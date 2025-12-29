5-я штурмовая бригада уничтожила БТР и технику врага. ВИДЕО
Операторы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады продолжают систематически уничтожать технику противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие точной и слаженной работы украинских воинов были нанесены потери врагу.
Уничтожены:
- 1 БТР;
- 2 вражеских автомобиля.
Также вследствие попадания один автомобиль противника выведен из строя.
"Каждый удар - это сорванная логистика врага, уменьшение его боевых возможностей и еще один шаг к нашей Победе", - дополняют бойцы под видео.
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