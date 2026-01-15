Україна ініціює енергетичний "Рамштайн"

Україна ініціює новий міжнародний формат підтримки енергетики для залучення допомоги від партнерів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі міністра закордонних справ Андрія Сибіги у Фейсбуці.

За його словами, ініціатива отримала робочу назву енергетичний "Рамштайн" і має на меті збільшити внески та отримати конкретні зобов’язання від союзників.

Енергетичний "Рамштайн" і міжнародна підтримка

Сибіга пояснив, що на доручення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко МЗС разом із Міністерством енергетики організовує цей формат для координації міжнародної допомоги.

"На доручення премʼєр-міністерки Юлії Свириденко разом з Міністерством енергетики скликаємо енергетичний "Рамштайн", на якому розраховуємо отримати від союзників додаткові внески та конкретні зобовʼязання", — зазначив міністр.

Він також додав, що Україна постійно контактує з Європейським енергетичним співтовариством щодо наповнення Фонду підтримки енергетики та закупівлі обладнання за його рахунок.

Уже цього тижня очікується великий пакет допомоги на $200 млн від Норвегії для закупівлі газу та енергетичного обладнання, а в найближчі дні плануються нові двосторонні пакети підтримки енергетики та ППО.

Складна ситуація в енергетиці України

Нині енергетична система країни перебуває у надзвичайно складних умовах через інтенсивні обстріли з боку Росії та найважчу за 20 років зиму.

15 січня президент Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, на якому були присутні прем’єр-міністр, члени уряду та представники обласних та місцевих влад Києва, Харкова, Дніпропетровщини, Сумщини та Чернігівщини. На нараді обговорювали оперативні заходи для підтримки енергетики та підготовку до нових міжнародних ініціатив.

Уряд дозволив послабити комендантську годину

Тим часом у районах із надзвичайним станом в енергетиці дозволили послаблення комендантської години, зокрема для доступу громадян до "Пунктів незламності" та пунктів обігріву. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Під час дії комендантської години громадянам буде дозволено:

  • без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, зокрема у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції "Пунктів незламності", пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний звʼязок.
  • рух приватного транспорту.

Свириденко наголосила, що послаблення не поширюються на розважальні заклади.

15.01.2026 23:02
Докерувався зі своєю моновлпдою, зелений імпотент та зрадник.
Йому скажуть на енергетичному рамштайні - шукай гроші не тут а у свого міндіча, вилупок.
15.01.2026 23:01
Безкінечні прес конференції, засідання, форуми, кейси, може негайно треба діяти?
15.01.2026 22:57
Безкінечні прес конференції, засідання, форуми, кейси, може негайно треба діяти?
15.01.2026 22:57
Зараз фьодарав диджіталізує процес і ще можна "Рамштайн" незламності скликати
15.01.2026 23:17
"після міндичгейта завжди приходить енергетичний рамштайн"

українська народна прикмета

.
15.01.2026 23:30
Зразу водяний та газовий можете починати 😸. Ой дибіли...
15.01.2026 22:58
не дебіли, а набагато гірше - ЗЄбіли

.
15.01.2026 23:31
15.01.2026 23:01
Вони просто поговорять, поговорять пообіцяють допомогти на початку весни і все.
15.01.2026 23:02
15.01.2026 23:02
Оцих двох бородатих покидьків взяти, і на мачті повісити, начепити гірлянду , кращої новорічної ялинки і не придумаєш
15.01.2026 23:04
Най так буде 🙏
15.01.2026 23:18
ЗЄєлєнський ?
ніколи більше !

Україні потрібен Гетьман!

.
15.01.2026 23:48
А НАХ ЕАМ ПРЕЗИК УРЯД ВЕРХОВНА РАДА І ТД????????

Якщо все роблять НЕ ВОНИ. ЩО ВОНИ РОБЛЯТЬ КРІМ КРАСТИ??????
15.01.2026 23:03
"Рамштайн +" буде?
15.01.2026 23:11
буде... Київ -20

.
15.01.2026 23:32
по Цельсію

.
15.01.2026 23:49
По Зельцію.
16.01.2026 04:35
збери команду спеціалістів, щоб відновити уцілілі енергоблоки ЧАЕС, це +3ГВт генерації, та можливість створення ядерної зброї
15.01.2026 23:11
прям час, чи років через декілька?

глупство кажете.

.
15.01.2026 23:34
я би вам відповів, якби особисто перевірив ті енергоблоки та знав їх статус

в будь-якому випадку, легше відремонтувати ніж збудувати нові енергоблоки.
15.01.2026 23:42
а сертифікат?
а паливо?
і т.д. і т.п.

Україні потрібна розподілена енергетика.
якщо атомна, то *******, на розплавлених солях і мініреакторах
15.01.2026 23:51
сертифікат і паливо - головна біль енергоатому, хай працюють

>Україні потрібна розподілена енергетика.

