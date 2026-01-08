Ворожий наземний дрон, навантажений провізією, наїжджає на міну і розлітається у повітрі. ВIДЕО

У мережі з’явилося відео, зняте російським військовослужбовцем, на якому зафіксовано момент підриву наземного безпілотника на міні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, роботизований наземний дрон використовувався для доставки провізії та необхідних матеріалів на передову. Під час руху по маршруту апарат наїхав на міну та був повністю знищений вибухом.

Кадри ще раз підтверджують складну логістику російських підрозділів, які дедалі частіше змушені використовувати наземні роботизовані платформи через активну роботу українських дронів та вогневий контроль шляхів постачання.

Також дивіться: 20 кілометрів до цілі: НРК доставив 12 мін прямо в укриття окупантів. ВIДЕО

Втрати таких безпілотників додатково ускладнюють забезпечення російських позицій на передовій та свідчать про ефективність мінно-вибухових загороджень, встановлених Силами оборони України.

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Дрон 36-ї бригади "Вартові" знищив двох російських піхотинців на конях - тварини не постраждали. ВIДЕО