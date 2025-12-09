На Сумском направлении FPV-дрон ВСУ уничтожил российский наземный дрон "Курьер" с боеприпасами. ВИДЕО
На Сумском направлении украинские ударные дроны снова эффективно отработали по технике врага. Пилоты FPV-дрона ликвидировали российский наземный роботизированный комплекс "Курьер", который транспортировал боеприпасы на передовые позиции оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях. После точного попадания FPV-дрона произошел мощный взрыв - детонировал боекомплект, который "Курьер" перевозил в направлении вражеских укреплений.
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