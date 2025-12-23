Белецкий об изменениях в бригадах: Офицеры теперь едят то же, что и солдаты. Недобросовестных отправляют на боевые задания. ВИДЕО

Реформирование бригад Третьего армейского корпуса охватывает все направления, но ключевым является трансформация внутренней культуры.

Об этом сообщил командир корпуса Андрей Билецкий в интервью YouTube-каналу "Бомбардир", передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Он рассказал, что в некоторых бригадах сохраняется советская модель взаимоотношений между офицерами, сержантами и солдатами. Например, в 60-й отдельной механизированной бригаде работали три отдельных столовых - для рядового и сержантского состава, офицеров штаба и для командира бригады.

"[У комбрига] отдельная меблированная комната, отдельное меню. Не такое, как у офицера, а у офицера - не такое, как у солдата... В другой бригаде, в которой уже стоят мои офицеры, каким-то образом оказалось, что выдача мяса на рядовой состав сейчас в три раза больше, чем месяц назад", - рассказал Билецкий.

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Теперь столовые и меню общие для всех, а выдача еды происходит в порядке живой очереди - так, как это было заведено еще со времен полка "Азов".

Есть ли несогласные с изменениями?

Офицеров, которые сопротивляются изменениям или небрежно относятся к службе, переводят в батальоны резерва или подправляют на выполнение боевых задач в составе офицерского дозора. Недавно в такой отправили офицеров 60-й бригады - они изменили отношение к личному составу.

"Можно нарезать "чрезвычайно важную задачу" - это официальный термин. Отправить таких офицеров выполнять задачу туда, куда они людей отправляют, не думая, как они все спланировали и подготовили. Мы этим механизмом по отношению к недобросовестным людям пользуемся. И это положительно влияет на личный состав - люди видят справедливость", - сказал Билецкий.

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Цель изменений

Он добавил, что цель этих изменений - сделать так, чтобы все военнослужащие, несмотря на должности и звания, чувствовали себя в одной лодке: "Доплывет она или не доплывет, зависит от того, как они все удачно и одновременно гребут. А не от того, как громко кричит рулевой".

Как ранее сообщалось, новый командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады, майор Владимир Фокин за первые два месяца в должности провел оценку среза знаний офицерского состава. Из тех, кто не выполнял обязанности надлежащим образом, сформировали офицерские дозоры и направили усилить оборону на Купянское направление.