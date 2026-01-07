20 кілометрів до цілі: НРК доставив 12 мін прямо в укриття окупантів. ВIДЕО

Бійці Третього армійського корпусу успішно провели операцію під кодовою назвою "Абетка", під час якої одним наземним роботизованим комплексом було ліквідовано відділення російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті операції ворожу групу знищено, після чого звільнену ділянку місцевості зайняла українська піхота. Кадри бойової роботи оприлюднила рота ударних НРК "NC13" Третьої штурмової бригади.

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Попри складний рельєф місцевості та активні спроби противника уразити техніку за допомогою FPV-дронів, професійні оператори змогли провести наземний робот на дистанцію близько 20 кілометрів. Робот доставив 12 мін безпосередньо до укриття, в якому перебували окупанти.

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