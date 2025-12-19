За півроку Україна спроможна підготувати 3-4 тисячі висококласних інструкторів, - Білецький

Перше, чим можна забезпечити підвищення ефективності - навчанням людей. Наприклад, за пів року Україна спроможна підготувати 3-4 тисячі висококласних інструкторів із бойовим досвідом.

А вони своєю чергою зможуть випускати кожні півтора місяця щонайменше 40 тис. повноцінно навчених солдатів. Не "мобілізованих з нуля", а людей, здатних виживати та воювати під тиском.

Про це йдеться у статті Андрія Білецького, командира Третього армійського корпусу ЗСУ, статті для "The Economist", яку опублікували у спецвипуску NV Світ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Він наголосив, що відповідні методики і практики відпрацювали у військовій школі імені Євгена Коновальця - "об'єктивно найкращому навчальному центрі ЗСУ і цей досвід є придатним для масштабування".

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"Фундамент армії сучасного типу - сильний сержантський корпус. Без нього навіть найкращі командири не рятують ситуацію: "старики" гинуть швидше, ніж встигають передати досвід, а недосвідчене поповнення не здатне тримати позиції під тиском", - зауважив Білецький.

На його думку, створити професійний сержантський корпус - "складно, але не складніше, ніж змінити підхід до бойової підготовки".

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