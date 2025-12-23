Білецький про зміни в бригадах: Офіцери тепер їдять те, що і солдати. Недобросовісних відправляють на бойові завдання. ВIДЕО

Реформування бригад Третього армійського корпусу охоплює усі напрямки, але ключовою є трансформація внутрішньої культури.

Про це повідомив командир корпусу Андрій Білецький в інтервʼю YouTube-каналу "Бомбардир", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Він розповів, що в деяких бригадах зберігається радянська модель взаємин між офіцерами, сержантами і солдатами. Наприклад, у 60-їй окремій механізованій бригаді працювали три окремі їдальні - для рядового і сержантського складу, офіцерів штабу і для командира бригади.

"[У комбрига] окрема мебльована кімната, окреме меню. Не таке, як у офіцера, а у офіцера - не таке, як у солдата… В іншій бригаді, в якій уже стоять мої офіцери, якимось чином виявилося, що видача м’яса на рядовий склад зараз у три рази більша, ніж місяць тому", - розповів Білецький.

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Тепер їдальні і меню спільні для всіх, а видача їжі відбувається у порядку живої черги - так, як це було заведено ще з часів полку "Азов".

Чи є незгодні зі змінами?

Офіцерів, які чинять опір змінам або недбало ставляться до служби, переводять у батальйони резерву або підправляють на виконання бойових завдань у складі офіцерського дозору. Нещодавно у такий відправили офіцерів 60-ої бригади - вони змінили ставлення до особового складу.

"Можна нарізати "надзвичайно важливу задачу" - це офіційний термін. Відправити таких офіцерів виконувати задачу туди, куди вони людей відправляють, не думаючи, як вони все спланували і підготували. Ми цим механізмом по відношенню до недобросовісних людей користуємося. І це позитивно впливає на особовий склад - люди бачать справедливість", - сказав Білецький.

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Мета змін

Він додав, що мета цих змін - зробити так, щоб усі військовослужбовці, незважаючи на посади і звання, відчували себе в одному човні: "Допливе він чи не допливе, залежить від того, як вони всі вдало й одночасно гребуть. А не від того, як голосно кричить рульовий".

Як раніше повідомлялось, новий командир 125-ої окремої важкої механізованої бригади, майор Володимир Фокін за перші два місяці на посаді провів оцінку зріз знань офіцерського складу. З тих, хто не виконував обов'язки належним чином, сформували офіцерські дозори і направили підсилити оборону на Куп'янський напрямок.