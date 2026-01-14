Дрон атакує штурмову групу із семи окупантів, які йдуть лісовою дорогою. ВIДЕО

Оператори безпілотних систем 5-ї окремої штурмової Київської бригади оприлюднили відео бойової роботи, на якому зафіксовано атаку українського FPV-дрона на групу російських штурмовиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як безпілотник виходить на ціль і заходить на атаку по групі піхотинців противника, які перебували на відкритій місцевості. Водночас момент ураження у відео відсутній, що не дозволяє зробити остаточні висновки щодо результатів удару. На кадрах можна розгледіти щонайменше семеро російських штурмовиків.

Дивіться: 5-та штурмова бригада знищила БТР і техніку ворога. ВIДЕО

Також дивіться: Наземний дрон із кулеметом Browning знищив МТ-ЛБ окупантів і зірвав нічний штурм. ВIДЕО