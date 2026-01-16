Повітряні сили повідомляють про рух ворожих БпЛА (оновлено)

Увечері четверга, 15 січня, противник продовжує атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення Повітряних сил Збройних сил України.

Ворожі дрони фіксуються у повітряному просторі країни. Сили оборони вживають заходів для протидії повітряній загрозі.

Рух ворожих дронів

О 18:45 - Київщина - БпЛА на Жуляни з півночі.

О 19:26 - Сумщина - ворожі БпЛА на сході.

О 19:33 - БпЛА із Київщини у напрямку Житомирщини, курсом на Овруч.

О 20:32 - Запоріжжя - БпЛА на Вільнянськ. Дніпропетровщина - шахеди на Марганець та Нікополь.

О 21:17 - Житомирщина - БпЛА на Коростень.

О 21:18 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччині.

О 21:36 - КАБи на Сумщину.

О 21:39 - Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

О 22:14 - КАБи на північ Харківщини.

О 23:14 - Миколаївщина - БпЛА на Баштанку з півдня.

О 23:26 - Запоріжжя - БпЛА на Балабине.

О 23:51 - Повідомляється про рух безпілотників:

Дніпропетровщина - БпЛА на Карнаухівку.

Чернігівщина - БпЛА на Седнів.

О 23:55 - Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

О 00:13 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 00:53 - Дніпропетровщина - БпЛА на Зарічне.

О 00:54 - Донеччина - БпЛА на Родинське, Новомиколаївку.

О 01:43 - Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

О 01:45 - Чернігів - БпЛА на Куликівку, Березна, Холми, Понорниця.

О 01:49 - Кіровоградщина - БпЛА в напрямку Долинська зі сходу.

О 02:00 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 02:02 - БпЛА на північ Київщини з Чернігівщини.

Раніше ми писали, що масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру Києва мають на меті зробити столицю України непридатною для життя та підірвати моральний дух населення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон атакує штурмову групу із семи окупантів, які йдуть лісовою дорогою. ВIДЕО