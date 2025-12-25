РУС
4 726 94

Армия должна избавиться от таких совковых генералов, как бывший главком ВСУ Муженко, - замкомандира 3 корпуса Жорин

Жорин о Муженко

Украинская армия должна избавиться от таких "совковых" генералов, как бывший главком ВСУ Виктор Муженко.

Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин, комментируя последний эфир Муженко, передает Цензор.НЕТ.

Армия должна избавиться от совковых генералов

"Когда говорю о совковых генералах, от которых должна избавиться армия – имею в виду таких, как бывший главнокомандующий Вооруженных сил Муженко. Не знаю, зачем его вытягивают на эфиры, и кому важно мнение человека, который в прошлом провалил кучу процессов в армии", - написал Жорин у себя в телеграмм-канале.

Муженко негативно оценивает Билецкого

Он отметил, что командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий также критикует таких "бумажных" генералов как Муженко, поэтому тот пытается в эфирах давать ему негативную оценку.

"И как ему хватает наглости давать оценку эффективным командирам – Андрею Билецкому, в частности, – еще что-то рассказывать о каком-то своем боевом опыте. Видимо, задело, что командир Третьего армейского корпуса отправляет фиктивных офицеров на войну пехотинцами и критикует бумажных генералов. Единственное хорошее здесь – что Муженко уже не в армии. Свои "ценные" советы разве что на эфирах может раздавать", - отметил Жорин.

Топ комментарии
+25
Упс! Капець! Антоніна Бєлоглазова - член російської пропутінської організації «НОД», редакторка сайту Шарій.
Поширювала меседжі російської пропаганди, що було зафіксовано СБУ. Вітала жителів Криму з річницею "повернення до складу Росії" та підтримувала зв'язки з активістами "Національно-визвольного руху". З 2021 року Антоніна Бєлоглазова потрапила до реєстру осіб, що переховуються від органів досудового розслідування. Їй оголошено підозру в підробленні документів.
25.12.2025 21:53 Ответить
+23
Білецьки при Авакову Україну руйнував зі своїми національними дружинами. Ми то все пам'ятаємо. Не ліпіть героя як з Кузьми.
25.12.2025 21:58 Ответить
+19
Інтернет- цікава штука...
25.12.2025 21:49 Ответить
Інтернет- цікава штука...
25.12.2025 21:49 Ответить
Упс! Капець! Антоніна Бєлоглазова - член російської пропутінської організації «НОД», редакторка сайту Шарій.
Поширювала меседжі російської пропаганди, що було зафіксовано СБУ. Вітала жителів Криму з річницею "повернення до складу Росії" та підтримувала зв'язки з активістами "Національно-визвольного руху". З 2021 року Антоніна Бєлоглазова потрапила до реєстру осіб, що переховуються від органів досудового розслідування. Їй оголошено підозру в підробленні документів.
25.12.2025 21:53 Ответить
А хто командир Третього армійського корпусу?
25.12.2025 22:13 Ответить
Яка різниця, хто є командиром Третього армійського корпусу? Тут розмова не про Третій армійський корпус, який ефективно воює проти рашистських загарбників, а про совкових генералів.
25.12.2025 22:16 Ответить
Свіжо вилуплений - "КАКАЯ РАЗНИЦА"
25.12.2025 22:39 Ответить
Тобто??? Я якраз вважаю, що є велика різниця між совковими генералами-нездарами і генералами, які вміють воювати. Такі довбні, як ти, мені нагадують рашиків. Їм кажуть - ви агресори окупанти, а вони - а США в Ірак вдерлися. Їм - у вас через війну економіка руйнується, а вони - подивись на держбог США...
25.12.2025 22:46 Ответить
журналістка попросилась сфоткатися разом з ним, і все. в чому компромат?
25.12.2025 22:09 Ответить
А що ще " попросила"!
25.12.2025 22:27 Ответить
І за виконану "просьбу" щось дала?
25.12.2025 22:36 Ответить
Фффууу....фу...фу... Как нєкрасіва палучілась... 🤬🤮
25.12.2025 22:36 Ответить
https://t.me/ssternenko/53424 STERNENKO

https://t.me/JeniokSay/111507
https://t.me/JeniokSay/111507



На Гуляйпільському напрямку ситуація настільки «стабілізована», що ворог, певно вперше за останні роки, захопив командний пункт батальйону (!!!) разом із незнищенним майном та в тому числі засобами звʼязку та зберігання інформації.

