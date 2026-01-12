Бійці 5 штурмової бригади знищили чотири наземні роботизовані комплекси РФ. ВIДЕО
Воїни 5 штурмової бригади Сил оборони України знищили чотири російські наземні роботизовані комплекси, які противник застосовував для логістичного забезпечення та вогневої підтримки своїх підрозділів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ураження було здійснено за допомогою безпілотних літальних апаратів. Знищені комплекси використовувалися окупантами для підвезення боєприпасів, спорядження та виконання допоміжних бойових завдань у зоні активних бойових дій.
Кожна з ліквідованих таких цілей суттєво знижує логістичні можливості ворога та обмежує його здатність підтримувати підрозділи на передовій.
