наступна адекватна влада то суди Лінча.
Початок війни,було теж важко.
Люди на Алясці виживають,
при -40°С.Якийсь агент фсб...
під Києвом на початку війни,сиділи
без світла,їжі,зв'язку(тільки пічки
могли топити),вижили...поруч їздили
рашисти...Тому,треба щось робити,
а не панікувати.
Решта "освіти" куплена вже будучи в Раді слугою Лідара.
Дуже розуміється на каскадах.
це увагу виконавчої влади, поки в черговий раз не стало пізно.
Енергетика - другий фронт, на якому відбувається наступ ворога на Україну. Потрібно будувати "енергетичні укріпрайони", створювати відповідні напіввійськові інженерно-технічні формування для утримання енергетичного фронту. Вже час звернути увагу західних партнерів на бойові дії РФ проти української енергетики, залучити їх ресурси для імпорту додаткових потужностей в Україну, а також для відновлення інфраструктури електроенергетики із швидкістю, необхідною для компенсації втрат від атак ворога.
І як така відповідальність захищає від системного знищення ворогом нашої енергетики?
В ситуації, що склалася, потрібна системна робота армії енергетиків, організація енергетичного "фронту" для спротиву бойовим діям ворога проти нашої енергетики, міжнародна енергетична "коаліція охочих". В енергетиці потрібен свій головнокомандувач із правами Сирського в ЗСУ.
Потрібна.
Не буде. Про це знає навіть приблудна кішка за сараєм.
Замість констатувати всім відомі речі- може тому депутату почати щось робити, а не сьомий рік протирати штани в кріслі.
Автор цього посту на Цензорі, депутат - законодавець, якраз зробив додаткову частину до своєї роботи законодавця - привернув увагу виконавчої влади до проблеми, що насувається.
Не злякався, хоча міг би, як більшість, змовчати.
Але зелена потороч про таке ніколи не думала, бо неначасі і взагалі в них на 7-й рік царювання нема часу думати стратегічно.
Тому за 4 роки війни немає РЕБ щоб глушити шахеди, хоча їх вартість копійчана порівняно з втратами.
Атаки на українську енергетику стають не менш небезпечними для існування України, ніж атаки ворога, яки стримуються ЗСУ на фронті. Про це цілком правильно попереджає автор.
Небезпечно зволікати із терміновим, разом із партнерами, створенням ресурсів для компенсації втрат енергетики у відповідності із швидкістю їх втрат від ударів ворога. Очевидна марність зусиль і витрат часу на імітацію мирного процесу, яка на справді корисна лише рашистам для продовження захоплення наших територій, просувань на фронті і реальних бойових дій ворога для пришвидшеного і системного знищення енергетики України. Для протидії необхідно, разом із партнерами, терміново організовувати другий фронт для стримування бойових дій рашистів у галузі енергетики.
Чому ворог сидить з теплом і світлом. Чому ми не выдповідаємо. Так війни не виграють.
Яка країна в світі пробувала відбити широкомасштабний наступ армії РФ?