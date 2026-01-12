Бойцы 5 штурмовой бригады уничтожили четыре наземных роботизированных комплекса РФ. ВИДЕО
Воины 5 штурмовой бригады Сил обороны Украины уничтожили четыре российских наземных роботизированных комплекса, которые противник применял для логистического обеспечения и огневой поддержки своих подразделений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, поражение было осуществлено с помощью беспилотных летательных аппаратов. Уничтоженные комплексы использовались оккупантами для подвоза боеприпасов, снаряжения и выполнения вспомогательных боевых задач в зоне активных боевых действий.
Каждая из ликвидированных таких целей существенно снижает логистические возможности врага и ограничивает его способность поддерживать подразделения на передовой.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Tierre
показать весь комментарий12.01.2026 13:54 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Eco Earth
показать весь комментарий12.01.2026 14:14 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Kristobal Juan
показать весь комментарий12.01.2026 15:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий13.01.2026 01:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль