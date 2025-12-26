З 2022 року Росія завербувала 202 громадян Індії для участі у війні проти України, - Третій армійський корпус

Третій армійський корпус ЗСУ опублікував документальний фільм-розслідування про механізм примусового залучення іноземців до російської армії на прикладі громадянина Індії, який потрапив у полон на Донеччині.

Про це повідомили у Третьому армійському корпусі, передає Цензор.НЕТ.

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У фільмі йдеться про 23-річного громадянина Індії Маджоті Сахіла зі штату Гуджарат. Він здався в полон бійцям 63-ї окремої механізованої бригади Третього корпусу.

За даними Міністерства закордонних справ Індії, з 2022 року Росія завербувала 202 громадян Індії для участі у війні проти України. 119 осіб вдалося повернути додому за сприяння індійського уряду, 26 громадян загинули, 7 вважаються зниклими безвісти, ще близько 50 досі перебувають у лавах російської армії.

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У Третьому армійському корпусі зазначають, що під час візиту до РФ у 2024 році прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді отримав запевнення про звільнення всіх громадян Індії з російської армії. Водночас, за даними українських військових, вербування не припинилося, а навпаки - посилилося.

За їхньою інформацією, іноземців заманюють до Росії через агентів, обіцяючи освіту або роботу. Після прибуття їх утримують у слідчих ізоляторах, фабрикують кримінальні справи або змушують підписувати контракти "добровільно". Після мінімальної підготовки таких осіб відправляють на фронт.

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