На Сумському напрямку FPV-дрон ЗСУ знищив російський наземний дрон "Кур’єр" з боєприпасами. ВIДЕО
На Сумському напрямку українські ударні дрони знову ефективно відпрацювали по техніці ворога. Пілоти FPV-дрона ліквідували російський наземний роботизований комплекс "Кур’єр", який транспортував боєприпаси на передові позиції окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українського воїна опублікований у соцмережах. Після точного влучання FPV-дрона стався потужний вибух - детонував боєкомплект, який "Кур’єр" перевозив у напрямку ворожих укріплень.
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