Дрон атакует штурмовую группу из семи оккупантов, идущих по лесной дороге. ВИДЕО
Операторы беспилотных систем 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады обнародовали видео боевой работы, на котором зафиксирована атака украинского FPV-дрона на группу российских штурмовиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как беспилотник выходит на цель и заходит на атаку по группе пехотинцев противника, которые находились на открытой местности. В то же время момент поражения в видео отсутствует, что не позволяет сделать окончательные выводы о результатах удара. На кадрах можно разглядеть как минимум семерых российских штурмовиков.
