Армия должна избавиться от таких совковых генералов, как бывший главком ВСУ Муженко, - замкомандира 3 корпуса Жорин

Украинская армия должна избавиться от таких "совковых" генералов, как бывший главком ВСУ Виктор Муженко.

Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин, комментируя последний эфир Муженко, передает Цензор.НЕТ.

Армия должна избавиться от совковых генералов

"Когда говорю о совковых генералах, от которых должна избавиться армия – имею в виду таких, как бывший главнокомандующий Вооруженных сил Муженко. Не знаю, зачем его вытягивают на эфиры, и кому важно мнение человека, который в прошлом провалил кучу процессов в армии", - написал Жорин у себя в телеграмм-канале.

Муженко негативно оценивает Билецкого

Он отметил, что командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий также критикует таких "бумажных" генералов как Муженко, поэтому тот пытается в эфирах давать ему негативную оценку.

"И как ему хватает наглости давать оценку эффективным командирам – Андрею Билецкому, в частности, – еще что-то рассказывать о каком-то своем боевом опыте. Видимо, задело, что командир Третьего армейского корпуса отправляет фиктивных офицеров на войну пехотинцами и критикует бумажных генералов. Единственное хорошее здесь – что Муженко уже не в армии. Свои "ценные" советы разве что на эфирах может раздавать", - отметил Жорин.

