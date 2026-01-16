Шмыгаль просит бизнес отключить наружную рекламу: если у вас есть лишняя энергия - дайте ее людям

Правительство просит бизнес отключить наружную рекламу с целью экономии электроэнергии.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Отдельно обращаюсь к бизнесу с настоятельной просьбой отключить наружную рекламу: подсветки, экраны и другие крупные энергоемкие конструкции. Если у вас есть лишняя энергия, вместо яркой рекламы отдайте ее людям", - отметил он.

По словам Шмыгаля, сейчас работают с международными партнерами, чтобы привлечь дополнительную поддержку: мощные генераторы, накопители электроэнергии, элементы питания, трансформаторы, средства для ремонта, оборудование и многое другое. Увеличиваем импорт электроэнергии из ЕС.

Максимальная мощность для импорта в настоящее время составляет 2,3 ГВт.

Что предшествовало?

Сейчас энергетическая система страны находится в чрезвычайно сложных условиях из-за интенсивных обстрелов со стороны России и самой тяжелой за 20 лет зимы.

15 января президент Зеленский провел специальный энергетический селектор, на котором присутствовали премьер-министр, члены правительства и представители областных и местных властей Киева, Харькова, Днепропетровщины, Сумщины и Черниговщины. На совещании обсуждались оперативные меры по поддержке энергетики и подготовка к новым международным инициативам.

Ранее сообщалось, что в районах с чрезвычайным положением в энергетике разрешили ослабление комендантского часа, в частности для доступа граждан к "Пунктам несокрушимости" и пунктам обогрева.

Украина инициирует новый международный формат поддержки энергетики для привлечения помощи от партнеров - энергетический "Рамштайн".

