Військові адміністрації домовляються з бізнесом про перехід на прямі договори на імпорт електроенергії, – ОП

Обласні військові адміністрації в Україні продовжують роботу щодо розширення переліку підприємств у регіонах, які переходять на прямі угоди щодо закупівлі електроенергії з-за кордону.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита, це дозволить зекономити більше потужності для забезпечення населення елетроенергією.

"Президент України Володимир Зеленський дав доручення забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії як державними компаніями, так і приватною сферою. Комунікуємо з кожним окремим підприємством на місцях", – розповів Микита.

За його словами, це сотні об'єктів виробничих потужностей, котрі потребують електроенергії.

"Маємо хороший зворотний зв'язок. Бізнес готовий включатися та закуповувати електроенергію з-за кордону", – зазначив він.

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Стан енергетики

Як повідомлялося, рівень споживання електроенергії в Україні 15 січня знизився на 4,5% порівняно з попереднім днем. Причиною цього стало вимушене застосування більш жорстких заходів обмеження в окремих регіонах України.

Також повідомлялося, що через тривалі відключення електроенергії у Києві та області виникають перебої в роботі проводового інтернету та мобільного зв’язку.

Перед тим стало відомо, що в Україні бізнес та відповідальних громадян запрошують оплачувано заживити базові станції операторів своїми генераторами, щоб під час блекаутів українці могли викликати швидку, отримувати екстрені сповіщення та зв'язатися з рідними.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що на лівому березі Києва деякі мешканці вже 5 діб живуть у квартирах без опалення та світла.

Нагадаємо, після чергового нічного обстрілу в Києві діяли екстрені відключення світла. Без тепла було близько 500 будинків.

Водночас електроенергії в Києві вже не вистачає для критичної інфраструктури, ситуація надзвичайно складна.

Також повідомлялося, що фахівці, які відновлюють інфраструктуру столиці після ворожих обстрілів, отримають додаткову винагороду. Відповідне доручення "Київтеплоенерго", "Київводоканалу", "Київавтодору" та керівним компаніям дав мер Києва Віталій Кличко.

Зі свого боку в Міністерстві енергетики пояснили, чому тривалість відключень світла може бути різною.