Шмыгаль просит бизнес отключить наружную рекламу: если у вас есть лишняя энергия - дайте ее людям
Правительство просит бизнес отключить наружную рекламу с целью экономии электроэнергии.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Отдельно обращаюсь к бизнесу с настоятельной просьбой отключить наружную рекламу: подсветки, экраны и другие крупные энергоемкие конструкции. Если у вас есть лишняя энергия, вместо яркой рекламы отдайте ее людям", - отметил он.
По словам Шмыгаля, сейчас работают с международными партнерами, чтобы привлечь дополнительную поддержку: мощные генераторы, накопители электроэнергии, элементы питания, трансформаторы, средства для ремонта, оборудование и многое другое. Увеличиваем импорт электроэнергии из ЕС.
Максимальная мощность для импорта в настоящее время составляет 2,3 ГВт.
Что предшествовало?
Сейчас энергетическая система страны находится в чрезвычайно сложных условиях из-за интенсивных обстрелов со стороны России и самой тяжелой за 20 лет зимы.
15 января президент Зеленский провел специальный энергетический селектор, на котором присутствовали премьер-министр, члены правительства и представители областных и местных властей Киева, Харькова, Днепропетровщины, Сумщины и Черниговщины. На совещании обсуждались оперативные меры по поддержке энергетики и подготовка к новым международным инициативам.
- Ранее сообщалось, что в районах с чрезвычайным положением в энергетике разрешили ослабление комендантского часа, в частности для доступа граждан к "Пунктам несокрушимости" и пунктам обогрева.
- Украина инициирует новый международный формат поддержки энергетики для привлечения помощи от партнеров - энергетический "Рамштайн".
Деякі саркофаги витримали до 20 влучань шахедів. Є влучання ракет. Також витримали.
Один трындит про выпуск 500-600 перехватчиков шахедов в день. Другой тут-же рассказывает про супер-пупер защиту, которая выдержала 20 ударов этих же самых шахедов.
А бізнесу - " вимкніть рекламу"..