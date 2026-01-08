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Новини Відео Знищення російської техніки
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Ворожий наземний дрон, навантажений провізією, наїжджає на міну і розлітається у повітрі. ВIДЕО

У мережі з’явилося відео, зняте російським військовослужбовцем, на якому зафіксовано момент підриву наземного безпілотника на міні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, роботизований наземний дрон використовувався для доставки провізії та необхідних матеріалів на передову. Під час руху по маршруту апарат наїхав на міну та був повністю знищений вибухом.

Кадри ще раз підтверджують складну логістику російських підрозділів, які дедалі частіше змушені використовувати наземні роботизовані платформи через активну роботу українських дронів та вогневий контроль шляхів постачання.

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Втрати таких безпілотників додатково ускладнюють забезпечення російських позицій на передовій та свідчать про ефективність мінно-вибухових загороджень, встановлених Силами оборони України.

Увага! Ненормативна лексика!

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армія рф (21571) знищення (10592) дрони (8743) міна (474) НРК наземний роботизований комплекс (164)
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Топ коментарі
+5
Харе Кришна
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08.01.2026 12:20 Відповісти
+4
Пруфи в студію.
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08.01.2026 12:23 Відповісти
+4
російською це називаєтьс "мєждомєтіє". Конкретно цим вигуком кацапи висловлюють своє захоплення від будь-якого незвичайного феєричного видовища. Включено у перелік мєждомєтій у шкільний підручник російської мови.
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08.01.2026 13:55 Відповісти

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