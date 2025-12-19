РУС
За полгода Украина способна подготовить 3-4 тысячи высококлассных инструкторов, - Билецкий

Украина может подготовить до 4 тыс. инструкторов, заявил Билецкий

Первое, чем можно обеспечить повышение эффективности, - обучение людей. Например, за полгода Украина способна подготовить 3-4 тысячи высококлассных инструкторов с боевым опытом.

А они, в свою очередь, смогут выпускать каждые полтора месяца не менее 40 тыс. полноценно обученных солдат. Не "мобилизованных с нуля", а людей, способных выживать и воевать под давлением.

Об этом говорится в статье Андрея Билецкого, командира Третьего армейского корпуса ВСУ, статье для "The Economist", которую опубликовали в спецвыпуске NV Світ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Он подчеркнул, что соответствующие методики и практики отработали в военной школе имени Евгения Коновальца - "объективно лучшем учебном центре ВСУ и этот опыт пригоден для масштабирования".

Читайте также: Билецкий призвал к немедленным реформам в армии: "бумажных генералов" не должно быть

"Фундамент армии современного типа - сильный сержантский корпус. Без него даже лучшие командиры не спасают ситуацию: "старики" гибнут быстрее, чем успевают передать опыт, а неопытное пополнение не способно держать позиции под давлением", - отметил Билецкий.

По его мнению, создать профессиональный сержантский корпус - "сложно, но не сложнее, чем изменить подход к боевой подготовке".

Смотрите: Одна из бригад корпуса Билецкого отправила офицеров в пехоту: Командиры должны знать цену ошибочных решений. ВИДЕО

Автор: 

армия (8543) Билецкий Андрей (263) ВСУ (7187)
Сортировать:
Його Зеленскій покусав, чи на місце Сирського Безугла його сватає? "Ми спроможні, ми можемо, нам потрібно, ми очікуємо" - пусті балачки для оплесків.
19.12.2025 15:11 Ответить
Де ж ТЦК стільки людей наловлять?
19.12.2025 15:12 Ответить
Так можна навчати тих, кого вже наловили, бо про БЗВП у його поточному вигляді можна забути.
19.12.2025 15:28 Ответить
А якщо кабміндічів повісити, і їх гроші передати на навчання Захисникам України!?!? Результат, значно покращиться!!
19.12.2025 15:13 Ответить
і знову ця пихата мармиза!!!!!
як що спроможна, то чого ж всього не вистачає?
відправив своїх офіцерів на штурм, то і радій мовчки!!!
19.12.2025 15:17 Ответить
Фізіогномісти є? що можна сказати по виразу його обличчя?
19.12.2025 15:20 Ответить
Кого підряд зловлять з тих наготують але тільки в піхоту і все, оці пусті вислови мабуть з паралельного світу військового керівництва (де в них все стабільно і тихо)
19.12.2025 15:26 Ответить
"Жоден доброволець не візьме нагороду з рук Зеленського», - Білецький 14 березня 2020 року.

30 Sept 2025 - УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №737/2025. Про присвоєння військового звання. Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику БІЛЕЦЬКОМУ

))))
19.12.2025 15:27 Ответить
 
 