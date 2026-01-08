Вражеский наземный дрон, загруженный провизией, наезжает на мину и разлетается в воздухе. ВИДЕО

В сети появилось видео, снятое российским военнослужащим, на котором зафиксирован момент подрыва наземного беспилотника на мине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, роботизированный наземный дрон использовался для доставки провизии и необходимых материалов на передовую. Во время движения по маршруту аппарат наехал на мину и был полностью уничтожен взрывом.

Кадры еще раз подтверждают сложную логистику российских подразделений, которые все чаще вынуждены использовать наземные роботизированные платформы из-за активной работы украинских дронов и огневого контроля путей снабжения.

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Потери таких беспилотников дополнительно осложняют обеспечение российских позиций на передовой и свидетельствуют об эффективности минно-взрывных заграждений, установленных Силами обороны Украины.

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