На Сумском направлении FPV-дрон ВСУ уничтожил российский наземный дрон "Курьер" с боеприпасами. ВИДЕО

На Сумском направлении украинские ударные дроны снова эффективно отработали по технике врага. Пилоты FPV-дрона ликвидировали российский наземный роботизированный комплекс "Курьер", который транспортировал боеприпасы на передовые позиции оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях. После точного попадания FPV-дрона произошел мощный взрыв - детонировал боекомплект, который "Курьер" перевозил в направлении вражеских укреплений.

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