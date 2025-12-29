5-та штурмова бригада знищила БТР і техніку ворога. ВIДЕО
Оператори 5-ї окремої штурмової Київської бригади продовжують систематично знищувати техніку противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті точної та злагодженої роботи українських воїнів було завдано втрат ворогу.
Знищено:
- 1 БТР;
- 2 ворожі автомобілі.
Також, унаслідок влучання, один автомобіль противника виведено з ладу.
"Кожен удар - це зірвана логістика ворога, зменшення його бойових можливостей та ще один крок до нашої Перемоги", - доповнюють бійці під відео.
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