Така подія - ще один гучний симптом системної кризи у війську. Не можна лишати систему в тому стані, що є зараз.
Інакше завтра противник буде прориватися вже не на тактичну глибину, а на оперативно-тактичну. Простіше кажучи, ворог буде рухатись на десятки кілометрів углиб нашої оборони.

Брехня і розвал системи управління руйнують нашу армію.

До речі, а хто ви зі «Слова пацана»?
25.12.2025 21:50 Ответить
Може сам Стерненко піде допомогти обороняти ті пункти, чи фейкова інвалідність заважає?
По іншому він має рацію, зміни потрібні.
показать весь комментарий
25.12.2025 21:55 Ответить
ні, стерненко вирішив що він важливіший в тилу. дивно що більшість людей не мають можливості вирішувати, а він може.
показать весь комментарий
25.12.2025 22:13 Ответить
ти скільки дронів передав для ЗСУ ?
показать весь комментарий
25.12.2025 22:26 Ответить
Він би більше зібрав якщо б був з ЗСУ. Особиста думка.
показать весь комментарий
25.12.2025 22:40 Ответить
ти за Стерненка не відповідай , він сам відповість ! ти особисто скільки передав дронів , чим допоміг ЗСУ ?
показать весь комментарий
25.12.2025 22:50 Ответить
Тю! Стерненко зайнятий обслуговуванням зятя мадам Сопєльнік. Йому не до войни - він рахує донати... на виборчу кампанію зятя мадам Сопєльнік.
показать весь комментарий
25.12.2025 23:00 Ответить
Дійсно, пишуть, що на Гуляйпільському напрямку командування 102-ї бригади ТрО поспішно залишило ворогу КСП з усіма неушкодженими таємними паперами, планшетами, ноутами, засобами зв'язку й іншим обладнанням.
Ось https://x.com/i/status/2004170521425203264 одне з таких повідомлень звідти:
@ "Вперше бачу щоб підори захопили ксп нашоі бригади. Ще й в такому стані. Це звісно позор. Я вже не кажу про купу засобів звязку залишених там. В тому числі і таємних."



