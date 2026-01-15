Украина инициирует энергетический "Рамштайн"
Украина инициирует новый международный формат поддержки энергетики для привлечения помощи от партнеров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте министра иностранных дел Андрея Сибиги в фейсбуке.
По его словам, инициатива получила рабочее название энергетический "Рамштайн" и имеет целью увеличить взносы и получить конкретные обязательства от союзников.
Энергетический "Рамштайн" и международная поддержка
Сибига пояснил, что по поручению премьер-министра Юлии Свириденко МИД совместно с Министерством энергетики организует этот формат для координации международной помощи.
"По поручению премьер-министра Юлии Свириденко вместе с Министерством энергетики созываем энергетический "Рамштайн", на котором рассчитываем получить от союзников дополнительные взносы и конкретные обязательства", – отметил министр.
Он также добавил, что Украина постоянно контактирует с Европейским энергетическим сообществом по поводу наполнения Фонда поддержки энергетики и закупки оборудования за его счет.
Уже на этой неделе ожидается большой пакет помощи на $200 млн от Норвегии для закупки газа и энергетического оборудования, а в ближайшие дни планируются новые двусторонние пакеты поддержки энергетики и ПВО.
Сложная ситуация в энергетике Украины
Сейчас энергетическая система страны находится в чрезвычайно сложных условиях из-за интенсивных обстрелов со стороны России и самой тяжелой за 20 лет зимы.
15 января президент Зеленский провел специальный энергетический селектор, на котором присутствовали премьер-министр, члены правительства и представители областных и местных властей Киева, Харькова, Днепропетровщины, Сумщины и Черниговщины. На совещании обсуждались оперативные меры по поддержке энергетики и подготовка к новым международным инициативам.
Правительство разрешило ослабить комендантский час
Между тем в районах с чрезвычайным положением в энергетике разрешили ослабление комендантского часа, в частности для доступа граждан к "Пунктам несокрушимости" и пунктам обогрева. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Во время действия комендантского часа гражданам будет разрешено:
- без пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в частности в торгово-развлекательных центрах, которые обеспечивают функции "Пунктов несокрушимости", пунктов обогрева, а также поддержки жизнедеятельности людей и бизнеса. Такие места должны иметь отопление, автономное электропитание, стабильную связь.
- движение частного транспорта.
Свириденко подчеркнула, что ослабления не распространяются на развлекательные заведения.
українська народна прикмета
.
.
Йому скажуть на енергетичному рамштайні - шукай гроші не тут а у свого міндіча, вилупок.
ніколи більше !
Україні потрібен Гетьман!
.
Якщо все роблять НЕ ВОНИ. ЩО ВОНИ РОБЛЯТЬ КРІМ КРАСТИ??????
.
.
глупство кажете.
.
в будь-якому випадку, легше відремонтувати ніж збудувати нові енергоблоки.
а паливо?
і т.д. і т.п.
Україні потрібна розподілена енергетика.
якщо атомна, то *******, на розплавлених солях і мініреакторах
>Україні потрібна розподілена енергетика.
Україні будь-яка енергетика потрібна, головне щоб компоненти до неї та паливо вироблялися в Україні.
.
https://www.youtube.com/shorts/xFvL96M7JGQ
Усе просрано, щас підпишемо 27 Енергетичних Угод
мудрий український наріт не забув про міндича - друга та бізнес-партнера ЗЄлєнського
.
Наголосували, бобіки чортові?! І до війни, і до нищення населення, і знущання над хто залишився. А далі ще усе попереду, коли лоходільники почнуть танути і продукти тухнути. Не у всіх є можливості гену купити, чи батарей напакувати. Скажете, виною всьому війна! Так, але хто її прискорив і як підготовив країну до неминучого? Велике крадівництво в дії навіть під час війни. ЗачЬОтні керманичі. Сатана на троні, чорти пляшуть.
А згодом можна навіть прийняти важливі рішення - виділити 2 генератори і 3 палатки.
спасібо ЗЄлєнському за єто !
уря, таваріщі !
.
⚡️Шмигаль заявив, що за дорученням Президента створив штаб із ліквідації наслідків ударів рф по енергетиці. А Президент тим часом провів вже енергетичний селектор…. Я просто сухо перерахую кількість штабів по енергетиці у нас тільки за останні роки:
▪️координаційний штаб при Кабміні (підпорядковується Юлії Свириденко)
▪️штаб при Офісі президента(заступник керівника ОП Віктор Микита)
▪️координаційний штаб для захисту енергетики (підпорядковується Олексію Кулебі)
▪️координаційний штаб підготовки до опалювального сезону 2025/2026 (підпорядковується Олексію Кулебі)
▪️координаційний центр із питань управління регіонами, де ведуться або велися бойові дії, а також територіями, які були тимчасово окуповані (підпорядковується Олексію Кулебі)
▪️штаб для оперативного реагування на наслідки обстрілів рф у Києві (підпорядковується Тимуру Ткаченко)
🤦♂️Це я вже не згадую, що у вересні 2022 року було призначено Міністра енергетики України Германа Галущенка керівником робіт з ліквідації наслідків воєнної надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах.
Ну і на Ставці у нас теж ******* енергетику обговорити. Навіть дати задачу звільнити голову УкрЕнерго…..
Я до чого: є певна кореляція між кількістю і швидкістю створення штабів та ситуації в енергетиці. Просто вона зворотньо пропорційна
і колишній - прем'єр-міністр
і сьогоднішній - міністр енергетики
.