20 кілометрів до цілі: НРК доставив 12 мін прямо в укриття окупантів. ВIДЕО
Бійці Третього армійського корпусу успішно провели операцію під кодовою назвою "Абетка", під час якої одним наземним роботизованим комплексом було ліквідовано відділення російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті операції ворожу групу знищено, після чого звільнену ділянку місцевості зайняла українська піхота. Кадри бойової роботи оприлюднила рота ударних НРК "NC13" Третьої штурмової бригади.
Попри складний рельєф місцевості та активні спроби противника уразити техніку за допомогою FPV-дронів, професійні оператори змогли провести наземний робот на дистанцію близько 20 кілометрів. Робот доставив 12 мін безпосередньо до укриття, в якому перебували окупанти.
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