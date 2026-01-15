РУС
Новости Атака беспилотников
1 398 3

Воздушные силы сообщают о движении вражеских БПЛА (обновлено)

Атака БПЛА 15 января

Вечером четверга, 15 января, противник продолжает атаку с применением беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Вражеские дроны фиксируются в воздушном пространстве страны. Силы обороны принимают меры для противодействия воздушной угрозе.

Движение вражеских дронов

В 18:45 - Киевская область - БПЛА на Жуляны с севера.

В 19:26 - Сумская область - вражеские БПЛА на востоке.

В 19:33 - БПЛА из Киевской области в направлении Житомирской области, курсом на Овруч.

В 20:32 - Запорожье - БПЛА на Вильнянск. Днепропетровская область - "Шахеды" на Марганец и Никополь.

В 21:17 - Житомирская область - БПЛА на Коростень.

В 21:18 - Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Донецкой области.

Обновленная информация

В 21:36 - Кабы на Сумщину.

В 21:39 - Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении.

В 22:14 - Кабы на север Харьковщины.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Кремлівський вибл@док мразь і пітерський люмпен у якого
руки в крові до його плєшивої балди 😡
Здохни падаль і дай нам спокій !!
15.01.2026 22:34 Ответить
А уявіть ще так 5. років чи 8 чи 9? Не бачу причин чому б так не було. І того ми будемо БЕЗ економіки і тд

ЦІЛЬ РФ ЯСНА- ДЕПОПУЛЯЦІЯ. Тут лишаться 10-12 млн
15.01.2026 22:43 Ответить
йди проспись...
15.01.2026 22:46 Ответить
 
 