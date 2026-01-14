Дрон атакует штурмовую группу из семи оккупантов, идущих по лесной дороге. ВИДЕО

Операторы беспилотных систем 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады обнародовали видео боевой работы, на котором зафиксирована атака украинского FPV-дрона на группу российских штурмовиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как беспилотник выходит на цель и заходит на атаку по группе пехотинцев противника, которые находились на открытой местности. В то же время момент поражения в видео отсутствует, что не позволяет сделать окончательные выводы о результатах удара. На кадрах можно разглядеть как минимум семерых российских штурмовиков.

Смотрите: 5-я штурмовая бригада уничтожила БТР и технику врага. ВИДЕО

Смотрите также: Наземный дрон с пулеметом Browning уничтожил МТ-ЛБ оккупантов и сорвал ночной штурм. ВИДЕО