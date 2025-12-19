За полгода Украина способна подготовить 3-4 тысячи высококлассных инструкторов, - Билецкий

Первое, чем можно обеспечить повышение эффективности, - обучение людей. Например, за полгода Украина способна подготовить 3-4 тысячи высококлассных инструкторов с боевым опытом.

А они, в свою очередь, смогут выпускать каждые полтора месяца не менее 40 тыс. полноценно обученных солдат. Не "мобилизованных с нуля", а людей, способных выживать и воевать под давлением.

Об этом говорится в статье Андрея Билецкого, командира Третьего армейского корпуса ВСУ, статье для "The Economist", которую опубликовали в спецвыпуске NV Світ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Он подчеркнул, что соответствующие методики и практики отработали в военной школе имени Евгения Коновальца - "объективно лучшем учебном центре ВСУ и этот опыт пригоден для масштабирования".

"Фундамент армии современного типа - сильный сержантский корпус. Без него даже лучшие командиры не спасают ситуацию: "старики" гибнут быстрее, чем успевают передать опыт, а неопытное пополнение не способно держать позиции под давлением", - отметил Билецкий.

По его мнению, создать профессиональный сержантский корпус - "сложно, но не сложнее, чем изменить подход к боевой подготовке".