@ (https://x.com/i/status/2004198209045086484 відео ворога на КСП):
"#Гуляйполе, Запорожская обл., КСП батальона 102й бригады ТРО ВСУ (уже нет): всё под контролем, не правда ли?
t.me/sampleName32/1… #всеплохо"
25.12.2025 21:56 Ответить
Помиляєшся. 102-ї бригадою ТрО зараз командує Сергій Шуляк.
показать весь комментарий
25.12.2025 22:09 Ответить
Слухай, нумерний вологодчанин, тобі розбиратися із ахмєтом сугробовим потрібно, а не з українськими військовими.
показать весь комментарий
25.12.2025 22:30 Ответить
Муженко в 14 з автоматом на передку сидів... було таке. Чому тоді Залужного не критикує Жорін?
25.12.2025 21:51 Ответить
Разом з тобою сидів? Татаров теж сидів на передку в 2022.
25.12.2025 21:55 Ответить
З яких фронтів пишеш? Піддиванних?
25.12.2025 22:01 Ответить
з ОПешних воно
25.12.2025 22:03 Ответить
Чому ти про себе в третій особі?
25.12.2025 22:55 Ответить
З твоїх фронтів, твій фланг прикриваю. Але ж відповіді ти не маєш.
25.12.2025 22:54 Ответить
25.12.2025 21:56 Ответить
Спочатку харконути на Муженка, а потім вимагати "узагальненої конструктивної критики". ПАтужно.
То Білецький з автоматом бігав, чи як?
25.12.2025 22:19 Ответить
мандивошок він хоч не зачепив на тому передку? чи він язиком по тому передку працював?
25.12.2025 22:16 Ответить
"Муженко в 14 з автоматом на передку сидів"... А мав би не на передку з автоматом сидіти, а у штабі перед картою.
25.12.2025 22:19 Ответить
Так і було, поки русня не прорвалася. Але не сів в голікоптер і не втік, як генерал Литвин, брат Воолоді, знаєте якого.
25.12.2025 22:21 Ответить
Тим більше, коли русня прорвалась, Муженко мав сидіти у штабі перед картою, а не на передку з автоматом. А чому Литвина тримали на цій посаді? А куди потім Литвин, який мав сісти за втечу, дівся?
25.12.2025 22:26 Ответить
Чого замовк? Ще раз спитаю, бо може ти не розчув. Що сталося з Литвиним після того, як він зрадив присязі і втік? Його, ж, певно, посадили?
25.12.2025 22:32 Ответить
Вікторе, ау. Де ти дівся? Це не цього Литвина 19 червня 2018 року призначено Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Вірменія. Достойна нагорода "герою"!
25.12.2025 22:58 Ответить
схоже білєцкава реально готують на заміну Потужному
25.12.2025 21:55 Ответить
Однозначно.
25.12.2025 22:09 Ответить
Новає ліцо.
25.12.2025 22:14 Ответить
слабенька фігурка,ще й губа нижня палить родословну.зелені обісрались на старті.
25.12.2025 22:12 Ответить
зєлєнской на старті теж не мав шансів, але пропаганда зробила справу
25.12.2025 22:18 Ответить
зєлєнскій мав всі шанси після сере Аллу і мільярдів вкинутих росією на дискредитацію існуючої на той час влади.пальчєвскій с вамі !!!
25.12.2025 22:22 Ответить
Що ж це виходить - жорін розніс в труху улюбленого воєначальника-котловодця Порошенка на прізвисько Вітя катафалк? Вот ето паварот. Запасаємось попкорном.
25.12.2025 21:57 Ответить
Ага. Улюбленець непереможного збирача українських земель фельдмаршала Зєлєнского розніс улюбленця Порошенка.
25.12.2025 22:03 Ответить
Білецьки при Авакову Україну руйнував зі своїми національними дружинами. Ми то все пам'ятаємо. Не ліпіть героя як з Кузьми.
25.12.2025 21:58 Ответить
чекаємо хрестиків замість твоїх коментів. тут правду не дуже *******, коли за рекламу білого вощьдя заплатили.
25.12.2025 22:17 Ответить
не буде хрестика. Хоча...
Я спецом комент залишу, щоб перевіритись опісля.
25.12.2025 22:20 Ответить
що в жоріна що в білєцкого в сраці стирчить не тільки рожева свинка,а й рука кагала.їм і Порошенко ворог,і Ярослав Бабич якого вони вбили,от тіки зеля дружбан і кацапло сире.ФСБешні уйобки.
25.12.2025 22:00 Ответить
💯
25.12.2025 22:46 Ответить
Совкових генералів , навіть просто генералів зараз в Україні як на собаці блох, багато з них в кабінетах сидять і фронт тільки на гівномарафоні бачили
25.12.2025 22:01 Ответить
ооо.але їх бєлєцкій не бачить.бачить тільки Мужненка,який не при ділах.
25.12.2025 22:05 Ответить
а руснявий сирок з батьками на паРаші який генерал?
25.12.2025 22:04 Ответить
Та нууууу... Єта ж сваї...
25.12.2025 22:47 Ответить
Жорін відповів на заяву https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ірини Фаріон щодо спілкування військових ЗСУ російською мовою так: «Никто тебе не давал права открывать рот в сторону бойцов «Азова», Третьей штурмовой или любого другого подразделения украинской армии. Поэтому просто иди ты на**й!»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10].

Такий собі Апті Аллаутдінов у ЗЕленому виконанні.
25.12.2025 22:07 Ответить
Насправді все правильно сказав, хоч і грубо.
Там хлопці життя і здоров'я відають на фронті, і можуть розмовляти такою мовою, якою хочуть.

В пару потужних диванних вояк бігають і за мову переживають попиваючи латте.
25.12.2025 22:22 Ответить
Також, яу Фаріон має право висловлювати свою думку, не озираючись на погрози бойовиків Авакова/Зеленського чи кадирівців.
25.12.2025 22:30 Ответить
так, може він і замах на Фаріон оплатив ?

когось же його обурення спонукало до дій, хіба ні ?

