Бойцы 5 штурмовой бригады уничтожили четыре наземных роботизированных комплекса РФ. ВИДЕО

Воины 5 штурмовой бригады Сил обороны Украины уничтожили четыре российских наземных роботизированных комплекса, которые противник применял для логистического обеспечения и огневой поддержки своих подразделений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поражение было осуществлено с помощью беспилотных летательных аппаратов. Уничтоженные комплексы использовались оккупантами для подвоза боеприпасов, снаряжения и выполнения вспомогательных боевых задач в зоне активных боевых действий.

Каждая из ликвидированных таких целей существенно снижает логистические возможности врага и ограничивает его способность поддерживать подразделения на передовой.

