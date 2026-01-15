Воздушные силы сообщают о движении вражеских БПЛА (обновлено)
Вечером четверга, 15 января, противник продолжает атаку с применением беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Вражеские дроны фиксируются в воздушном пространстве страны. Силы обороны принимают меры для противодействия воздушной угрозе.
Движение вражеских дронов
В 18:45 - Киевская область - БПЛА на Жуляны с севера.
В 19:26 - Сумская область - вражеские БПЛА на востоке.
В 19:33 - БПЛА из Киевской области в направлении Житомирской области, курсом на Овруч.
В 20:32 - Запорожье - БПЛА на Вильнянск. Днепропетровская область - "Шахеды" на Марганец и Никополь.
В 21:17 - Житомирская область - БПЛА на Коростень.
В 21:18 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Донецкой области.
Обновленная информация
В 21:36 - Кабы на Сумщину.
В 21:39 - Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении.
В 22:14 - Кабы на север Харьковщины.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы писали, что массированные атаки России на энергетическую инфраструктуру Киева имеют целью сделать столицу Украины непригодной для жизни и подорвать моральный дух населения.
