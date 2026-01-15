Україна ініціює енергетичний "Рамштайн"
Україна ініціює новий міжнародний формат підтримки енергетики для залучення допомоги від партнерів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі міністра закордонних справ Андрія Сибіги у Фейсбуці.
За його словами, ініціатива отримала робочу назву енергетичний "Рамштайн" і має на меті збільшити внески та отримати конкретні зобов’язання від союзників.
Енергетичний "Рамштайн" і міжнародна підтримка
Сибіга пояснив, що на доручення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко МЗС разом із Міністерством енергетики організовує цей формат для координації міжнародної допомоги.
"На доручення премʼєр-міністерки Юлії Свириденко разом з Міністерством енергетики скликаємо енергетичний "Рамштайн", на якому розраховуємо отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобовʼязання", — зазначив міністр.
Він також додав, що Україна постійно контактує з Європейським енергетичним співтовариством щодо наповнення Фонду підтримки енергетики та закупівлі обладнання за його рахунок.
Уже цього тижня очікується великий пакет допомоги на $200 млн від Норвегії для закупівлі газу та енергетичного обладнання, а в найближчі дні плануються нові двосторонні пакети підтримки енергетики та ППО.
Складна ситуація в енергетиці України
Нині енергетична система країни перебуває у надзвичайно складних умовах через інтенсивні обстріли з боку Росії та найважчу за 20 років зиму.
15 січня президент Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, на якому були присутні прем’єр-міністр, члени уряду та представники обласних та місцевих влад Києва, Харкова, Дніпропетровщини, Сумщини та Чернігівщини. На нараді обговорювали оперативні заходи для підтримки енергетики та підготовку до нових міжнародних ініціатив.
Уряд дозволив послабити комендантську годину
Тим часом у районах із надзвичайним станом в енергетиці дозволили послаблення комендантської години, зокрема для доступу громадян до "Пунктів незламності" та пунктів обігріву. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Під час дії комендантської години громадянам буде дозволено:
- без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, зокрема у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції "Пунктів незламності", пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний звʼязок.
- рух приватного транспорту.
Свириденко наголосила, що послаблення не поширюються на розважальні заклади.
в будь-якому випадку, легше відремонтувати ніж збудувати нові енергоблоки.
Україні потрібна розподілена енергетика.
Україні будь-яка енергетика потрібна, головне щоб компоненти до неї та паливо вироблялися в Україні.
⚡️Шмигаль заявив, що за дорученням Президента створив штаб із ліквідації наслідків ударів рф по енергетиці. А Президент тим часом провів вже енергетичний селектор…. Я просто сухо перерахую кількість штабів по енергетиці у нас тільки за останні роки:
▪️координаційний штаб при Кабміні (підпорядковується Юлії Свириденко)
▪️штаб при Офісі президента(заступник керівника ОП Віктор Микита)
▪️координаційний штаб для захисту енергетики (підпорядковується Олексію Кулебі)
▪️координаційний штаб підготовки до опалювального сезону 2025/2026 (підпорядковується Олексію Кулебі)
▪️координаційний центр із питань управління регіонами, де ведуться або велися бойові дії, а також територіями, які були тимчасово окуповані (підпорядковується Олексію Кулебі)
▪️штаб для оперативного реагування на наслідки обстрілів рф у Києві (підпорядковується Тимуру Ткаченко)
🤦♂️Це я вже не згадую, що у вересні 2022 року було призначено Міністра енергетики України Германа Галущенка керівником робіт з ліквідації наслідків воєнної надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах.
Ну і на Ставці у нас теж ******* енергетику обговорити. Навіть дати задачу звільнити голову УкрЕнерго…..
Я до чого: є певна кореляція між кількістю і швидкістю створення штабів та ситуації в енергетиці. Просто вона зворотньо пропорційна
