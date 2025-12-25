Армия должна избавиться от таких совковых генералов, как бывший главком ВСУ Муженко, - замкомандира 3 корпуса Жорин
Украинская армия должна избавиться от таких "совковых" генералов, как бывший главком ВСУ Виктор Муженко.
Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин, комментируя последний эфир Муженко, передает Цензор.НЕТ.
Армия должна избавиться от совковых генералов
"Когда говорю о совковых генералах, от которых должна избавиться армия – имею в виду таких, как бывший главнокомандующий Вооруженных сил Муженко. Не знаю, зачем его вытягивают на эфиры, и кому важно мнение человека, который в прошлом провалил кучу процессов в армии", - написал Жорин у себя в телеграмм-канале.
Муженко негативно оценивает Билецкого
Он отметил, что командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий также критикует таких "бумажных" генералов как Муженко, поэтому тот пытается в эфирах давать ему негативную оценку.
"И как ему хватает наглости давать оценку эффективным командирам – Андрею Билецкому, в частности, – еще что-то рассказывать о каком-то своем боевом опыте. Видимо, задело, что командир Третьего армейского корпуса отправляет фиктивных офицеров на войну пехотинцами и критикует бумажных генералов. Единственное хорошее здесь – что Муженко уже не в армии. Свои "ценные" советы разве что на эфирах может раздавать", - отметил Жорин.
Поширювала меседжі російської пропаганди, що було зафіксовано СБУ. Вітала жителів Криму з річницею "повернення до складу Росії" та підтримувала зв'язки з активістами "Національно-визвольного руху". З 2021 року Антоніна Бєлоглазова потрапила до реєстру осіб, що переховуються від органів досудового розслідування. Їй оголошено підозру в підробленні документів.
https://t.me/JeniokSay/111507
На Гуляйпільському напрямку ситуація настільки «стабілізована», що ворог, певно вперше за останні роки, захопив командний пункт батальйону (!!!) разом із незнищенним майном та в тому числі засобами звʼязку та зберігання інформації.
Така подія - ще один гучний симптом системної кризи у війську. Не можна лишати систему в тому стані, що є зараз.
Інакше завтра противник буде прориватися вже не на тактичну глибину, а на оперативно-тактичну. Простіше кажучи, ворог буде рухатись на десятки кілометрів углиб нашої оборони.
Брехня і розвал системи управління руйнують нашу армію.
До речі, а хто ви зі «Слова пацана»?
По іншому він має рацію, зміни потрібні.
@ "Вперше бачу щоб підори захопили ксп нашоі бригади. Ще й в такому стані. Це звісно позор. Я вже не кажу про купу засобів звязку залишених там. В тому числі і таємних."
@ (https://x.com/i/status/2004198209045086484 відео ворога на КСП):
"#Гуляйполе, Запорожская обл., КСП батальона 102й бригады ТРО ВСУ (уже нет): всё под контролем, не правда ли?
То Білецький з автоматом бігав, чи як?
Я спецом комент залишу, щоб перевіритись опісля.
Такий собі Апті Аллаутдінов у ЗЕленому виконанні.
Там хлопці життя і здоров'я відають на фронті, і можуть розмовляти такою мовою, якою хочуть.
В пару потужних диванних вояк бігають і за мову переживають попиваючи латте.
когось же його обурення спонукало до дій, хіба ні ?
а "анти-русскоязичная інтелігенція" когось з цих легіонерів вбивала ?
А навіщо "лідер" кожного дня відосики видає в ефір? Адже ці "процесси у війську" - його пряма відповідальність...
а для решти українців - анти-колоніальна війна . . .
Скільки вже можна?!
В цих воєнначальників ніяк не може з'явитися думка, що потрібен уряд національного порятунку, а не скандали!!!
Скандали з політичної площини перетягують в армійське середовище?
Переможемо, ось вже тоді міряйтесь піпіськами скільки душі завгодно! Зараз в цей час заганяти ЗСУ в скандали, дрязги, це хуже зради!
Не плагіатьте вислови "геніїв"!
Втім, анекдот про командира частини і три конверти ще з часів СРСР був
Майстер
педікюрадизайну за освітою.
Великий полководець та стратєг, як і рейдер з історичною освітою Білецький.
та теж гарно видно що тов.білєцького готують до можливих виборів