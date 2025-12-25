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Новини Колишній головком ЗСУ Віктор Муженко
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Армія має позбутися таких совкових генералів, як колишній головком ЗСУ Муженко, - заступник командира 3 корпусу Жорін

Жорін про Муженка

Українська армія має позбутися таких "совкових" генералів, як колишній головком ЗСУ Віктор Муженко.

Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін, коментуючи останній ефір Муженка, передає Цензор.НЕТ.

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Армія має позбутися совкових генералів

"Коли кажу про совкових генералів, від яких має позбавитись армія - маю на увазі таких, як колишній головнокомандувач Збройних сил Муженко. Не знаю, навіщо його витягують на ефіри, та кому важлива думка людини, яка в минулому провалила купу процесів у війську", - написав Жорін у себе в телеграм-каналі.

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Муженко негативно оцінює Білецького

Він зазначив, що командир Третього армійського корпусу Андрій Білецькій також критикує таких "паперових" генералів, як Муженко, тому той намагається в ефірах давати йому негативну оцінку.

"І як йому вистачає нахабства давати оцінку ефективним командирам - Андрію Білецькому зокрема - ще й щось розповідати про якийсь свій бойовий досвід. Мабуть, зачепило, що командир Третього армійського корпусу відправляє фіктивних офіцерів на війну піхотинцями й критикує паперових генералів. Єдине хороше тут - що Муженко вже не в армії. Свої "цінні" поради хіба на ефірах може роздавати", - зазначив Жорін.

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Муженко Віктор (199) Жорін Максим (51) Третій армійський корпус (153)
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Топ коментарі
+46
Упс! Капець! Антоніна Бєлоглазова - член російської пропутінської організації «НОД», редакторка сайту Шарій.
Поширювала меседжі російської пропаганди, що було зафіксовано СБУ. Вітала жителів Криму з річницею "повернення до складу Росії" та підтримувала зв'язки з активістами "Національно-визвольного руху". З 2021 року Антоніна Бєлоглазова потрапила до реєстру осіб, що переховуються від органів досудового розслідування. Їй оголошено підозру в підробленні документів.
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25.12.2025 21:53 Відповісти
+44
Муженко в перші місяці широкомасштабного вторгнення на прохання Залужного долучився до планування наших операцій у Генштабі. Поки про це не дізнався ЗЕлупа, за особистим наказом якого генералу Муженку було заборонено бути присутнім в Генштабі. ЗЕлений поц завжди ділив людей не своїх та чужих, а професіоналів він завжди боявся бо вони мають власну точку зору та досвід. Саме тому від допомоги Муженка відмовились, а згодом звільнили і самого Залужного та 18 генералів з якими Залужний товаришував та працював. Потім перетасували з півсотні комбригів і все це під час війни, міняли людей як перчатки. І це при тому,що комбригу бойової бригади щоб увійти в курс справ та прийняти повністю справи у попередника треба до 1.5-2 місяців. На цей час керованість бригади в зоні ії відповідальності суттєво зменшується, але ж чи хвилювало це ЗЕпокидька? Ні, йому ***** на ефективність на те скільки загине людей через неефективне управління, цьому покидьку головне замінити професіоналів на лояльних сраколизів. І так всюди від армії, до дипломатичної служби, економіки та енергетики. Майже всюди хрипатий саботажник замінив професіоналів на лояльну нікчемну сірість. Тому у нас по всім напрямкам суцільні провали, пройоби та факапи. Бо найвище керівництво це саботажники та імітатори, які просто зруйнували систему державного управління. А далі лише питання часу, коли система сама себе зруйнує, припинивши функціонувати.
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25.12.2025 22:52 Відповісти
+43
Білецьки при Авакову Україну руйнував зі своїми національними дружинами. Ми то все пам'ятаємо. Не ліпіть героя як з Кузьми.
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25.12.2025 21:58 Відповісти

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