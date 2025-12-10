Наземний дрон із кулеметом Browning знищив МТ-ЛБ окупантів і зірвав нічний штурм. ВIДЕО
Наземна бойова платформа "Droid" із крупнокаліберним кулеметом Browning успішно зірвала нічний штурм російських військ на позиції 5 окремої штурмової бригади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські оператори виявили МТ-ЛБ противника з десантом та відкрили вогонь, знищивши техніку і штурмову групу.
Підготовка противника до нічного прориву
За інформацією 5 ОШБр, уночі російські підрозділи готували черговий штурм українських позицій. Щоб посилити оборону, екіпажі бригади вивели в роботу наземні бойові системи "Droid", оснащені кулеметом Browning калібру 12,7 мм.
Фіксація цілі у тепловізорі
Оператор одного з дронів зафіксував у тепловізійному режимі російську МТ-ЛБ із десантниками, що прямувала прямо в напрямку українських позицій. Машина потрапила в сектор ураження і була негайно обстріляна.
Кулеметний вогонь, який зупинив штурм
Черги важкого кулемета пробивали борт МТ-ЛБ, вражаючи екіпаж і штурмову піхоту всередині. Втративши керування після перших влучань, бронетранспортер пройшов у кількох сантиметрах від дрона та зупинився після повторних попадань у кормову частину.
Підсумок операції
Унаслідок роботи наземної платформи:
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знищено МТ-ЛБ противника
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ліквідовано штурмову групу росіян
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нічний штурм повністю зірвано
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