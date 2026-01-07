20 километров до цели: НРК доставил 12 мин прямо в укрытие оккупантов. ВИДЕО
Бойцы Третьего армейского корпуса успешно провели операцию под кодовым названием "Азбука", в ходе которой одним наземным роботизированным комплексом было ликвидировано отделение российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате операции вражеская группа уничтожена, после чего освобожденный участок местности заняла украинская пехота. Кадры боевой работы обнародовала рота ударных НРК "NC13" Третьей штурмовой бригады.
Несмотря на сложный рельеф местности и активные попытки противника поразить технику с помощью FPV-дронов, профессиональные операторы смогли провести наземный робот на дистанцию около 20 километров. Робот доставил 12 мин непосредственно к укрытию, в котором находились оккупанты.
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