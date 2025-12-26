С 2022 года Россия завербовала 202 гражданина Индии для участия в войне против Украины, - Третий армейский корпус

Третий армейский корпус ВСУ опубликовал документальный фильм-расследование о механизме принудительного привлечения иностранцев в российскую армию на примере гражданина Индии, который попал в плен в Донецкой области.

Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В фильме речь идет о 23-летнем гражданине Индии Маджоти Сахиле из штата Гуджарат. Он сдался в плен бойцам 63-й отдельной механизированной бригады Третьего корпуса.

По данным Министерства иностранных дел Индии, с 2022 года Россия завербовала 202 гражданина Индии для участия в войне против Украины. 119 человек удалось вернуть домой при содействии индийского правительства, 26 граждан погибли, 7 считаются пропавшими без вести, еще около 50 до сих пор находятся в рядах российской армии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армия должна избавиться от таких совковых генералов, как бывший главком ВСУ Муженко, - заместитель командира 3 корпуса Жорин

В Третьем армейском корпусе отмечают, что во время визита в РФ в 2024 году премьер-министр Индии Нарендра Моди получил заверения об увольнении всех граждан Индии из российской армии. В то же время, по данным украинских военных, вербовка не прекратилась, а наоборот - усилилась.

По их информации, иностранцев заманивают в Россию через агентов, обещая образование или работу. По прибытии их содержат в следственных изоляторах, фабрикуют уголовные дела или заставляют подписывать контракты "добровольно". После минимальной подготовки таких лиц отправляют на фронт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "FATUM" и Третий армейский корпус уничтожили китайскую РСЗО вместе с личным составом оккупантов. ВИДЕО