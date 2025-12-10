Наземный дрон с пулеметом Browning уничтожил МТ-ЛБ оккупантов и сорвал ночной штурм. ВИДЕО

Наземная боевая платформа "Droid" с крупнокалиберным пулеметом Browning успешно сорвала ночной штурм российских войск на позиции 5 отдельной штурмовой бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы обнаружили МТ-ЛБ противника с десантом и открыли огонь, уничтожив технику и штурмовую группу.

Подготовка противника к ночному прорыву

По информации 5 ОШБр, ночью российские подразделения готовили очередной штурм украинских позиций. Чтобы усилить оборону, экипажи бригады вывели в работу наземные боевые системы "Droid", оснащенные пулеметом Browning калибра 12,7 мм.

Фиксация цели в тепловизоре

Оператор одного из дронов зафиксировал в тепловизионном режиме российскую МТ-ЛБ с десантниками, которая направлялась прямо в сторону украинских позиций. Машина попала в сектор поражения и была немедленно обстреляна.

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Пулеметный огонь, который остановил штурм

Очереди тяжелого пулемета пробивали борт МТ-ЛБ, поражая экипаж и штурмовую пехоту внутри. Потеряв управление после первых попаданий, бронетранспортер прошел в нескольких сантиметрах от дрона и остановился после повторных попаданий в кормовую часть.

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Итог операции

В результате работы наземной платформы:

уничтожена МТ-ЛБ противника

ликвидирована штурмовая группа россиян

ночной штурм полностью сорван

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