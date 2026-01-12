Бійці 5 штурмової бригади знищили чотири наземні роботизовані комплекси РФ. ВIДЕО

Воїни 5 штурмової бригади Сил оборони України знищили чотири російські наземні роботизовані комплекси, які противник застосовував для логістичного забезпечення та вогневої підтримки своїх підрозділів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ураження було здійснено за допомогою безпілотних літальних апаратів. Знищені комплекси використовувалися окупантами для підвезення боєприпасів, спорядження та виконання допоміжних бойових завдань у зоні активних бойових дій.

Кожна з ліквідованих таких цілей суттєво знижує логістичні можливості ворога та обмежує його здатність підтримувати підрозділи на передовій.

армія рф (20773) безпілотник БпЛА (5712) знищення (9935) 5 ОШБр (180) НРК наземний роботизований комплекс (106)
Не тільки на віслючках кацапня припаси возить...
12.01.2026 13:54 Відповісти
На віслюках то для ТелеМароФону.
12.01.2026 14:14 Відповісти
Курєр, братішка...
12.01.2026 15:01 Відповісти
Кияни? 5-та? Як завжди - залік! 5+!!!
13.01.2026 01:41 Відповісти
 
 