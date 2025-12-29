5-я штурмовая бригада уничтожила БТР и технику врага. ВИДЕО

Операторы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады продолжают систематически уничтожать технику противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие точной и слаженной работы украинских воинов были нанесены потери врагу.

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Уничтожены:

1 БТР;

2 вражеских автомобиля.

Также вследствие попадания один автомобиль противника выведен из строя.

"Каждый удар - это сорванная логистика врага, уменьшение его боевых возможностей и еще один шаг к нашей Победе", - дополняют бойцы под видео.

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