5-та штурмова бригада знищила БТР і техніку ворога. ВIДЕО

Оператори 5-ї окремої штурмової Київської бригади продовжують систематично знищувати техніку противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті точної та злагодженої роботи українських воїнів було завдано втрат ворогу.

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Знищено:

1 БТР;

2 ворожі автомобілі.

Також, унаслідок влучання, один автомобіль противника виведено з ладу.

"Кожен удар - це зірвана логістика ворога, зменшення його бойових можливостей та ще один крок до нашої Перемоги", - доповнюють бійці під відео.

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