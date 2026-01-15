"Київтеплоенерго" виділило 50 мільйонів на премії для працівників, – Кличко

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" вже виділило 50 млн грн на премії працівникам.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко й нагадав, що в грудні минулого року Київрада виділяла теплопідприємству 350 млн на поповнення обігових коштів.

"Я давав доручення столичним підприємствам, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації в столиці, виплатити додаткову грошову винагороду їх фахівцям, які вдень і вночі працюють, щоб повернути киянам необхідні послуги", – зазначив Кличко.

Зокрема, це стосується фахівців "Київтеплоенерго", "Київводоканалу", керівних компаній, "Київавтодору", Київської служби порятунку.

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Раніше повідомлялося, що спеціалісти, які відновлюють інфраструктуру столиці після ворожих обстрілів, отримають додаткову винагороду. Відповідне доручення "Київтеплоенерго", "Київводоканалу", "Київавтодору" та керуючим компаніям дав мер Києва Віталій Кличко.

До того стало відомо, що уряд запроваджує доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах.

Нагадаємо, у Києві станом на ранок 15 січня без теплопостачання залишаються 287 житлових будинків.