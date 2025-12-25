Армія має позбутися таких совкових генералів, як колишній головком ЗСУ Муженко, - заступник командира 3 корпусу Жорін
Українська армія має позбутися таких "совкових" генералів, як колишній головком ЗСУ Віктор Муженко.
Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін, коментуючи останній ефір Муженка, передає Цензор.НЕТ.
Армія має позбутися совкових генералів
"Коли кажу про совкових генералів, від яких має позбавитись армія - маю на увазі таких, як колишній головнокомандувач Збройних сил Муженко. Не знаю, навіщо його витягують на ефіри, та кому важлива думка людини, яка в минулому провалила купу процесів у війську", - написав Жорін у себе в телеграм-каналі.
Муженко негативно оцінює Білецького
Він зазначив, що командир Третього армійського корпусу Андрій Білецькій також критикує таких "паперових" генералів, як Муженко, тому той намагається в ефірах давати йому негативну оцінку.
"І як йому вистачає нахабства давати оцінку ефективним командирам - Андрію Білецькому зокрема - ще й щось розповідати про якийсь свій бойовий досвід. Мабуть, зачепило, що командир Третього армійського корпусу відправляє фіктивних офіцерів на війну піхотинцями й критикує паперових генералів. Єдине хороше тут - що Муженко вже не в армії. Свої "цінні" поради хіба на ефірах може роздавати", - зазначив Жорін.
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