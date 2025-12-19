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Новини
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За півроку Україна спроможна підготувати 3-4 тисячі висококласних інструкторів, - Білецький

Україна може підготувати до 4 тис. інструкторів, заявив Білецький

Перше, чим можна забезпечити підвищення ефективності - навчанням людей. Наприклад, за пів року Україна спроможна підготувати 3-4 тисячі висококласних інструкторів із бойовим досвідом.

А вони своєю чергою зможуть випускати кожні півтора місяця щонайменше 40 тис. повноцінно навчених солдатів. Не "мобілізованих з нуля", а людей, здатних виживати та воювати під тиском.

Про це йдеться у статті Андрія Білецького, командира Третього армійського корпусу ЗСУ, статті для "The Economist", яку опублікували у спецвипуску NV Світ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Він наголосив, що відповідні методики і практики відпрацювали у військовій школі імені Євгена Коновальця - "об'єктивно найкращому навчальному центрі ЗСУ і цей досвід є придатним для масштабування".

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"Фундамент армії сучасного типу - сильний сержантський корпус. Без нього навіть найкращі командири не рятують ситуацію: "старики" гинуть швидше, ніж встигають передати досвід, а недосвідчене поповнення не здатне тримати позиції під тиском", - зауважив Білецький.

На його думку, створити професійний сержантський корпус - "складно, але не складніше, ніж змінити підхід до бойової підготовки".

Дивіться: Одна з бригад корпусу Білецького відправила офіцерів у піхоту: Командири повинні знати ціну хибних рішень. ВIДЕО

Автор: 

армія (3734) Білецький Андрій (257) ЗСУ (8917)
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Топ коментарі
+15
Його Зеленскій покусав, чи на місце Сирського Безугла його сватає? "Ми спроможні, ми можемо, нам потрібно, ми очікуємо" - пусті балачки для оплесків.
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19.12.2025 15:11 Відповісти
+8
і знову ця пихата мармиза!!!!!
як що спроможна, то чого ж всього не вистачає?
відправив своїх офіцерів на штурм, то і радій мовчки!!!
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19.12.2025 15:17 Відповісти
+6
"Жоден доброволець не візьме нагороду з рук Зеленського», - Білецький 14 березня 2020 року.

30 Sept 2025 - УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №737/2025. Про присвоєння військового звання. Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику БІЛЕЦЬКОМУ

))))
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19.12.2025 15:27 Відповісти

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