а "анти-русскоязичная інтелігенція" когось з цих легіонерів вбивала ?
25.12.2025 22:57 Ответить
Не знаю, навіщо його витягують на ефіри, та кому важлива думка людини, яка в минулому провалила купу процесів у війську

А навіщо "лідер" кожного дня відосики видає в ефір? Адже ці "процесси у війську" - його пряма відповідальність...
25.12.2025 22:08 Ответить
БІ-ЛИ-Й ВОШДЬ! БІ-ЛИ-Й ВОШДЬ! БІ-ЛИ-Й ВОШДЬ!
25.12.2025 22:09 Ответить
А хто такий Жорін? Черговий "отаман-рубака"? Так теперішня війна - не розбійницькі наскоки... Вчорашній "піджак", що не має військової освіти...
25.12.2025 22:09 Ответить
"Паперовий" генерал, який особисто вів бійців у атаку? Щось цього "жжжж" навколо Білецького останніми днями все більше і більше.
25.12.2025 22:09 Ответить
Операція "Наслідувач" в розпалі....
25.12.2025 22:11 Ответить
💯 наслєднік прєстола🤬
25.12.2025 22:49 Ответить
Побачиш - коли "Блазню" "припече" - саме такі, як Білецький та Жорін, стануть на його захист... Саме для цього їх "*********, "пригодовують", та славословлятть... А потім затребують розплатиться власною совістю... А це пахне "громадянською війною"...
25.12.2025 22:12 Ответить
На жаль...🤬
25.12.2025 22:51 Ответить
ну, в жителів рубльовки та конча-заспи можливо й дійсно "гражданская война", і ті, і інші - аристократи якоїсь "спільної імперії" . . .

а для решти українців - анти-колоніальна війна . . .
25.12.2025 22:51 Ответить
Ось і не вір в циклічність історії ... Біля ста років тому, УНР, Петлюра, Директорія, Винниченко, Гетьманат, Скоропадський, 1921 рік, червонопуза масковія і через 11 років почали їсти своїх дітей.
Скільки вже можна?!
В цих воєнначальників ніяк не може з'явитися думка, що потрібен уряд національного порятунку, а не скандали!!!
Скандали з політичної площини перетягують в армійське середовище?
Переможемо, ось вже тоді міряйтесь піпіськами скільки душі завгодно! Зараз в цей час заганяти ЗСУ в скандали, дрязги, це хуже зради!
25.12.2025 22:09 Ответить
Це вислів В. Залужного!
Не плагіатьте вислови "геніїв"!
25.12.2025 22:10 Ответить
Ні, але відлиз зараховано😂
25.12.2025 22:57 Ответить
Залужний в рота насрав? Прополощі, попусте😁
25.12.2025 22:59 Ответить
Важко сперечатися, але може Жорін скаже про конкретних діючих генералів і начальників? Лаяти того, хто давно у відставці, це така справа...
25.12.2025 22:11 Ответить
Це "проба пера". Пристрілювальний постріл. В ОПі будуть моніторіть реакцію суспільства. Якщо "прокатить" - вогонь на ураження відкриють по справжній цілі...
25.12.2025 22:18 Ответить
Звичайно пройде. У нас літописи про "папередників" повністю можна вважати національним надбанням.

Втім, анекдот про командира частини і три конверти ще з часів СРСР був
25.12.2025 22:21 Ответить
Білецький, який бігав під адміністрацію президента з рожевими свинками, щось мовчить про Міндіча і що на закупівлі озброєння зелень вкрала 50 млрд. доларів. Нагадує Сєрлєща)) тут бачу тут не бачу.
25.12.2025 22:11 Ответить
Трамп казав 350 !
25.12.2025 22:46 Ответить
Він же з міндічєм та сєрлєщєм з одного гнізда
25.12.2025 22:57 Ответить
Жоріну з Білецьким і не вмитися до Муженка.
25.12.2025 22:13 Ответить
Ой вей, це ж наш майор муму з Самбора. Йому ще в 90х ремвзод впаяв мозок від приставки денді, коли він п'яним об варцабу на кпп власний мозок вибив. У нього є 2 індикатора: ***** - проц перегрівся, ***** - система зависла, треба перезавантажити. Півтора року це чудо по плацу бігало і кричало ***** *****, а зараз генерал з зірками як на масковській йолці. Просто сюр...
25.12.2025 22:14 Ответить
Взагалі-то, він з Луганська.
Майстер педікюра дизайну за освітою.

