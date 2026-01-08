РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11844 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
6 756 19

Вражеский наземный дрон, загруженный провизией, наезжает на мину и разлетается в воздухе. ВИДЕО

В сети появилось видео, снятое российским военнослужащим, на котором зафиксирован момент подрыва наземного беспилотника на мине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, роботизированный наземный дрон использовался для доставки провизии и необходимых материалов на передовую. Во время движения по маршруту аппарат наехал на мину и был полностью уничтожен взрывом.

Кадры еще раз подтверждают сложную логистику российских подразделений, которые все чаще вынуждены использовать наземные роботизированные платформы из-за активной работы украинских дронов и огневого контроля путей снабжения.

Смотрите также: 20 километров до цели: НРК доставил 12 мин прямо в укрытие оккупантов. ВИДЕО

Потери таких беспилотников дополнительно осложняют обеспечение российских позиций на передовой и свидетельствуют об эффективности минно-взрывных заграждений, установленных Силами обороны Украины.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Дрон 36-й бригады "Вартові" уничтожил двух российских пехотинцев на лошадях - животные не пострадали. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23351) уничтожение (10273) дроны (7642) мина (408) НРК наземный роботизированный комплекс (159)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Харе Кришна
показать весь комментарий
08.01.2026 12:20 Ответить
+4
Пруфи в студію.
показать весь комментарий
08.01.2026 12:23 Ответить
+4
російською це називаєтьс "мєждомєтіє". Конкретно цим вигуком кацапи висловлюють своє захоплення від будь-якого незвичайного феєричного видовища. Включено у перелік мєждомєтій у шкільний підручник російської мови.
показать весь комментарий
08.01.2026 13:55 Ответить

Загрузка...

 
 