Україна ініціює енергетичний "Рамштайн"

Україна ініціює новий міжнародний формат підтримки енергетики для залучення допомоги від партнерів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі міністра закордонних справ Андрія Сибіги у Фейсбуці.

За його словами, ініціатива отримала робочу назву енергетичний "Рамштайн" і має на меті збільшити внески та отримати конкретні зобов’язання від союзників.

Читайте: Військові адміністрації домовляються з бізнесом про перехід на прямі договори на імпорт електроенергії, – ОП

Енергетичний "Рамштайн" і міжнародна підтримка

Сибіга пояснив, що на доручення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко МЗС разом із Міністерством енергетики організовує цей формат для координації міжнародної допомоги.

"На доручення премʼєр-міністерки Юлії Свириденко разом з Міністерством енергетики скликаємо енергетичний "Рамштайн", на якому розраховуємо отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобовʼязання", — зазначив міністр.

Він також додав, що Україна постійно контактує з Європейським енергетичним співтовариством щодо наповнення Фонду підтримки енергетики та закупівлі обладнання за його рахунок.

Уже цього тижня очікується великий пакет допомоги на $200 млн від Норвегії для закупівлі газу та енергетичного обладнання, а в найближчі дні плануються нові двосторонні пакети підтримки енергетики та ППО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свириденко й очільниця МВФ Георгієва обговорили нову програму підтримки МВФ

Складна ситуація в енергетиці України

Нині енергетична система країни перебуває у надзвичайно складних умовах через інтенсивні обстріли з боку Росії та найважчу за 20 років зиму.

15 січня президент Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, на якому були присутні прем’єр-міністр, члени уряду та представники обласних та місцевих влад Києва, Харкова, Дніпропетровщини, Сумщини та Чернігівщини. На нараді обговорювали оперативні заходи для підтримки енергетики та підготовку до нових міжнародних ініціатив.

Читайте також: "Київтеплоенерго" виділило 50 мільйонів на премії для працівників, – Кличко

Уряд дозволив послабити комендантську годину

Тим часом у районах із надзвичайним станом в енергетиці дозволили послаблення комендантської години, зокрема для доступу громадян до "Пунктів незламності" та пунктів обігріву. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Під час дії комендантської години громадянам буде дозволено:

без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, зокрема у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції "Пунктів незламності", пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний звʼязок.

рух приватного транспорту.

Свириденко наголосила, що послаблення не поширюються на розважальні заклади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацкомісія спростила приєднання об'єктів розподіленої генерації до енергосистеми