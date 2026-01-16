РУС
Шмыгаль просит бизнес отключить наружную рекламу: если у вас есть лишняя энергия - дайте ее людям

Бизнес просят отключить наружную рекламу: что известно?

Правительство просит бизнес отключить наружную рекламу с целью экономии электроэнергии.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Отдельно обращаюсь к бизнесу с настоятельной просьбой отключить наружную рекламу: подсветки, экраны и другие крупные энергоемкие конструкции. Если у вас есть лишняя энергия, вместо яркой рекламы отдайте ее людям", - отметил он.

По словам Шмыгаля, сейчас работают с международными партнерами, чтобы привлечь дополнительную поддержку: мощные генераторы, накопители электроэнергии, элементы питания, трансформаторы, средства для ремонта, оборудование и многое другое. Увеличиваем импорт электроэнергии из ЕС.

Максимальная мощность для импорта в настоящее время составляет 2,3 ГВт.

Что предшествовало?

Сейчас энергетическая система страны находится в чрезвычайно сложных условиях из-за интенсивных обстрелов со стороны России и самой тяжелой за 20 лет зимы.

15 января президент Зеленский провел специальный энергетический селектор, на котором присутствовали премьер-министр, члены правительства и представители областных и местных властей Киева, Харькова, Днепропетровщины, Сумщины и Черниговщины. На совещании обсуждались оперативные меры по поддержке энергетики и подготовка к новым международным инициативам.

+7
Мустафа дивиться на все це з монако і блаженно посміхається! Ото я надурив їх як!
16.01.2026 11:33 Ответить
+6
А зекономлена бізнесом енергія точно піде людям? А можна той невеличкий список отримувачів побачити?...
16.01.2026 11:33 Ответить
+3
Це як мертвому припарка, а Буковель будуть відключати, а конча заспу, а багато багатоповерхових будинків які до сих пір з початку війни зовсім не виключають?
16.01.2026 11:31 Ответить
🛡Майже на всіх підстанціях є захист 2 рівня. Практично кожен бетонний саркофаг витримав влучання шахедів, - міністр енергетики Шмигаль

Деякі саркофаги витримали до 20 влучань шахедів. Є влучання ракет. Також витримали.
16.01.2026 11:31 Ответить
Мустафа дивиться на все це з монако і блаженно посміхається! Ото я надурив їх як!
16.01.2026 11:33 Ответить
Мустафа - стрелочник, говорящий попка-дурак. Не без того, что ему за это хорошо отстегнули.
16.01.2026 11:54 Ответить
Шми-Галю, як все ОК, то нахіба тоді відключення?
16.01.2026 11:37 Ответить
И именно поэтому такой пи@дец с энергией в стране? Потому что выдержало? Совсем людей за тупое быдло держат.

Один трындит про выпуск 500-600 перехватчиков шахедов в день. Другой тут-же рассказывает про супер-пупер защиту, которая выдержала 20 ударов этих же самых шахедов.
16.01.2026 11:41 Ответить
Це наперсточники.....аби ШОСЬ пи..діть...набір звуків
16.01.2026 11:45 Ответить
Може і є пару наперсточників, а основу складає тупе бидло що дорвалося до влади, і тупо краде все і скрізь
16.01.2026 12:28 Ответить
Це як мертвому припарка, а Буковель будуть відключати, а конча заспу, а багато багатоповерхових будинків які до сих пір з початку війни зовсім не виключають?
16.01.2026 11:31 Ответить
а службова недбалість з тяжкими для країни наслідками
16.01.2026 11:31 Ответить
❗️Деяким багатоповерхівкам не відключатимуть світло: рішення стосовно віднесення будинків з електричним опаленням до критичної інфраструктури прийнятті і оформленні протокольно.
16.01.2026 11:32 Ответить
Це кілька елітних будиночків у центрі ...-" ето жє другоє"..
16.01.2026 12:09 Ответить
Ще можна горобців ловити для розвитку сільського господарства і виплавляти метал у домашніх печах.
16.01.2026 11:33 Ответить
А зекономлена бізнесом енергія точно піде людям? А можна той невеличкий список отримувачів побачити?...
16.01.2026 11:33 Ответить
А зупинити експорт в ЕС нашу електику з АЕС слабо ?
16.01.2026 11:35 Ответить
Ти бачив експорт? Чи ти дивишся роспропаганду?
16.01.2026 11:46 Ответить
все, зараз заплачу від цієї "потужної незламності"
16.01.2026 11:36 Ответить
Басейни в себе вімкніть.
16.01.2026 11:37 Ответить
А в цей час в спортивних залах як працюють басейни з підігрівом так і працюють
16.01.2026 11:41 Ответить
Где их таких тупых штампуют в Трускавце? Освещение рекламы забирает у людей электроэнергию. Идиот
16.01.2026 11:42 Ответить
ВІН ЧУВ ПРО ДІОДИ?))) Господи - це найбільш тупі і неадекватні та злодійкуваті люди в історії
16.01.2026 11:46 Ответить
Не тільки зовнішнє освітлення магазинів, кафе, а й рекламу заборонити, а й у вечірній час освітлення прожекторами стадіонів.
16.01.2026 11:48 Ответить
Я думаю потім буде дуууже лагідно готовити грунт для підвищення на електроенергію і якщо вони доб'ються свого то дефіцит який зараз казковим чином зникне.
16.01.2026 11:50 Ответить
В ви свої ферми крипти вимкнути не бажаєте?!
16.01.2026 11:52 Ответить
корови замерзнуть
16.01.2026 12:06 Ответить
Слово його тепле..а у людей переохолодження та хронічний шмигаль
16.01.2026 11:58 Ответить
А тим часом у ВР депутат слуг наріду просить внести елітну багатоповерхівку в Києві до критичної інфраструктури...
А бізнесу - " вимкніть рекламу"..
16.01.2026 12:06 Ответить
а може в тій елітній хатинці... (що з придумати)... закомутовано спеціальний енергетичний селектор
16.01.2026 12:13 Ответить
Треба не просити а ВИМАГАТМ і ща порущення закривати нах ті заклади попередньр наклавши величезеий штраф та натягнувши власнику око на дупу .
16.01.2026 12:08 Ответить
А просто заборонити зовнішню рекламу, якщо це потрібно - ніяк?
16.01.2026 12:17 Ответить
До мене в 2000-х прийшов представник мерії і переконував мене не виключати касетон об 18-й год. Нахіба?, кажу, він - люди йдуть з роботи - ніц не видно, а внас грошей на вуличне нИма....
16.01.2026 12:20 Ответить
В Буковелі є світло,але нема тцк.
16.01.2026 12:31 Ответить
 
 