Бойцы 5 штурмовой бригады уничтожили четыре наземных роботизированных комплекса РФ. ВИДЕО

Воины 5 штурмовой бригады Сил обороны Украины уничтожили четыре российских наземных роботизированных комплекса, которые противник применял для логистического обеспечения и огневой поддержки своих подразделений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поражение было осуществлено с помощью беспилотных летательных аппаратов. Уничтоженные комплексы использовались оккупантами для подвоза боеприпасов, снаряжения и выполнения вспомогательных боевых задач в зоне активных боевых действий.

Каждая из ликвидированных таких целей существенно снижает логистические возможности врага и ограничивает его способность поддерживать подразделения на передовой.

Не тільки на віслючках кацапня припаси возить...
12.01.2026 13:54 Ответить
На віслюках то для ТелеМароФону.
12.01.2026 14:14 Ответить
Курєр, братішка...
12.01.2026 15:01 Ответить
Кияни? 5-та? Як завжди - залік! 5+!!!
13.01.2026 01:41 Ответить
 
 