Україні будь-яка енергетика потрібна, головне щоб компоненти до неї та паливо вироблялися в Україні.
16.01.2026 00:06
дякую, кеп !

.
16.01.2026 00:09
Яка ж ганьба...
15.01.2026 23:11
Цей Рамштайн очолять Міндіч і Цукерман.
15.01.2026 23:12
🤬ГАЛУЩЕНКО - ЧОРТ! ФЕДИНА
https://www.youtube.com/shorts/xFvL96M7JGQ
15.01.2026 23:12
Я в щоці!!
Усе просрано, щас підпишемо 27 Енергетичних Угод
15.01.2026 23:16
Й відтепер є хороша тєма для членограя, як мінімум на півроку, щоб сотрясати телевізор вечірніми відосиками
15.01.2026 23:22
Відтепер Зеленський щодня зранку буде проводити наради по спецселектору з тими, хто відповідає за відновлення енергопостачання та управління (c)
15.01.2026 23:29
хай кричить про електрику, аби

мудрий український наріт не забув про міндича - друга та бізнес-партнера ЗЄлєнського

.
15.01.2026 23:54
А все іде до того, що в один прекрасний для ЗЕ момент, ті зроблять заяву; мовляв так і так, електроенергія буде постійно, але цінник прийдеться підняти втричі. Не спроста зараз вмикають так, що ледь встигають телефон зарядити.
Наголосували, бобіки чортові?! І до війни, і до нищення населення, і знущання над хто залишився. А далі ще усе попереду, коли лоходільники почнуть танути і продукти тухнути. Не у всіх є можливості гену купити, чи батарей напакувати. Скажете, виною всьому війна! Так, але хто її прискорив і як підготовив країну до неминучого? Велике крадівництво в дії навіть під час війни. ЗачЬОтні керманичі. Сатана на троні, чорти пляшуть.
15.01.2026 23:17
Треба зустрітись і обговорити. І домовитись продовжувати зустрічі і обговорення.
А згодом можна навіть прийняти важливі рішення - виділити 2 генератори і 3 палатки.
15.01.2026 23:17
весна через півтора місяці !

спасібо ЗЄлєнському за єто !
уря, таваріщі !

.
15.01.2026 23:56
Памажітє, люді добриє, міндічі все спи@дили.
15.01.2026 23:20
https://t.me/yzheleznyak/15940 Ярослав Железняк:

⚡️Шмигаль заявив, що за дорученням Президента створив штаб із ліквідації наслідків ударів рф по енергетиці. А Президент тим часом провів вже енергетичний селектор…. Я просто сухо перерахую кількість штабів по енергетиці у нас тільки за останні роки:
▪️координаційний штаб при Кабміні (підпорядковується Юлії Свириденко)
▪️штаб при Офісі президента(заступник керівника ОП Віктор Микита)
▪️координаційний штаб для захисту енергетики (підпорядковується Олексію Кулебі)
▪️координаційний штаб підготовки до опалювального сезону 2025/2026 (підпорядковується Олексію Кулебі)
▪️координаційний центр із питань управління регіонами, де ведуться або велися бойові дії, а також територіями, які були тимчасово окуповані (підпорядковується Олексію Кулебі)
▪️штаб для оперативного реагування на наслідки обстрілів рф у Києві (підпорядковується Тимуру Ткаченко)
🤦‍♂️Це я вже не згадую, що у вересні 2022 року було призначено Міністра енергетики України Германа Галущенка керівником робіт з ліквідації наслідків воєнної надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах.
Ну і на Ставці у нас теж ******* енергетику обговорити. Навіть дати задачу звільнити голову УкрЕнерго…..
Я до чого: є певна кореляція між кількістю і швидкістю створення штабів та ситуації в енергетиці. Просто вона зворотньо пропорційна
15.01.2026 23:22
Годівниця спорожніла?Треба не "Рамштайн" скликати, а міжнародний трибунал, і всю владу на лаву.
15.01.2026 23:27
15.01.2026 23:30
на її місці має бути шмигаль !

і колишній - прем'єр-міністр
і сьогоднішній - міністр енергетики

.
15.01.2026 23:59
Представники Ізраїлю Цукерман і Міндіч будуть в якості почесних гостей?
15.01.2026 23:33
У наглядовій раді. Там гроші платять.
16.01.2026 08:16
Японія пропонувала поставити в Україні незалежні https://www.facebook.com/watch/?v=1243467317689792 когенераційні установки, Ні, *****. Відкату там ніц. І так далі...
15.01.2026 23:53
Дайте півтора мільярда евро на енергетику в смартфоні !
16.01.2026 01:08
Все літо нічого не робили по захисту, а тепер Рамштайн!
16.01.2026 08:15
Двушку на мацкву, і тоді Раммштайн...
16.01.2026 09:18
 
 