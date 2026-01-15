Украина инициирует энергетический "Рамштайн"

Украина инициирует новый международный формат поддержки энергетики для привлечения помощи от партнеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте министра иностранных дел Андрея Сибиги в фейсбуке.

По его словам, инициатива получила рабочее название энергетический "Рамштайн" и имеет целью увеличить взносы и получить конкретные обязательства от союзников.

Энергетический "Рамштайн" и международная поддержка

Сибига пояснил, что по поручению премьер-министра Юлии Свириденко МИД совместно с Министерством энергетики организует этот формат для координации международной помощи.

"По поручению премьер-министра Юлии Свириденко вместе с Министерством энергетики созываем энергетический "Рамштайн", на котором рассчитываем получить от союзников дополнительные взносы и конкретные обязательства", – отметил министр.

Он также добавил, что Украина постоянно контактирует с Европейским энергетическим сообществом по поводу наполнения Фонда поддержки энергетики и закупки оборудования за его счет.

Уже на этой неделе ожидается большой пакет помощи на $200 млн от Норвегии для закупки газа и энергетического оборудования, а в ближайшие дни планируются новые двусторонние пакеты поддержки энергетики и ПВО.

Сложная ситуация в энергетике Украины

Сейчас энергетическая система страны находится в чрезвычайно сложных условиях из-за интенсивных обстрелов со стороны России и самой тяжелой за 20 лет зимы.

15 января президент Зеленский провел специальный энергетический селектор, на котором присутствовали премьер-министр, члены правительства и представители областных и местных властей Киева, Харькова, Днепропетровщины, Сумщины и Черниговщины. На совещании обсуждались оперативные меры по поддержке энергетики и подготовка к новым международным инициативам.

Правительство разрешило ослабить комендантский час

Между тем в районах с чрезвычайным положением в энергетике разрешили ослабление комендантского часа, в частности для доступа граждан к "Пунктам несокрушимости" и пунктам обогрева. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Во время действия комендантского часа гражданам будет разрешено:

без пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в частности в торгово-развлекательных центрах, которые обеспечивают функции "Пунктов несокрушимости", пунктов обогрева, а также поддержки жизнедеятельности людей и бизнеса. Такие места должны иметь отопление, автономное электропитание, стабильную связь.

движение частного транспорта.

Свириденко подчеркнула, что ослабления не распространяются на развлекательные заведения.

