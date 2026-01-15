В Україні знизилося споживання електроенергії через більш жорсткі обмеження, – "Укренерго"

Рівень споживання електроенергії в Україні 15 січня знизився на 4,5% порівняно з попереднім днем.

Як повідомили в "Укренерго", причиною цього стало вимушене застосування більш жорстких заходів обмеження в окремих регіонах України.

14 січня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,2% вищим, ніж максимум попереднього дня – 13 січня. Причиною була менша кількість знеструмлених внаслідок обстрілів споживачів.

"Унаслідок попередніх ракетно-дронових атак – сьогодні в усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промисловості). Час знеструмлень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – нагадали в "Укренерго".

При цьому через зумовлену попередніми обстрілами складну ситуацію в енергосистемі в частині областей наразі застосовуються аварійні знеструмлення.

Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В "Укренерго" закликали до ощадливого енергоспоживання та попросили максимально обмежити користування потужними електроприладами.

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Стан енергосистеми

Як повідомлялося, через тривалі відключення електроенергії у Києві та області виникають перебої в роботі проводового інтернету та мобільного зв’язку.

Перед тим стало відомо, що в Україні бізнес та відповідальних громадян запрошують оплачувано заживити базові станції операторів своїми генераторами, щоб під час блекаутів українці могли викликати швидку, отримувати екстрені сповіщення та зв'язатися з рідними.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що на лівому березі Києва деякі мешканці вже 5 діб живуть у квартирах без опалення та світла.

Нагадаємо, після чергового нічного обстрілу в Києві діяли екстрені відключення світла. Без тепла було близько 500 будинків.

Водночас електроенергії в Києві вже не вистачає для критичної інфраструктури, ситуація надзвичайно складна.

Також повідомлялося, що фахівці, які відновлюють інфраструктуру столиці після ворожих обстрілів, отримають додаткову винагороду. Відповідне доручення "Київтеплоенерго", "Київводоканалу", "Київавтодору" та керівним компаніям дав мер Києва Віталій Кличко.

Зі свого боку в Міністерстві енергетики пояснили, чому тривалість відключень світла може бути різною.