Великий полководець та стратєг, як і рейдер з історичною освітою Білецький.
25.12.2025 22:35 Ответить
Так, я пам'ятаю, що він кацапурик, здрав жлам тов майор, інакше ***** нарядами на тумбочку. 30 років пройшло, а нітрохи не змінився, навіть вигляд такий самий придуркуватий. Фішка майора муму: Солдат, скільки тобі положено в місяць яєць? (Яйця тільки в лазні у братів по болю бачили, але треба було відповісти що 8 в місяць, тому що у нього був фольксваген гольф, котрий мусила частина заправляти). Я цього підара добре знаю, ні з ким не спутаю.
25.12.2025 22:45 Ответить
Шось ви не тойво...☹️ Не був він військовим, тим паче у Самборі...
25.12.2025 22:55 Ответить
Жорін забув нагадати, як Білецький запевняв, що жоден доброволець не візьме нагороду з рук Шашличного, але сам нагороду прийняв і звання теж
https://www.youtube.com/shorts/DVchAya9Kus
25.12.2025 22:23 Ответить
Бо змінилися каса та прейскурант.
25.12.2025 22:31 Ответить
Домовились "посередині": трон в обмін на гарантій непереслідування...
25.12.2025 22:34 Ответить
Дайош атаманів, Рад робітничих і солдатських депутатів. І красних коміссарів!
25.12.2025 22:30 Ответить
Взагалі-то командирам корпусів (всім без винятку) має бути чим зайнятися замість ведення епістолярних битв в інформаційному просторі. Не берусь розбиратися в правоті ані Білецького, ані Муженка, і когось з них захищати. Але на мою думку, Білецькому варто вже звикнути, що він більше не політик.
25.12.2025 22:39 Ответить
Щодо Муженка у мене в голові когнітивний дисонанс: його то сварять, то хвалять, тепер знову сварять.
25.12.2025 22:41 Ответить
товарища жоріна совецкій гінерар тов.сирський я бачу не дуже турбує
та теж гарно видно що тов.білєцького готують до можливих виборів
25.12.2025 22:45 Ответить
Уже клоуна вибрали президентом. Тому і війна велика, що зруйновані всі державні інституції, що невіглас очолив країну. Якщо тобі підфартило без освіти стати командиром, медійно розкрученим то хоч не хай професіоналів, які академії закінчували. Сиди собі на своїй ділянці фронту, займайся роботою. Те, що у всьому винні попєреднікі ми вже знаємо. Але якщо б ти не кидався рожевими свинками, то могло б і війни не бути.
25.12.2025 22:46 Ответить
Тільки чесно: скільки тобі платять за твої накидони?
25.12.2025 22:58 Ответить
Муженко в перші місяці широкомасштабного вторгнення на прохання Залужного долучився до планування наших операцій у Генштабі. Поки про це не дізнався ЗЕлупа, за особистим наказом якого генералу Муженку було заборонено бути присутнім в Генштабі. ЗЕлений поц завжди ділив людей не своїх та чужих, а професіоналів він завжди боявся бо вони мають власну точку зору та досвід. Саме тому від допомоги Муженка відмовились, а згодом звільнили і самого Залужного та 18 генералів з якими Залужний товаришував та працював. Потім перетасували з півсотні комбригів і все це під час війни, міняли людей як перчатки. І це при тому,що комбригу бойової бригади щоб увійти в курс справ та прийняти повністю справи у попередника треба до 1.5-2 місяців. На цей час керованість бригади в зоні ії відповідальності суттєво зменшується, але ж чи хвилювало це ЗЕпокидька? Ні, йому ***** на ефективність на те скільки загине людей через неефективне управління, цьому покидьку головне замінити професіоналів на лояльних сраколизів. І так всюди від армії, до дипломатичної служби, економіки та енергетики. Майже всюди хрипатий саботажник замінив професіоналів на лояльну нікчемну сірість. Тому у нас по всім напрямкам суцільні провали, пройоби та факапи. Бо найвище керівництво це саботажники та імітатори, які просто зруйнували систему державного управління. А далі лише питання часу, коли система сама себе зруйнує, припинивши функціонувати.
25.12.2025 22:52 Ответить
З нової генерації військових генералів - справжніх полководців, а не ряжегих і піар-проектів можу виділити Прокопенка і Драпатого. Їхні частини воюють успішно, людей вони бережуть, репутацію теж, але їх не ******* Сирський і ОПа і не піарять у тєлємарафонах. Чому? 🤔 До речі, Прокопенко свого часу честь Зєлєнскому не віддав.
25.12.2025 22:55 Ответить
 
 